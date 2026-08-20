Giám đốc của VinaCapital: Nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường phục hồi

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên rất hấp dẫn, đáng kể so với lịch sử, ngang với các giai đoạn như thuế quan năm 2025 hay cuộc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của VinaCapital.

Thị trường đang đi qua giai đoạn thiếu nặng về tiền khiến VN-Index dù định giá đã rẻ nhưng không thoát được khỏi vùng 1.720 điểm. Diễn biến thị trường làm cho nhà đầu tư khó chịu giống khi buổi sáng tâm lý hưng phấn tăng mạnh nhưng yếu dần từ trưa và điều chỉnh vào buổi chiều.

Khi thị trường điều chỉnh mạnh, tâm lý nhà đầu tư cũng thường chịu áp lực đáng kể. Trong những giai đoạn như vậy, ngay cả những cổ phiếu có nền tảng tốt cũng có thể chịu áp lực bán. Thực tế, VN-Index đã giảm 6,68% trong tháng 7 và ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư các quỹ cổ phiếu trên thị trường.

Nhận định về xu hướng thị trường giai đoạn hiện tại, ông Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của VinaCapital, cho rằng việc cổ phiếu có nền tảng tốt cũng bị bán là một phản ứng rất tự nhiên.

Khi thị trường biến động mạnh, đa số chúng ta đều muốn chờ mọi thứ thật rõ ràng rồi mới hành động. Tuy nhiên, ông Kiệt cho rằng, trên thực tế, rất khó để xác định chính xác đâu là đáy của thị trường. Nếu mục tiêu của nhà đầu tư là tăng trưởng dài hạn, thay vì cố gắng canh thời điểm, chúng ta nên giải ngân từng phần hoặc đầu tư định kỳ. Điều đó sẽ giúp nhà đầu tư giảm áp lực phải dự báo thị trường và duy trì được tính kỷ luật trong đầu tư.

Chính những giai đoạn thị trường điều chỉnh lại là lúc chiến lược trung bình giá (DCA) phát huy tác dụng. Khi thị trường giảm, cùng một số tiền đầu tư, nhà đầu tư sẽ mua được nhiều chứng chỉ quỹ hơn. Khi thị trường phục hồi, số lượng chứng chỉ quỹ tích lũy được trong giai đoạn này thường đóng góp đáng kể vào quá trình đầu tư dài hạn. Vì vậy, nếu mục tiêu đầu tư và khả năng tài chính của nhà đầu tư không thay đổi, điều quan trọng là duy trì kế hoạch, thay vì phản ứng với những biến động ngắn hạn.

Một câu hỏi gần đây xuất hiện khá nhiều: "Lãi suất tiết kiệm hiện đang rất hấp dẫn. Vậy nhà đầu tư có nên tất toán toàn bộ khoản đầu tư của mình để chuyển sang gửi tiết kiệm không?"

Theo Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của VinaCapital, đây không phải là câu chuyện lựa chọn cái nào tốt hơn, bởi vì mỗi loại tài sản đang phục vụ cho một mục tiêu khác nhau.

Tiền gửi phù hợp với nhu cầu bảo toàn vốn, thanh khoản ngắn hạn và quỹ dự phòng. Trong khi đầu tư vào cổ phiếu hay quỹ cổ phiếu lại hướng đến mục tiêu tăng trưởng tài sản trong dài hạn.

Thay vì chuyển toàn bộ tài sản sang một kênh duy nhất, nhà đầu tư nên nhìn lại cơ cấu phân bổ tài sản của mình đã hợp lý hay chưa, để có được một danh mục tốt. Ở đây, đó là vừa đảm bảo được tính thanh khoản cao, linh hoạt, vừa an toàn, ổn định, nhưng vẫn có được yếu tố tăng trưởng trong dài hạn. Từ đó, nhà đầu tư có thể duy trì tốt hơn các kế hoạch tài chính đã đề ra.

Nhà đầu tư cũng không nên đánh giá một khoản đầu tư chỉ bằng kết quả của một vài tuần hoặc một vài tháng. Thay vào đó, chúng ta hãy quay lại các câu hỏi nền tảng ban đầu: "Mục tiêu đầu tư ban đầu có thay đổi hay không?", "Thời gian đầu tư của chúng ta có thay đổi hay không?", "Nhu cầu tài chính hiện tại có thay đổi hay không?". Điều quan trọng nhất là: "Luận điểm đầu tư ban đầu của mình có còn đúng hay không?". Nếu tất cả những điều đó chưa thay đổi, những biến động ngắn hạn thường chỉ là một phần tự nhiên của hành trình đầu tư.

Ông Anh Kiệt nhận định, hiện nay có một số yếu tố đang được kỳ vọng có thể hỗ trợ thị trường hồi phục. Đầu tiên là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh quý 2 vượt kỳ vọng: tăng trưởng doanh thu đạt 25,7% và tăng trưởng lợi nhuận cũng đạt 29,9% trong nửa đầu năm, mặc dù không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup.

Các chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ sự hồi phục của thị trường trong 2 tuần gần đây.

Bên cạnh đó, các yếu tố về lạm phát hạ nhiệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì tích cực và các biện pháp hỗ trợ tín dụng tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Dựa trên danh mục theo dõi của VinaCapital, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì tích cực, ở mức 24,7% cho năm 2026 và tiếp tục duy trì ở mức 2 con số trong năm 2027. Điều này cho thấy nền tảng tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn đang được duy trì rất tốt.

Yếu tố thứ hai là định giá. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên rất hấp dẫn, đáng kể so với lịch sử, ngang với các giai đoạn như thuế quan năm 2025 hay cuộc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp năm 2022. Lịch sử cũng cho thấy các giai đoạn như vậy thường tạo ra nền tảng tăng trưởng vững chắc cho những năm tiếp theo, mặc dù quá trình phục hồi có thể không diễn ra ngay lập tức.

Thứ ba là câu chuyện dài hạn của Việt Nam vẫn chưa thay đổi. Ví dụ như tiến trình nâng hạng thị trường trong tháng 9, tăng trưởng kinh tế và khả năng thu hút vốn dài hạn vẫn là những động lực rất đáng chú ý.