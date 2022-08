Adidas hạ thấp triển vọng cả năm do doanh thu thấp ở Trung Quốc

Dựa trên những con số sơ bộ, doanh thu trung lập về tiền tệ của Adidas tăng 4% trong quý 2/2022 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ hai con số ở Bắc Mỹ và Mỹ Latinh cũng như sự tăng trưởng trở lại ở Châu Á - Thái Bình Dương. Tính theo đồng euro, doanh thu của thương hiệu tăng 10% lên 5,596 tỷ euro. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty giảm 1,5 điểm phần trăm xuống mức 50,3% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt 7% trong quý 2I. Thu nhập ròng là 360 triệu euro trong quý 2.

Tuy nhiên, hồi đầu năm, công ty từng giả định rằng, nếu không có bất kỳ đợt khóa tài chính lớn nào kể từ quý 3, doanh thu trung bình trong khu vực sẽ không đổi trong nửa cuối năm so với mức của năm trước. Khi đó, Adidas cũng dự đoán doanh số bán hàng tại Trung Quốc sẽ tăng tốc trong năm nay. Tuy nhiên, hãng đã hạ thấp kỳ vọng vào tháng 5 khi các đợt phong toả kéo dài trên diện rộng. Adidas hiện dự kiến doanh thu ở Trung Quốc Đại lục sẽ giảm với tốc độ hai con số trong thời gian còn lại của năm và khả năng phục hồi nhanh chóng là rất thấp.

Do sự kết hợp thị trường kém thuận lợi hơn do doanh thu thấp hơn dự kiến ở Trung Quốc cũng như tác động từ các sáng kiến giải phóng hàng tồn kho dư thừa tại thị trường này cho đến cuối năm, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty hiện tại dự kiến vào khoảng 49% vào năm 2022 so với kỳ vọng trước đó là khoảng 50,7%.

Biên lợi nhuận hoạt động của công ty hiện được dự báo là khoảng 7% so với triển vọng trước đó là khoảng 9,4%; và thu nhập ròng dự kiến sẽ đạt mức khoảng 1,3 tỷ euro so với hướng dẫn trước đó là ở mức thấp hơn 1,8 tỷ euro đến 1,9 tỷ euro. Công ty cho biết, hướng dẫn điều chỉnh cũng dựa trên khả năng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng tại các thị trường này trong nửa cuối năm do điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn hơn.

Bất chấp những khó khăn này, Adidas tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hai con số trong nửa cuối năm của toàn công ty. Giám đốc điều hành Adidas Kasper Rorsted cho biết: "Các sự kiện thể thao đã sôi động trở lại vào năm 2022, với giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) tại Qatar vào cuối năm nay”. Ông Rorsted cũng thông báo rằng, sau giải đấu, Adidas sẽ thay thế Puma với tư cách là nhà cung cấp trang phục thi đấu cho đội tuyển bóng đá Italy, đương kim vô địch bóng đá châu Âu.

Mới đây, FIFA cũng đã chính thức công bố hình ảnh quả bóng được sử dụng trong Qatar World Cup 2022. Với tên gọi Al Rihla (tiếng Ả Rập: cuộc hành trình), quả bóng do Adidas thiết kế đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong môn thể thao vua - quả bóng FIFA World Cup đầu tiên được sản xuất độc quyền từ mực và keo bền vững gốc nước. Đây cũng là quả bóng thứ 14 mà Adidas thiết kế cho World Cup.

Al Rihla được lấy cảm hứng từ văn hóa, kiến trúc, những con thuyền và lá cờ mang tính biểu tượng của Qatar. Franziska Löffelmann, Giám đốc thiết kế Đồ họa bóng đá và Hardwear của thương hiệu chia sẻ: "Các trận đấu ngày càng diễn ra nhanh hơn. Vì thế độ chính xác và ổn định của quả bóng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thiết kế mới giúp quả bóng duy trì tốc độ cao hơn đáng kể khi bay trong không khí, có thể nói chúng tôi tạo ra quả bóng World Cup có tốc độ nhanh và chính xác nhất từ trước đến nay."

Trước khi chính thức ra mắt, quả bóng đã trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm từ đường hầm gió, sân cỏ, phòng thí nghiệm,... để có độ chính xác cao nhất. Adidas cũng trang bị một lõi CRT và loại da PU đặc biệt giúp mang lại tốc độ và tính nhất quán tuyệt đối trong trận đấu. Với chủ đề "cuộc hành trình", quả bóng Al Rihla sẽ đến thăm 10 thành phố trên thế giới bao gồm Dubai, Tokyo, New York...

Tại những thành phố này, Adidas sẽ triển khai một loạt các sáng kiến nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và bình đẳng trong thể thao giữa các cộng đồng địa phương. Ngoài ra, 1% tổng doanh thu thuần từ Al Rihla sẽ được quyên góp cho phong trào đoàn kết cộng đồng bóng đá toàn cầu Mục tiêu chung (Common Goal).