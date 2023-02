Adidas muốn vượt qua khủng hoảng bằng một nhãn hiệu mới

Adidas là công ty đồ thể thao nổi tiếng thế giới với những bộ quần áo và đôi giày chất lượng. Theo Macro Trends, giá trị của công ty tính đến tháng 1/2023 là 30 tỷ USD. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Adidas có những sản phẩm mà ngay cả giới tỷ phú và những người nổi tiếng cũng thích sưu tập.

Tuy nhiên, “đế chế” thời trang thể thao đã có một năm 2022 khá khó khăn. Theo tờ Financial Times, những giám đốc cấp cao của Adidas đã thở phào nhẹ nhõm khi công ty chấm dứt hợp tác với Kanye West và thương hiệu giày Yeezy cũng như nhãn hàng thời trang Ye. “Đằng sau sự chấm dứt này là cả một cuộc khủng hoảng với chính Adidas”, một cựu giám đốc Adidas nói. “Việc thương hiệu này đổ tiền của vào Yeezy và Ye đã làm bay màu một nửa doanh thu năm 2022 của Adidas, qua đó khiến kết quả lợi nhuận trở nên đáng báo động”.

Thêm vào đó, doanh số suy giảm ở Trung Quốc cũng như quyết định rút khỏi Nga, vốn là một thị trường cực kỳ quan trọng của Adidas, lại càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Hãng đã phải hạ mức dự báo lợi nhuận tới 3 lần trong năm ngoái. Nhiều nhân viên Adidas trở nên kém nhiệt huyết và đổ lỗi cho những quyết định sai lầm của các cấp lãnh đạo cũng như văn hóa điều hành độc đoán. Sau khi thông tin vị CEO mới Gulden lên thay thế người tiền nhiệm, giá cổ phiếu của Adidas đã bật tăng 20%. Tuy nhiên kể cả như vậy thì cổ phiếu này vẫn ở mức thấp nhất 6 năm qua, thậm chí còn thấp hơn cả thời kỳ đại dịch Covid-19.

“Việc cải tổ toàn bộ thương hiệu Adidas là điều cần thiết”, chuyên gia phân tích Thomas Chauvet của Citi nhấn mạnh. Tại thời điểm này, nhiều người đã hy vọng vào việc Adidas trở lại đường đua với Nike, và bản thân thương hiệu cũng đã bộc lộ nhiều tham vọng trong năm nay. Để bắt đầu, mới đây, Adidas vừa công bố ra mắt dòng sản phẩm hoàn toàn mới gọi là Sportswear kết hợp hoàn hảo giữa dòng trang phục chuyên dụng cho thể thao và các sản phẩm thời trang Original.

Tập trung vào những khoảnh khắc hàng ngày, dòng sản phẩm mới đem đến một diện mạo mới cho khách hàng bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất mà trước đây chỉ các vận động viên mới được sử dụng. Hướng đến nhu cầu và xu hướng định hình thế hệ thời trang tiếp theo, sự ra đời của Sportswear dựa trên nhu cầu ngày càng tăng về trang phục và giày dép dễ mặc, chú trọng sự thoải mái và có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau. Hơn 70% thế hệ Gen Z ưu tiên cho sự thoải mái thường ngày và cảm thấy tự tin hơn khi mặc trang phục thoải mái, theo thông tin từ Adidas.

Adidas Sportswear sẽ sớm được ra mắt trên toàn thế giới vào ngày 9/2 tại các cửa hàng và trên trang web. Người dùng đã có thể truy cập sớm thông qua ứng dụng từ ngày 2/2. Jasmin Bynoe, nhà thiết kế cấp cao của Adidas Sportswear tại Adidas, cho biết: “Đây là một sự kết hợp chuyên nghiệp giữa thể thao với sự đổi mới trong thời đại này, Adidas Sportswear tập hợp các công nghệ hiệu suất mới nhất của Adidas và vẻ ngoài thoải mái để nâng tầm người mặc”.

Dành cho mùa Xuân - Hè 2023, bộ sưu tập đầu tiên của dòng Sportswear sở hữu những đường cắt đơn giản, thiết kế theo phong cách hình khối màu sắc và lược bỏ các chi tiết trên mỗi phần trước khi ghép phối thành trang phục hoàn chỉnh. Trọng tâm của lần ra mắt này là sự kết hợp giữa giày Avryn và dòng trang phục cải tiến Tiro, với tính thẩm mỹ tối giản. Ngoài ra, bộ sưu tập còn có trang phục Express Dress có chất liệu giống như lụa lấy cảm hứng từ bóng đá, áo Express Jersey vừa vặn thoải mái và áo khoác Express Coach ngoại cỡ…

Aimee Arana, Tổng giám đốc phụ trách Sportswear & Training của Adidas, chia sẻ: “Các xu hướng, thói quen và mong muốn của người tiêu dùng thay đổi đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mặc dù có nhiều thương hiệu thời trang cũng đang mở rộng thị trường của mình ở mảng trang phục thể thao, nhưng Adidas mang đến sự khác biệt hoàn toàn. Tương lai đang rộng mở, và chúng tôi rất hào hứng khi chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới Adidas Sportswear đã được phát triển trong nhiều năm”.

Bàn về lí do tại sao Jenna Ortega – ngôi sao đang lên nhờ vào loạt phim ‘Wednesday’ của Netflix – lại được hãng “chọn mặt gửi vàng” cho chiến dịch ra mắt lần này, Adidas tuyên bố rằng Ortega là “sự phản ánh chân thực và là nhà vô địch của chủ nghĩa cá nhân và tính linh hoạt, đồng thời hoàn toàn phù hợp với hình ảnh và định hướng của Adidas Sportswear”. Song song với Ortega, chiến dịch ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên “All That You Are” (Tất cả những gì thuộc về bạn), còn có sự góp mặt của các đại sứ khác của Adidas như ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min, cầu thủ bóng rổ Trae Young, cầu thủ bóng đá nữ Mary Fowler và game thủ Carolina Voltan.

Được biết, Adidas đã định hình những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho Sportswear, với những sản phẩm mới đã được lên kế hoạch ra mắt trong thời gian sắp tới. Cùng với đó là những sản phẩm và sự hợp tác với các đối tác để tiếp tục nâng tầm thương hiệu đứng đầu trong sự đổi mới với các sản phẩm như Boost, Bounce, 4d, Aeroready và Cloudfoam. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng sẽ gia tăng hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số và ra mắt các chương trình ưu đãi dành cho các thành viên.

Trước đó, Adidas cũng đã tiết lộ một chiến lược mới tập trung vào hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) trong vòng 5 năm tới. cho biết hoạt động kinh doanh DTC của họ dự kiến chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu thuần của công ty vào năm 2025 và tạo ra hơn 80% mức tăng trưởng doanh thu mục tiêu. Đồng thời họ cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số thương mại điện tử vào năm 2025 và hướng tới các sản phẩm bền vững hơn như một phần của kế hoạch chiến lược 5 năm nhằm nâng cao lợi nhuận tiến gần hơn với đối thủ Nike.