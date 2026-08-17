Các số liệu kinh tế Mỹ có thể tiếp tục chi phối giá vàng trong tuần này

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào đầu giờ sáng nay (17/8) tại thị trường châu Á trong trạng thái giằng co, sau khi tăng trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích nhận định trong tuần này, các số liệu thống kê kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục là các yếu tố chính quyết định diễn biến giá kim loại quý.

Từ khoảng 7h đến 7h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giằng co trong vùng 4.370-4.390 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Giá bạc giao ngay có lúc tăng 0,8%, giao dịch ở mức 65,3 USD/oz.

Tuần vừa rồi, giá vàng tăng 0,9%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp, nhờ thị trường giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Trong tuần, có lúc giá vàng đạt gần 4.450 USD/oz, cao nhất trong hơn 2 tháng.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào giữa tháng tới đã giảm mạnh kể từ khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo vào đầu tháng này. Tuần trước, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới tăng lên mức gần 70% sau khi các số liệu lạm phát bán lẻ và lạm phát bán buôn của Mỹ đều phù hợp với dự báo.

Hiện tại, thị trường chỉ còn đặt cược khả năng khoảng 31% Fed tăng lãi suất trong tháng 9, giảm từ mức gần 70% vào đầu tháng này. Ngược lại, khả năng giữ nguyên lãi suất đã tăng lên gần mức 70% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Tuần này, triển vọng lãi suất Fed có thể tiếp tục biến động theo các số liệu kinh tế Mỹ, gồm các báo cáo về lĩnh vực sản xuất và thị trường nhà ở. Vào ngày thứ Tư (19/8), Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 7, làm sáng tỏ thêm về lập trường của các nhà hoạch định chính sách trong việc đánh giá rủi ro lạm phát và tăng trưởng.

Các số liệu kinh tế Mỹ nếu xấu hơn dự báo sẽ tiếp tục củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, theo đó gây áp lực giảm lên tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, hỗ trợ giá vàng, và ngược lại.

Tình hình ở Trung Đông cũng có thể chi phối diễn biến giá vàng trong tuần này. Tình trạng bế tắc kéo dài ở eo biển Hormuz có thể giữ giá dầu thế giới ở mức cao, gây áp lực lạm phát, đồng nghĩa sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương - một yếu tố không có lợi cho giá vàng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà môi giới Daniel Pavilonis của công ty StoneX nói rằng dù vàng tăng giá trong 2 tuần qua, ông không cho rằng xu hướng giá lên đã được nối lại.

“Tôi nhận thấy giá năng lượng vẫn đang là yếu tố quyết định câu chuyện ở thời điểm này, mà giá năng lượng đang giằng co”, ông Pavilonis nói. Ông nhấn mạnh rằng cần phải có một chất xúc tác mang tính quyết định để giá vàng có thể bứt phá, mà các số liệu kinh tế Mỹ chưa thể tạo ra một chất xúc tác như vậy.

“Các số liệu kinh tế không tốt cũng chẳng xấu, lạm phát thì vẫn dai dẳng… Thị trường đang cần một yếu tố dẫn dắt quyết định, nhưng chưa có. Dĩ nhiên, vàng đang được quan tâm trở lại… nhưng sự tăng giá này vẫn còn mang tính thận trọng”, ông Pavilonis nói.

Theo nhà môi giới này, để giá vàng và giá bạc tăng thực sự mạnh, chất xúc tác cần thiết là nỗi sợ về sự leo thang lạm phát vượt tầm kiểm soát và/hoặc sự mất giá nghiêm trọng của tiền giấy. “Nếu mọi người nghĩ đến siêu lạm phát, giá vàng có thể tăng thực sự mạnh”, ông nói.

Về phương diện kỹ thuật, ông Pavilonis nhận định giá vàng có thể đang hình thành một mô hình đỉnh đầu - vai (head-and-shoulders top) trong một khung thời gian nhiều tháng. “Nếu không đạt được mức cao mới trong thời gian tới, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.300 USD/oz. Đó là một rủi ro cần lưu ý”, ông nói.

Lúc 7h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.390 USD/oz. Mức giá này tương đương 139,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.920 đồng (mua vào) và 26.330 đồng (bán ra).