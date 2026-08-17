Giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn leo lên mốc cao nhất 1 tháng

Trong phiên sáng 17/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt bật tăng. Giá bán vàng nhẫn dao động quanh ngưỡng từ 144,3 triệu đến 145,5 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp. Trong khi giá vàng miếng SJC phổ biến neo tại 144,8 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ giữa tháng 7/2026..

Giá bán vàng miếng SJC phổ biến neo tại 144,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: DOJI

Nối tiếp nhịp hồi phục trong phiên cuối tuần trước (15/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng nay (17/8) đồng loạt đi lên. Giá bán neo phổ biến ở ngưỡng 144,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mở phiên sáng tăng mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 15/8, niêm yết tại 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, ngưỡng giao dịch 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 13/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên cũng đều tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng chốt phiên sáng tăng lần lượt 1,1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 400 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Giá mua tăng gấp ba lần giá bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này co hẹp xuống 3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận biên độ điều chinh tăng thấp nhất so với các doanh nghiệp trên thị trường. Giá mua, bán vàng SJC tại thương hiệu này chốt phiên sáng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại mức 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thấp cao nhất, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng bật tăng 700 nghìn ngay khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp SJC kể từ đầu tháng 8/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến tăng cũng đồng loạt xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn. Tuy nhiên, khác với biên độ tăng đồng đều giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 500 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, giá bán vàng miếng đồng loạt neo tại ngưỡng 144,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 1 tháng. Trong 2 phiên liên tiếp (15/8 và 17/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh tăng tổng cộng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng mức tăng dao động từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty mở cửa phiên sáng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 15/8, niêm yết giá giao dịch tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cũng tăng mạnh 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, ngưỡng giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tại Ngọc Thẩm, sau 4 phiên đi ngang liên tiếp (12 – 15/8), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này bật tăng trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 133,5 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/8, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Mặt bằng giá vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện vẫn cao hơn vàng miếng SJC khoảng 700 nghìn đồng/lượng. Cả ba doanh nghiệp này đều thuộc nhóm niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất, vượt mốc 145 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 17/8 so với 15/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI mở cửa phiên sáng nay tiếp tục tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này này niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,2 triệu – 145,2 triệu đồng/lượng, Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên không đổi.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 800 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,5 triệu, còn giá bán là 1445,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải đặt tại ngưỡng 141,3 triệu – 145,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Duy chỉ có tại PNJ, biên độ điều chỉnh tăng giữa giá mua và giá bán không đồng đều. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn “4 số 9” tại 141 triệu – 144,7 triệu đồng/lượng.