ANZ Việt Nam được bổ sung hoạt động thanh toán quốc tế SWIFT vào Giấy phép

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT vào Giấy phép.

Ngày 25/6/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-QLGS3 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) (“ANZ Việt Nam”).

Theo Quyết định 52/QĐ-QLGS3, ANZ Việt Nam được bổ sung nội dung hoạt động sau đây vào Giấy phép: Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

Quyết định này là một phần không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 110/GP-NHNN cấp ngày 09/11/2018.

ANZ Việt Nam đã tham gia hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT từ trước. Việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép nhằm tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép khẳng định năng lực thanh toán quốc tế của ANZ Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống và hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng trong các giao dịch xuyên biên giới.

ANZ Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan và triển khai nội dung hoạt động được bổ sung theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.