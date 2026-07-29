Dow Jones và S&P 500 tăng dù cổ phiếu chip vẫn bị xả, giá dầu giảm rồi lại tăng mạnh

Theo giới phân tích, diễn biến của các chỉ số chính trong phiên này tiếp tục phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền ở Phố Wall...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/7) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số. Dow Jones tăng mạnh nhờ các báo cáo tài chính khả quan, giá dầu giảm, và xu hướng dịch chuyển của dòng tiền khỏi cổ phiếu chip sang các lĩnh vực khác.

Trái lại, xu hướng bán tháo cổ phiếu chip tiếp tục gây áp lực giảm lớn lên Nasdaq.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 537,24 điểm, tương đương tăng 1,03%, đạt 52.747,32 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - tăng 0,21%, đạt 7.428,78 điểm.

Nasdaq giảm 0,22%, chốt phiên ở mức 24.876,91 điểm.

Một trong những cổ phiếu điển hình đóng góp vào phiên tăng này của Dow Jones là Sherwin-Williams. Cổ phiếu này tăng 8% sau khi hãng sơn công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 tốt hơn kỳ vọng. Tương tự, báo cáo tài chính khả quan cũng đưa giá cổ phiếu hãng đồ uống Coca-Cola, một thành viên khác của Dow Jones, tăng 5%.

Trong khi đó, cổ phiếu chip tiếp tục đuối sức, phản ánh qua mức giảm hơn 3% của quỹ VanEck Semiconductor ETF. Đây đã là phiên giảm thứ tư liên tiếp của quỹ này. Hai cổ phiếu chip hàng đầu là Micron và AMD đều ghi nhận mức giảm hơn 8%.

Theo giới phân tích, diễn biến của các chỉ số chính trong phiên này tiếp tục phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền ở Phố Wall. Sự dịch chuyển như vậy đã diễn ra trong những tuần gần đây, khi các nhóm cổ phiếu thuộc “nền kinh tế cũ” trở nên được ưa chuộng hơn, còn các cổ phiếu công nghệ đã tăng giá trước đó bị bán mạnh.

Quỹ Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) chuyên đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/5, trong khi quỹ the State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) chuyên cổ phiếu y tế và Financials ETF (XLF) chuyên cổ phiếu tài chính đều đạt mức cao kỷ lục nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bảo hiểm.

“Đây là một sự dịch chuyển của dòng tiền trên diện rộng. Xung lực này đã trở thành một câu chuyện lớn của 6-8 tuần qua, và liên quan nhiều tới các yếu tố kỹ thuật hơn là bất kỳ sự thay đổi nào trong các yếu tố căn bản”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nói với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, ông Mayfield lưu ý thêm rằng sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ cao hơn và đôi khi nhạy cảm với lãi suất như nhóm tiêu dùng không thiết yếu sẽ tùy thuộc vào việc liệu giá dầu và lãi suất có giữ ở ngưỡng hiện tại hay không.

“Khó có thể khẳng định rằng các nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu, tài chính và công nghiệp sẽ tiếp tục được mua nếu lãi suất đồng loạt tăng trên diện rộng và giá dầu leo thang lên ngưỡng 100 USD/thùng”, ông nói.

Trong tuần này, mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 ở Phố Wall sẽ tiếp tục sôi động, với loạt báo cáo được chờ đợi từ các công ty công nghệ lớn gồm Amazon, Apple, Meta Platforms và Microsoft.

Nhà đầu tư cũng đang có tâm lý thận trọng hơn khi cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu vào ngày thứ Ba theo giờ Mỹ và sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư. Một số nhà đầu tư lo ngại rằng với những bất định xung quanh tình hình ở Trung Đông và giá dầu còn cao, Fed có thể đưa ra tín hiệu cứng rắn về lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 71% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đang diễn ra, và khả năng 75% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Giá dầu thô đã giảm hơn 4% trong phiên ngày thứ Ba do nỗ lực của các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Nhưng sau đó, giá dầu lại tăng hơn 4% trong phiên ngoài giờ khi lực lượng Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bất ngờ của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao sau giảm 4,8%, đóng cửa ở mức 84,09 USD/thùng. Tại New York, giá dầu WTI giao sau giảm 4%, còn 79,26 USD/thùng.

Tuy nhiên, vào lúc gần 8h sáng nay (29/7) theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent và giá dầu WTI đồng loạt tăng lên mức tương ứng 87,4 USD/thùng và 82,5 USD/thùng.

“Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ Iran nhằm gây ra một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng của Mỹ đóng tại Trung Đông. Tất cả các tên lửa đó của Iran đã bị đánh chặn thành công”, Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (Centcom) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trước đó, trong ngày 28/7, Iran đã có các cuộc thảo luận với Saudi Arabia và Oman về vấn đề eo biển Hormuz.

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận định việc giá dầu giảm trong những gần đây phản ánh mối lo ngại đã dịu bớt về khả năng leo thang xung đột tức thì giữa Mỹ và Iran, nhưng cũng cảnh báo rằng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn ở mức cao.

Trong một bản tin ngày 28/7, Commonwealth Bank of Australia nhận định rằng mặc dù "sự tạm lắng trong các hành động thù địch giữa Mỹ và Iran dường như đã làm giảm bớt kỳ vọng về việc xung đột sẽ leo thang thành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng", nhưng những bất đồng liên quan đến tuyến đường vận tải biển huyết mạch qua eo biển Hormuz "có thể khiến xung đột bùng phát trở lại".

Cùng ngày, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs cũng đưa ra nhận định rằng giá dầu thô Brent có thể sẽ điều chỉnh về mức 80 USD/thùng vào cuối năm "nếu eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn" trong quý cuối cùng của năm.

"Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn tại Biển Đỏ và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia có thể tạo ra nguy cơ mới khiến giá dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế tăng trở lại", các chuyên gia này cho biết thêm.