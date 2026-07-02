AmCham chính thức triển khai mô hình hoạt động thống nhất trên phạm vi toàn quốc

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam...

AmCham Việt Nam thống nhất mô hình hoạt động trên cả nước

Ngày 1/7/2026, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) chính thức công bố việc triển khai mô hình hoạt động thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, mô hình hoạt động riêng biệt của AmCham Hà Nội và AmCham Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chấm dứt.

Việc sáp nhập này phản ánh một thực tế về nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam và tối ưu thế mạnh của cả hai tổ chức tiền thân.

Tại Hà Nội, AmCham đã tạo dựng được vị thế uy tín trong công tác vận động chính sách, xây dựng các mối quan hệ thể chế bền chặt và trở thành tiếng nói đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp tại trung tâm chính trị của cả nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, AmCham đã phát triển thành một trong những cộng đồng doanh nghiệp Mỹ năng động nhất khu vực, với quy mô lớn, hoạt động thương mại sôi nổi và hệ thống sự kiện phong phú.

Giờ đây, những thế mạnh đó được kết hợp để xây dựng một AmCham Việt Nam gắn kết hơn, hiệu quả hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho tất cả hội viên. Cơ cấu tổ chức mới sẽ giúp AmCham Việt Nam tạo dựng tiếng nói thống nhất trong quá trình làm việc với Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ.

AmCham Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng tại Hà Nội, tiếp tục duy trì các hoạt động cho hội viên trên phạm vi cả nước, đồng thời mở rộng sự hiện diện tại các địa phương trọng điểm.

Ông Mark Gillin, Chủ tịch AmCham Việt Nam, cho biết: "Các đối tác chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đây sẽ có một AmCham Việt Nam duy nhất để tương tác. Hoạt động vận động chính sách của chúng ta sẽ được phối hợp tốt hơn trên khắp các thành phố, lĩnh vực và ủy ban."

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam, chia sẻ: “Việc hợp nhất AmCham Hà Nội và AmCham Thành phố Hồ Chí Minh thành AmCham Việt Nam không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam. Với mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng kết nối hội viên, nâng cao hiệu quả vận động chính sách và tiếp tục là đối tác tin cậy của Chính phủ Việt Nam cũng như Chính phủ Mỹ trong việc thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi và bền vững."