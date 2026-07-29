Apple lần đầu vượt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Cuộc tranh luận về tương lai của AI đang được phản ánh một phần qua cuộc đua vốn hóa giữa Apple và Nvidia...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Apple vừa thiết lập một cột mốc lịch sử, khi vốn hóa thị trường của công ty công nghệ Mỹ lần đầu tiên vượt ngưỡng 5 nghìn tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 28/7.

Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi Apple vượt qua Nvidia để trở thành doanh nghiệp niêm yết đại chúng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu nhà sản xuất iPhone đã tăng 25% trong năm nay, vượt qua mức tăng của nhiều đối thủ là doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn.

Phiên ngày 28/7, giá cổ phiếu của Apple có lúc tăng 1,3%, đạt mức kỷ lục là 342,89 USD/cổ phiếu, trước khi thoái lui nhẹ. Ở mức đỉnh này, vốn hóa của công ty đạt hơn 5 nghìn tỷ USD.

Lúc đóng cửa, cổ phiếu Apple dừng ở mức 340,08 USD, tăng hơn 0,9% so với mức chốt của phiên trước. Với mức giá cổ phiếu này, vốn hóa thị trường của Apple đạt 4,99 nghìn tỷ USD.

Trong khi các công ty công nghệ lớn khác như Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft đang đầu tư hàng trăm tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, Apple lại giữ mức đầu tư cơ bản thấp và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) từ Google.

Năm ngoái, Apple bị tụt lại so với các công ty có vốn hóa nghìn tỷ USD khác do nhà đầu tư lo ngại rằng “táo khuyết” đang bỏ lỡ cơ hội trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, gần đây, câu chuyện đã thay đổi khi các nhà đầu tư lại chuyển sang lo ngại rằng các công ty công nghệ chi tiêu mạnh tay đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ và có dòng tiền âm mà không có lộ trình rõ ràng để đạt được lợi nhuận lớn.

Cuộc tranh luận về tương lai của AI đang được phản ánh một phần qua cuộc đua vốn hóa giữa Apple và Nvidia.

Biến động vốn hóa của các công ty công nghệ lớn từ năm 2021 đến nay. Đơn vị: nghìn tỷ USD - Nguồn: FT.

Nvidia, công ty sản xuất các đơn vị xử lý đồ họa cho hầu hết các mô hình AI lớn, đã trở thành công ty đầu tiên đạt mốc 5 nghìn tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái và đã vị trí công ty đắt giá nhất thế giới từ tháng 6/2025. Tuy nhiên, cổ phiếu của Nvidia đã tăng trưởng chậm trong năm nay, chỉ đạt mức tăng 6% tính từ đầu năm.

Trong khi đó, cổ phiếu của Apple tăng mạnh, bất chấp việc công ty phải tăng giá các thiết bị do thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu.

Tháng trước, công ty đã tăng giá MacBook và iPad - động thái chính thức đầu tiên để đẩy phần tăng thêm trong chi phí bộ nhớ và lưu trữ sang người tiêu dùng. Việc tăng giá này diễn ra sau khi CEO Tim Cook cho biết việc tăng giá là không thể tránh khỏi.

Vào ngày 28/7, Apple công bố chương trình Upgrade, cho phép khách hàng tại Mỹ thuê iPhone và các sản phẩm khác thay vì mua đứt.

Từ ngày 1/9 tới, Apple sẽ được điều hành bởi CEO mới là ông John Ternus, còn ông Cook sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ CEO kéo dài 15 năm.

Việc Apple vượt ngưỡng 5 nghìn tỷ USD cũng cho thấy vai trò của cổ phiếu này như một nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư công nghệ trong bối cảnh bán tháo sâu rộng ở các cổ phiếu AI và bán dẫn.

Theo dự kiến, Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2/206 trong tuần này, cùng với các công ty công nghệ lớn khác như Amazon, Meta Platforms và Microsoft. Giới phân tích dự báo doanh thu của hãng tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Apple đã cưỡng lại cuộc đua đầu tư AI, trên cơ sở đặt cược rằng trải nghiệm người dùng chứ không phải đầu tư hạ tầng là yếu tố cuối cùng quyết định ai là kẻ thắng. Chương trình cho thuê thiết bị của Apple là một phản ứng thông minh: hãng không giảm giá iPhone, nhưng thay đổi cách người tiêu dùng nhìn nhận về chi phí bằng cách thay thế một cú sốc về giá bằng một khoản thanh toán hàng tháng có thể đoán biết trước”, nhà phân tích Dipanjan Chatterjee của công ty Forrester nhận định với hãng tin Reuters.