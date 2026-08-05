Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Ngoại giao quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về đối ngoại. Tiếp tục nâng tầm, mở rộng quan hệ, phát huy ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực và các dòng vốn thế hệ mới...

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Chiều 4/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với nhiều hoạt động thiết thực; nhấn mạnh sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ ngành Ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện; quan tâm chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện.

Thời gian qua, hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, số lượng các đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài thăm, làm việc tại Việt Nam và các đoàn lãnh đạo Việt Nam đi thăm, làm việc ở nước ngoài tăng mạnh. Công tác đối ngoại tiếp tục góp phần mở rộng và nâng tầm quan hệ quốc tế của đất nước.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng các khuôn khổ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với nhiều đối tác quan trọng, trong đó có toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Qua đó củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác và đưa hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về đối ngoại. Tiếp tục nâng tầm, mở rộng quan hệ, phát huy ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực và các dòng vốn thế hệ mới; nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương và uy tín quốc tế, đóng góp chủ động cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát pháp luật liên quan đến đối ngoại, điều ước và thỏa thuận quốc tế, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thể chế theo kịp tình hình mới, khơi thông điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hội nhập quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện.

Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, AIPA; tăng cường hợp tác lập pháp, giám sát tối cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội phải được vận hành thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện nắm chắc tình hình nghị viện, xây dựng quan hệ với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn, chính đảng và nghị sĩ có ảnh hưởng.

Cùng với đó, kết nối các đoàn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với các đối tác sở tại. Kịp thời đề xuất những vấn đề có thể thúc đẩy qua kênh nghị viện. Theo dõi, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận.

Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và các Trưởng cơ quan đại diện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động, nhiệm vụ, sản phẩm và thời hạn rõ ràng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, phát huy vai trò của các cơ quan đại diện và đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại Quốc hội trong giai đoạn mới.