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Apple cam kết chi 30 tỷ USD mua con chip sản xuất ở Mỹ

B Bình Minh

Một động thái nằm trong nỗ lực của nhà sản xuất iPhone nhằm gây thiện cảm với chính quyền Tổng thống Donald Trump...

CEO Tim Cook của Apple (trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) - Ảnh: Bloomberg.
CEO Tim Cook của Apple (trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) - Ảnh: Bloomberg.

Apple đã cam kết chi 30 tỷ USD để mua số lượng hàng tỷ con chip sản xuất tại Mỹ từ hãng Broadcom - một động thái nằm trong nỗ lực của nhà sản xuất iPhone nhằm gây thiện cảm với chính quyền Tổng thống Donald Trump, phù hợp với cam kết đã đưa ra trước đó về thúc đẩy sự phát triển ngành sản xuất bán dẫn của Mỹ.

Theo tờ báo Financial Times, thỏa thuận mua chip kéo dài 5 năm này đánh dấu cam kết chi tiêu lớn nhất đến hiện tại của Apple trong khuôn khổ lời hứa chi 600 tỷ USD tại Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống này của ông Trump. Đây là lời hứa được CEO Tim Cook của “táo khuyết” đưa ra vào năm ngoái nhằm tránh bị ông Trump áp thuế quan cao lên các sản phẩm Apple.

Broadcom từ lâu đã cung cấp cho Apple các chip và linh kiện kết nối radio, Bluetooth và WiFi, cho phép iPhone, iPad, MacBook và các thiết bị khác của Apple kết nối với internet và các mạng di động. Apple cho biết họ kỳ vọng thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD này sẽ dẫn đến việc sản xuất 15 tỷ con chip tại Mỹ. Hai bên cũng nói thỏa thuận sẽ hỗ trợ một kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào cơ sở sản xuất của Broadcom tại Fort Collins, Colorado.

Phát biểu ngày 8/7, ông Cook bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump và chính quyền của ông vì đã hỗ trợ Apple trong các dự án quan trọng như thế này. Gã khổng lồ smartphone đã có nhiều cố gắng để xoa dịu ông Trump sau khi ông đe dọa áp thuế 25% đối với iPhone vào tháng 5/2025 nếu Apple không chuyển sản xuất từ các nhà cung cấp ở châu Á sang Mỹ.

Trong nhiệm kỳ tổng thống trước của ông Trump, Apple đã đưa ra một cam kết chi tiêu tương tự trị giá 350 tỷ USD.

Thay vì chuyển đổi toàn diện chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp của mình khỏi châu Á, Apple đã tập trung vào con chip - một trong những bộ phận có giá trị cao nhất của các thiết bị của hãng - nhấn mạnh ý tưởng tạo ra một "chuỗi cung ứng silicon từ đầu đến cuối" tại Mỹ.

Cách tiếp cận này chủ yếu liên quan đến các cam kết mua nhiều hơn từ một loạt các các nhà máy chip ở Mỹ, bao gồm nhà máy hãng TSMC của Đài Loan tại Arizona, Texas Instruments tại Texas và GlobalFoundries tại bang New York, qua đó hỗ trợ đầu tư vào các cơ sở sản xuất ở Mỹ của các công ty này.

Thông báo mới nhất của Apple về việc mua chip từ Broadcom được đưa ra sau khi Broadcom vào ngày 6/7 thông báo rằng công ty đã gia hạn hợp đồng làm nhà cung cấp cho Apple đến năm 2031, bao gồm một thỏa thuận phát triển và cung cấp một loạt các con chip tùy chỉnh để sử dụng trong các sản phẩm tương lai của Apple.

Broadcom - tập đoàn trị giá 1,8 nghìn tỷ USD - nổi tiếng nhất với tư cách một nhà thiết kế chip và nhà sản xuất phần mềm, cũng như phát triển chip cho các trung tâm dữ liệu AI của các công ty như Google và OpenAI. Tuy nhiên, Broadcom cũng vận hành các cơ sở sản xuất chip tại Mỹ, bao gồm cơ sở ở Fort Collins, từng thuộc về hãng Hewlett-Packard (HP).

Nỗ lực của Apple trong việc thiết kế nhiều chip của riêng mình hơn đã khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng vai trò của Broadcom trong chuỗi cung ứng của Apple có thể bị giảm dần theo thời gian. Điều này đã xảy ra với đối thủ Qualcomm khi Apple đã dần loại bỏ các modem 5G của Qualcomm khỏi các sản phẩm, thay thế bằng các chip modem dòng C của riêng mình.

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