UBS: Giá vàng có thể tiếp cận mốc 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2027

Các chiến lược gia tại ngân hàng Thụy Sỹ UBS dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại mức 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2027 do lãi suất thực giảm xuống...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Trong phần lớn thời gian từ đầu năm đến nay, giá vàng đương đầu áp lực giảm do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng, khi lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD đi lên do khả năng các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nâng lãi suất để chống rủi ro lạm phát leo thang liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Tuy nhiên, trong một báo cáo được công bố vào tuần vừa rồi, các chiến lược gia tại ngân hàng Thụy Sỹ UBS dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại mức 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2027. Báo cáo cho rằng lãi suất thực sẽ giảm xuống, thúc đẩy các nhà đầu tư quay trở lại nắm giữ kim loại quý. Bên cạnh đó, đồng USD yếu đi và nhu cầu vàng duy trì ở mức cao của các ngân hàng trung ương cũng sẽ hỗ trợ đà tăng của giá vàng - theo báo cáo.

UBS chỉ ra rằng sau một thời gian khoảng 2 tháng giằng co trong một phạm vi rộng khoảng 100 USD/oz, giá vàng gần đây đã bứt phá để tăng lên trên ngưỡng kháng cự 4.250 USD/oz. Các chiến lược gia UBS nhận định “hoạt động mua ròng vàng của các định chế tài chính Trung Quốc theo như được báo cáo và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng đã hỗ trợ cho chuyển động giá gần đây”.

Đồng thời, "những nỗ lực chung gần đây của chính phủ Mỹ và Nhật Bản nhằm ổn định đồng yên cũng có thể đã giúp giảm rủi ro bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ”, theo đó hạn chế mức tăng của lãi suất kho bạc Mỹ, giải tỏa một nguồn áp lực giảm lớn đối với giá vàng - báo cáo nhận định.

Mặc dù triển vọng trung và dài hạn của giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi một số động lực bền vững, các chiến lược gia của UBS cũng cảnh báo về những rủi ro trong ngắn hạn. Những rủi ro này bao gồm "dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, giá dầu còn cao duy trì mối lo ngại về lạm phát, hoặc thị trường tiếp tục định giá một lộ trình lãi suất cứng rắn hơn của Fed”.

Nhưng bất chấp bối cảnh trước mắt có thể còn biến động, UBS vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng "hướng tới mốc 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2027”.

UBS dự báo rằng mức lãi suất thực thấp hơn sẽ giúp khơi dậy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý . Ngân hàng này nhận định rằng "chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ dần suy yếu, cho phép Fed giữ lãi suất ổn định trong năm nay trước khi nối lại việc nới lỏng trong năm 2027”.

Sự thay đổi này được cho là sẽ tạo ra một bối cảnh thuận lợi hơn cho vàng, vì "sự dịch chuyển sang kỳ vọng lãi suất chính sách thấp hơn có thể sẽ làm giảm lợi suất thực, gây áp lực lên đồng USD và giúp thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng” - theo báo cáo.

Đồng USD suy yếu và dòng vốn liên tục tìm cách đa dạng hóa danh mục cũng là những yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng trong trung hạn. Các chiến lược gia của UBS đã viết rằng "USD vẫn có thể vẫn vững giá trong ngắn hạn, nhưng các thách thức cấu trúc bao gồm thâm hụt tài khóa và đối ngoại lớn của Mỹ cùng với việc phân bổ tài sản vào đồng USD đã ở mức cao, cho thấy có khả năng đồng tiền này sẽ suy yếu trở lại”.

Lịch sử đã chứng minh rằng "một đồng USD yếu hơn luôn là một yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng, và xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi USD cũng sẽ mang lại lợi ích cho kim loại quý” - theo báo cáo.

Ngoài ra, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo ra một mặt sàn giá vững chắc cho thị trường. UBS nhấn mạnh rằng "nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn là một trụ cột hỗ trợ quan trọng, ngay cả khi nhu cầu đầu tư tư nhân còn yếu”. Ngân hàng này dự báo "lượng mua ròng vàng hàng năm của các ngân hàng trung ương sẽ vẫn ở mức cao, được hỗ trợ bởi mong muốn dài hạn về giảm mức độ tiếp xúc với các tài sản bằng đồng USD”.

UBS ghi nhận rằng các ngân hàng trung ương đã mua ròng 289 tấn vàng trong quý 2 và ước tính nội bộ của nhà băng này dự báo tổng lượng mua ròng vàng cả năm 2026 của các ngân hàng trung ương sẽ đạt từ 750-1.000 tấn. Mặc dù "chỉ riêng dòng chảy này có thể không đủ để đẩy giá vàng tăng mạnh, nhưng có thể giúp ổn định thị trường và bù đắp cho những lĩnh vực yếu hơn như nhu cầu trang sức”.

UBS khuyến nghị nhà đầu tư nên tách biệt rủi ro của việc lướt sóng vàng và việc đầu tư vàng lâu dài. Các chiến lược gia của ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ cho rằng "những giai đoạn suy yếu về mức 4.000 USD/oz hoặc thấp hơn chính là là cơ hội để xây dựng vị thế chiến lược”. Đối với các nhà đầu tư có sự yêu thích đối với tài sản thực, UBS tiếp tục xem "việc phân bổ vàng ở mức trung bình một chữ số là phù hợp trong một danh mục đầu tư đa dạng”.

Vào hôm 26/5, UBS đã cắt giảm dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 từ 5.900 USD/oz xuống còn 5.500 USD/oz. Lý do được đưa ra là rủi ro từ các yếu tố bất lợi dai dẳng như lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và xu hướng tăng bền vững của đồng USD.

Các nhà phân tích của UBS đã viết trong báo cáo vào thời điểm đó rằng các nhà đầu tư đang ngại rót tiền vào kim loại quý khi lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao. Họ giải thích rằng "thị trường đang khám phá lại khái niệm chi phí cơ hội, và đặc tính không sinh lời của vàng một lần nữa trở thành một yếu tố quan trọng hơn khi lãi suất thực còn cao”.

Hiện tại, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đang ở gần mức 4.400 USD/oz.