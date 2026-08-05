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Thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

N Như Nguyệt

Việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng sáng 4/8. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng sáng 4/8. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 4/8, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra tóm tắt và thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT NHẰM THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG

Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ việc sửa đổi luật nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Dự thảo luật được thiết kế thành 10 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng liên quan về phòng thủ khu vực; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: Quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 02 dự án luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 02 dự án luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đối với dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Dự thảo luật gồm 4 chương, 37 điều, được xây dựng theo hướng luật khung, chỉ quy định những vấn đề nền tảng, ổn định lâu dài, thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo đó, dự thảo quy định rõ cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, không đặt ra thủ tục hành chính trùng lặp đối với các hoạt động nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và giao dịch hợp pháp; không thiết lập cơ chế cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, giám sát song song theo luật này.

Dự án luật cũng định hướng đơn giản hóa thủ tục theo hướng lồng ghép việc cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có của các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường sử dụng phương thức điện tử, áp dụng cơ chế ưu tiên, đơn giản hóa phương thức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, doanh nghiệp có chương trình tuân thủ nội bộ tốt…

CẦN PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM 

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, đại biểu Phan Văn Mãi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức khu vực phòng thủ trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đại biểu, việc xác định xã, phường, đặc khu là nền tảng của khu vực phòng thủ là cần thiết. Tuy nhiên, quy mô các đơn vị cấp xã hiện nay tương đối nhỏ, trong khi nhiều công trình hạ tầng, địa bàn đô thị, ven biển hoặc khu vực trọng yếu có tính chất liên xã, liên vùng. Nếu không có cơ chế điều phối phù hợp, hoạt động tổ chức phòng thủ có thể bị phân mảnh, lúng túng khi xử lý những tình huống vượt quá phạm vi một đơn vị hành chính.

Do đó, đại biểu Phan Văn Mãi đề nghị các văn bản hướng dẫn thi hành phải phân định rõ trách nhiệm giữa khu vực phòng thủ cấp tỉnh và khu vực phòng thủ xã, phường, đặc khu; xác lập cơ chế điều phối để không bị động, không xuất hiện khoảng trống trong các tình huống liên vùng. Việc tổ chức khu vực phòng thủ cũng cần gắn với đặc điểm của địa bàn biên giới, ven biển và đô thị trọng điểm.

Đồng tình với vấn đề này, đại biểu Đoàn Thu Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị nghiên cứu cơ chế đặc thù đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo và những địa bàn trọng điểm về quốc phòng.

Cũng trong ngày 4/8, thảo luận tại tổ về Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các đại biểu chỉ rõ những hạn chế thời gian và đề nghị đổi mới phương thức truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng - đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nhận thấy dự thảo luật lần này đã có nhiều điểm tích cực khi bổ sung các nội dung về truyền thông chính sách, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xã hội hóa và xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể.

Đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thông tin pháp luật phải đảm bảo tính chính xác, dễ hiểu, dễ tiếp cận, đặc biệt là đối với những đối tượng chịu thiệt thòi trong xã hội.

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