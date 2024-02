An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang thị trường Hàn Quốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang vừa phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố: “Xuất khẩu xoài hạt lép sang thị trường Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị”.

THÀNH QUẢ 10 NĂM NỖ LỰC

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh An Giang hiện có 17.900 diện tích trồng cây ăn trái, trong đó có 12.000ha xoài. Riêng huyện Chợ Mới là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh, với 6.400ha. Trong đó, xoài tượng da xanh tập trung chủ yếu ở 3 xã Cù Lao Giêng: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân với tổng diện tích 4.204ha.

"Thông qua buổi công bố lô xoài hạt lép xuất khẩu sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị bước đầu khẳng định vị thế trái xoài hạt lép của huyện Chợ Mới nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đã đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho các thị trường quốc tế khó tính trên thế giới", bà Thúy nhấn mạnh.

Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp địa phương, không chỉ mang lại cơ hội kinh tế lớn cho trái xoài mà còn giúp thúc đẩy hình ảnh và uy tín của nông sản của tỉnh An Giang trên thị trường quốc tế. Điều này khẳng định về sức mạnh và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp trong thời gian tới.

Trước đó vào tháng 1/2024, An Giang cũng đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh sang thị trường Úc và Hoa Kỳ.

“Để trái xoài xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc và chinh phục các thị trường khó tính khác trên thế giới là cả sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của các cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã và người nông dân huyện Chợ Mới. Đây là cả quá trình hơn 10 năm đàm phán gian nan và đầy thử thách. Xoài phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe của đối tác nhập khẩu về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, côn trùng gây hại, truy xuất nguồn gốc, chiếu xạ…”, bà Thủy khẳng định.

UBND tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp và người nông dân xây dựng vùng nguyên liệu xoài ổn định, thúc đẩy chuỗi giá trị xoài phát triển bền vững trong thời gian tới. Bà Thủy biểu dương tinh thần năng động, sáng tạo của chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, quý doanh nghiệp và bà con nông dân trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm xoài xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

XOÀI LÀ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TẠI HUYỆN CHỢ MỚI

Theo UBND huyện Chợ Mới, số lượng lô xoài xuất khẩu lần này là 13 tấn xoài hạt lép sang thị trường Hàn Quốc. Dịp này, huyện còn giới thiệu thêm tổng diện tích cây ăn trái rau màu cùng một số loại cây ăn trái chủ lực luôn như sầu riêng, mít… để quảng bá.

Ông Cù Minh Trọng, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cho hay huyện Chợ Mới là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang, với tổng diện tích sản xuất xoài trên địa bàn huyện hơn 6.400ha. Trên cơ sở đó, huyện được sự hỗ trợ tích cực từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang và Sở Khoa học - Công nghệ An Giang để giúp cho nông dân xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển vùng sản xuất xoài chuyên canh tập trung.

"Hiện diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của toàn huyện Chợ Mới trên 700ha. Đến nay đã cấp được 41 mã số vùng trồng trên xoài tượng da xanh xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Austraylia…." Ông Cù Minh Trọng, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn, VietGAP, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng… nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc liên kết, sản xuất xoài theo tập thể để có thể “vươn ra biển lớn”, nông dân trong huyện đã chủ động liên kết lại với nhau qua Chi hội nông dân ấp (còn gọi là câu lạc bộ 10k), sau đó nâng lên thành Hội quán, nay là HTX GAP Cù Lao Giêng. Từ quý IV/2021 đến nay, HTX đã liên kết với nhiều doanh nghiệp xuất trên 293 tấn xoài tượng da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP và xoài hạt lép sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

“Mặc dù số lượng xuất khẩu xoài lần này vẫn còn khá khiêm tốn so với sản lượng xoài hằng năm của huyện, tuy nhiên, thông qua buổi lễ công bố này, bước đầu khẳng định vị thế trái xoài Hạt lép huyện Chợ Mới trên thị trường quốc tế khó tính, đây là sự kiện mang tính bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp của địa phương. Sự kiện không chỉ mang lại cơ hội kinh tế lớn mà còn giúp thúc đẩy hình ảnh và uy tín của nông sản của địa phương trên thị trường quốc tế. Đồng thời khẳng định về sức mạnh và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp địa phương trong thời gian tới”, ông Cù Minh Trọng chia sẻ.

Tại lễ công bố còn diễn ra ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ xoài (xoài tượng da xanh - trái lớn), xoài hạt lép (trái nhỏ) lâu dài giữa các hợp tác xã với Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (tỉnh Long An). Đồng thời, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng và Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit và Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Tín Tâm cùng ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết tiêu thụ 500 tấn xoài hạt lép và cung ứng vật tư đầu vào cho các thành viên hợp tác xã trong năm 2024.