Hải quan ra “lệnh khẩn” thông quan sầu riêng ngay trong ngày

Cao điểm mùa vụ sầu riêng đến gần, Cục Hải quan lệnh khẩn các đơn vị ưu tiên thông quan ngay trong ngày đối với mặt hàng này và siết chặt kỷ luật công vụ, nghiêm cấm nhũng nhiễu doanh nghiệp. Động thái nhằm bảo đảm tiến độ xuất khẩu, hạn chế ùn tắc tại cửa khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp khi nhiều rào cản về thủ tục vẫn hiện hữu….

Hải quan yêu cầu thông quan sầu riêng ngay cả ngoài giờ. Nguồn: Báo Lào Cai

Xuất khẩu nông sản tiếp tục ghi nhận vai trò động lực của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026 khi kim ngạch ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Dù vậy, phía sau con số tích cực này là không ít thách thức, đặc biệt đối với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng khi phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như các thủ tục liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm.

Trước áp lực từ thực tiễn, Cục Hải quan yêu cầu khẩn các Chi cục Hải quan khu vực đồng loạt thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.

Cục Hải quan cho biết trọng tâm là bảo đảm quy trình thông quan diễn ra nhanh chóng, thông suốt, đặc biệt đối với sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc.

Các đơn vị hải quan địa phương được yêu cầu tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Hàng hóa thuộc nhóm này phải được ưu tiên giải quyết thủ tục trong ngày, đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực để xử lý hồ sơ và giám sát hàng hóa cả ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ khi phát sinh nhu cầu. (Cục Hải quan)

Song song, các đơn vị phải chủ động xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo Cục Hải quan để được hướng dẫn, tránh kéo dài thời gian thông quan, đặc biệt tại những cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa tăng cao.

Không chỉ dừng lại ở khâu thủ tục, công tác bảo quản hàng hóa tại cửa khẩu cũng được đặc biệt chú trọng.

Theo đó, cơ quan hải quan phối hợp với các đơn vị kinh doanh kho bãi tại cửa khẩu để bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu.

Ngoài việc đẩy nhanh tốc độ thông quan, việc cập nhật thông tin thị trường và tình hình xuất khẩu được duy trì thường xuyên, giúp doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Đồng thời, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng như biên phòng, kiểm dịch, cơ quan quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan cũng được tăng cường nhằm điều tiết phương tiện vận chuyển, bảo đảm lưu thông thông suốt.

Nguồn: Cục Hải quan

Ở góc độ đối ngoại, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị duy trì trao đổi thường xuyên với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc như một giải pháp quan trọng để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thay đổi trong chính sách nhập khẩu để chủ động thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, đối với các lô hàng đã xuất khẩu khỏi Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp có nhu cầu đưa hàng trở lại, thủ tục tái nhập sẽ được ưu tiên giải quyết nhanh nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Xuyên suốt quá trình triển khai, yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương hành chính được đặt ra rõ ràng, trong đó không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, phát sinh chi phí ngoài quy định hay kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Mục tiêu hướng tới là xây dựng môi trường thông quan minh bạch, hiệu quả và thân thiện với doanh nghiệp, Cục Hải quan nhấn mạnh.

Những giải pháp này được triển khai trong bối cảnh áp lực tháo gỡ “nút thắt” cho xuất khẩu nông sản ngày càng gia tăng. Tại cuộc họp liên quan về tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản mới đây, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Nghị định số 38/2026/NĐ-CP đang bộc lộ một số hạn chế khiến việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói gặp khó khăn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và làm gia tăng chi phí tuân thủ. Trong khi đó, các lô sầu riêng đầu tiên của Đắk Lắk chuẩn bị bước vào mùa xuất khẩu cao điểm, dự kiến kéo dài đến giữa tháng 9/2026.

Trước áp lực này, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ ban hành một nghị quyết riêng nhằm đơn giản hóa thủ tục liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, tạo cơ sở pháp lý để triển khai ngay các giải pháp cấp bách, bảo đảm dòng chảy xuất khẩu không bị gián đoạn trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định.

Nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương xử lý các bất cập, đặc biệt đối với mặt hàng sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. “Không được để nông sản của người dân đến vụ thu hoạch nhưng bị ùn ứ, không xuất khẩu được do những bất cập do chậm trễ trong thủ tục hoặc những bất cập trong cơ chế quản lý”, Phó Thủ tướng nêu rõ.