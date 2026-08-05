ASEAN cần nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chiều 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN đến chào xã giao.

Chào mừng các Đại sứ, Đại biện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn ASEAN và các nước thành viên đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển; đồng thời mong muốn các Đại sứ, Đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hợp tác, phối hợp triển khai các thỏa thuận, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả ASEAN đạt được thông qua nhiều chương trình, sáng kiến trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội và văn hóa; bày tỏ tin tưởng các nước thành viên sẽ giữ vững đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm và thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Chia sẻ về đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước thành viên, coi ASEAN là một đại gia đình gần gũi, các quốc gia thành viên là những nước láng giềng thân thiết.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài; cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Đại diện các Đại sứ, Đại biện ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III chuyển lời chào và thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển chiến lược, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đại sứ Philippines nhấn mạnh các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ là thành viên ASEAN; hoan nghênh Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, thu hút sự quan tâm và tham dự đông đảo của các nước trong khu vực.

Theo Đại sứ, diễn đàn góp phần tăng cường kết nối nội khối trên các kênh, đồng thời đóng góp vào những nỗ lực chung trong năm Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ giữa ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng ngoài khu vực.

Đại sứ Philippines khẳng định cam kết chung của các nước thành viên trong thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kết quả quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48; mở rộng mạng lưới đối ngoại, giữ vững đoàn kết trong ứng phó với các thách thức chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trao đổi về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, ASEAN và các nước thành viên cần tăng cường trao đổi, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị và đoàn kết; nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược, giải quyết bất đồng ngay trong ASEAN.

Cùng với đó, các nước cần đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và đầu tư trong nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác; chú trọng những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, có tính bổ trợ lẫn nhau và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên.

Nhất trí với các nhận định, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại sứ Philippines khẳng định các nước ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.