Khảo sát của InterNations: 10 quốc gia đáng sống nhất đối với người nước ngoài

Theo khảo sát Expat Insider 2026 của InterNations, trong 10 nơi được đánh giá là đáng sống nhất với người nước ngoài, Đông Nam Á có 3 đại diện...

Khảo sát Expat Insider 2026 được thực hiện trên InterNations - cộng đồng và nền tảng trực tuyến toàn cầu dành cho người sinh sống, làm việc ở nước ngoài với sự tham gia của gần 8.000 người thuộc 162 quốc tịch. Những người tham gia khảo sát đánh giá về cảm nhận và mức độ hài lòng với cuộc sống tại nơi họ đang sinh sống.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 5 nhóm tiêu chí: điều kiện làm việc ở nước ngoài, tài chính cá nhân, chất lượng cuộc sống, các yếu tố thiết yếu trong đời sống và khả năng hòa nhập.

Theo đó, Panama được đánh giá là quốc gia đáng sống nhất đối với người nước ngoài. Đây là năm thứ ba liên tiếp quốc gia Trung Mỹ này giữ vị trí số một theo khảo sát này.

Panama đứng thứ hai ở cả 2 tiêu chí khả năng hòa nhập và các yếu tố thiết yếu. Khả năng hòa nhập được đánh giá dựa trên mức độ thân thiện của người dân địa phương và mức độ dễ dàng thích nghi với văn hóa bản địa. Trong khi đó, nhóm yếu tố thiết yếu bao gồm sự thuận tiện khi xin thị thực và giải quyết thủ tục hành chính.

Khoảng 87% người nước ngoài tham gia khảo sát tại Panama cho biết hài lòng với cuộc sống ở nước này. Trong khi đó, tính chung tại tất cả 31 quốc gia được khảo sát, 70% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống tại quốc gia nơi họ đang sinh sống. Khoảng một phần ba số người được hỏi tại Panama muốn ở lại nước này lâu dài.

Mexico đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chung và dẫn đầu về khả năng hòa nhập. Người nước ngoài đánh giá cao sự thân thiện của người dân địa phương, cảm giác được chào đón và mức độ dễ dàng trong việc kết bạn.

Thái Lan xếp thứ ba và là nơi có những người nước ngoài hạnh phúc nhất thế giới. Khoảng 86% người tham gia khảo sát tại đây cho biết hài lòng với cuộc sống, còn 42% muốn ở lại lâu dài.

Trong số người nước ngoài tham gia khảo sát tại Thái Lan, 85% đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt. Họ cũng cho rằng nhà ở tại nước này tương đối dễ tìm và có giá cả phải chăng.

Ngoài Thái Lan, Đông Nam Á còn có Singapore đứng thứ 7 và Malaysia thứ 9, đưa tổng số đại diện của khu vực trong top 10 lên 3 quốc gia.

Châu Âu cũng có 3 đại diện trong top 10, nhưng không quốc gia nào lọt vào 5 vị trí dẫn đầu.

Tây Ban Nha đứng thứ 6 và là quốc gia châu Âu được đánh giá cao nhất. Nước này dẫn đầu về chất lượng cuộc sống nhờ thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động giải trí ngoài giờ làm việc, giao thông công cộng có chi phí hợp lý và điều kiện đi lại, du lịch thuận tiện.

Bồ Đào Nha đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng chung, đồng thời xếp thứ tư về tài chính cá nhân và thứ 7 về khả năng hòa nhập.

Luxembourg đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng chung, nhưng xếp thứ tư về điều kiện làm việc ở nước ngoài. Nước này đặc biệt được đánh giá cao về mức lương và sự ổn định việc làm, hai tiêu chí mà Luxembourg giữ vị trí dẫn đầu.

Để được đưa vào bảng xếp hạng chung, mỗi quốc gia phải có ít nhất 50 người nước ngoài tham gia khảo sát. Năm 2026, InterNations đánh giá tổng cộng 31 quốc gia.

Ở cuối bảng xếp hạng, Anh đứng thứ 28, Thổ Nhĩ Kỳ thứ 29, Đức thứ 30 và Na Uy đứng cuối cùng. Dù thường xuyên nằm trong nhóm những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Na Uy lại không được cộng đồng người nước ngoài đánh giá cao. Nước này xếp cuối về khả năng hòa nhập và đứng thứ 30 ở cả hai tiêu chí chất lượng cuộc sống và tài chính cá nhân.

Đức cũng đạt kết quả không mấy tích cực khi đứng cuối về các yếu tố thiết yếu trong đời sống của người nước ngoài. Những khó khăn được nhắc đến nhiều nhất gồm dịch vụ số còn hạn chế, thủ tục hành chính phức tạp, vấn đề nhà ở và rào cản ngôn ngữ. Đức đứng thứ 28 về khả năng hòa nhập và thứ 23 về tài chính cá nhân.