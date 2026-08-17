Giá USD ngân hàng tăng mạnh nhưng vẫn dưới đỉnh cuối tháng 7

Hôm nay, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại tăng từ 60 – 120 đồng so với cuối tuần trước nhưng vẫn thấp hơn vùng đỉnh cuối tháng 7. Trong tuần 17-21/8, sức mạnh của đồng USD sẽ chịu tác động lớn bởi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed, trong bối cảnh lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhẹ, tiêu dùng và một số chỉ báo lao động kém tích cực hơn dự báo...

Áp lực tỷ giá tăng dần trong nửa cuối 2026 (Ảnh: PL)

Ngày 17/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.586 đồng/USD, tăng 25 đồng so với cuối tuần trước (14/8). Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá trần tương ứng 26.865 đồng/USD, còn tỷ giá sàn là 24.306 đồng/USD.

Kể từ đầu tháng 8 tới nay, tỷ giá trung tâm đã có chuỗi 10 phiênn tăng liên tiếp. So ngày 31/7, đến nay, tủ giá trung tâm đã tăng 248 đồng tương ứng tăng gần 1% (từ mức 25.338 đồng/USD).

Diễn biến tỷ giá USD/VND từ đầu năm tới nay (Nguồn: NHNN, WiGroup)

Cùng ngày, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng ghi nhận tăng mạnh từ 60 – 120 đồng.

Vietcombank niêm yết giá mua chuyển khoản ở 26.020 đồng và bán ra 26.400 đồng/USD, cùng tăng 70 đồng so với ngày 14/8. Agribank tăng 120 đồng ở cả hai chiều, lên 26.010-26.390 đồng/USD. BIDV tăng 80 đồng, niêm yết 26.010-26.390 đồng/USD.

Sacombank tăng giá mua chuyển khoản 70 đồng và giá bán 80 đồng, lên 26.030-26.400 đồng/USD. HSBC tăng lần lượt 64 đồng và 66 đồng, niêm yết 25.989-26.302 đồng/USD.

Dù tăng trở lại, giá bán USD tại các ngân hàng vẫn thấp hơn mức đỉnh 26.523 đồng/USD đã được thiết lập ngày 29/7. So với đầu năm, tỷ giá ngân hàng hiện vẫn đi ngang.

Xét theo giá mua chuyển khoản, chênh lệch mua - bán USD tại các ngân hàng trong ngày 17/8 dao động 313-380 đồng/USD. HSBC có mức chênh 313 đồng, VIB 340 đồng, Eximbank 350 đồng, ACB 360 đồng, Techcombank 365 đồng và Sacombank 370 đồng. Agribank, BIDV và Vietcombank cùng ở mức 380 đồng/USD.

Tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại lúc 11h30 ngày 18/8/2026 (Đơn vị: VND/VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng).

Trong khi tỷ giá USD/VND tăng trở lại, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ trong đầu tuần. Lúc 11h16 ngày 17/8, Dollar Index (DXY) ở mức 99,89 điểm, giảm 0,08% so với ngày trước nhưng vẫn tăng 0,35% so với 1 tuần trước.

Diễn biến của đồng bạc xanh đang chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi các dữ liệu mới cho thấy lạm phát hạ nhiệt nhẹ, trong khi tiêu dùng và một số chỉ báo thị trường lao động kém tích cực hơn dự báo.

Trong tháng 7, CPI toàn phần của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6. So với cùng kỳ, CPI tăng 3,4%, thấp hơn mức 3,5% của tháng trước. CPI lõi tăng 0,2% theo tháng và 2,5% so với cùng kỳ, cũng giảm nhẹ so với mức 2,6% trong tháng 6.

Áp lực giá ở khâu sản xuất cũng hạ nhiệt. PPI toàn phần tháng 7 đi ngang so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0,2%. So với cùng kỳ, PPI toàn phần và PPI lõi cùng tăng 4,7%, giảm tương ứng từ 5,5% và 5,0% trong tháng 6.

Trong khi lạm phát có dấu hiệu giảm tốc, một số dữ liệu về lao động và tiêu dùng lại thấp hơn kỳ vọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 7/8 tăng lên 209.000 đơn, cao hơn mức 200.000 của tuần trước và dự báo 202.000 đơn. Tuy nhiên, bình quân 4tuần vẫn giữ ở 199.000 đơn.

Đáng chú ý hơn, doanh số bán lẻ toàn phần của Mỹ giảm 0,6% trong tháng 7, trái với kỳ vọng tăng 0,1%; doanh số bán lẻ lõi giảm 0,3%, trong khi thị trường dự báo tăng 0,2%. Dù vậy, so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ toàn phần vẫn tăng khoảng 5%.

Các số liệu trên chưa đủ để kết luận kinh tế Mỹ bước vào xu hướng suy yếu. Tuy nhiên, việc lạm phát giảm tốc nhẹ trong khi tiêu dùng thấp hơn dự báo đang khiến thị trường có thêm cơ sở nghiêng về khả năng Fed trì hoãn tăng lãi suất ngay trong tháng 9.

Theo công cụ dự báo của CME, khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4% trong cuộc họp tháng 9 chỉ còn xấp xỉ 34%.

Vì vậy, tâm điểm đối với đồng USD trong tuần 17-21/8 sẽ chuyển sang biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến công bố vào sáng sớm 20/8 theo giờ Việt Nam.

Nếu nội dung biên bản cho thấy Fed tiếp tục đặt trọng tâm vào rủi ro lạm phát và để ngỏ khả năng tăng lãi suất, kỳ vọng lãi suất có thể điều chỉnh theo hướng cứng rắn hơn, qua đó tạo lực hỗ trợ cho USD.

Ngược lại, nếu những lo ngại về tiêu dùng, thị trường lao động và đà tăng trưởng được thể hiện rõ hơn, triển vọng Fed giữ nguyên lãi suất có thể được củng cố, tạo thêm sức ép đối với đồng bạc xanh.