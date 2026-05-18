Năm 2026, VnDirect xác định là giai đoạn bản lề để quay lại đường đua

Chiều ngày 18/5, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã chứng khoán: VND) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất một số nội dung quan trọng: năm 2026 VnDirect đặt mục tiêu tổng doanh thu ròng 5.569 tỷ đồng (tăng 9%), lợi nhuận trước thuế 3.018 tỷ đồng (tăng 20%) và lợi nhuận sau thuế 2.414 tỷ đồng (tăng 19%)... Ở tầm trung hạn, đặt mục tiêu ROE bình quân khoảng 15% cho giai đoạn 5 năm tới.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với mức cổ tức 5% mệnh giá bằng tiền mặt. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại thời điểm cuối năm 2025 đạt 5.680 tỷ đồng. Các phương án tăng vốn, bao gồm: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, và chào bán cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trao đổi tại Đại hội, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VnDirect, nhấn mạnh: "Những năm qua, tăng trưởng thị trường chứng khoán lớn mạnh nhưng vẫn không có chiều sâu, dòng vốn chưa thực sự bền vững.

Đặc biệt, 2 năm qua có sự rút dòng vốn lớn của nhà đầu tư nước ngoài nhưng dòng tiền trong nước vẫn cân đối được. Dòng tiền giao dịch trên thị trường được phân thành hai nhóm: Đầu cơ đi theo cơ hội của biến động giá cổ phiếu và dòng tiền đầu tư đi theo sự bền vững của thị trường. Dòng tiền đầu tư đến từ các tổ chức tài chính như công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ - nhóm này phần nào làm cân lại được biến động ngắn hạn của thị trường".

Tuy nhiên, thị trường còn nhiều biến số. Khi VnDirect làm việc với các doanh nghiệp thì thấy thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện tại là quản trị quy mô. Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn hơn so với nhóm doanh nghiệp lớn về khả năng huy động vốn. Và với VnDirect, khó khăn này là cơ hội.

Bước sang năm 2026, VnDirect xác định đây là giai đoạn bản lề để quay lại đường đua. Thách thức đặt ra là vừa chuyển dịch năng lực sang chiến lược kinh doanh mới, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Trong 5 năm qua, ROE của VnDirect đạt khoảng 16%, và Hội đồng quản trị đặt mục tiêu duy trì mức tối thiểu 15% cho 5 năm tiếp theo

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất với VnDirect là nguồn lực bởi Công ty luôn bị đối diện với tình trạng chảy máu chất xám.

"Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thị phần của công ty đang suy giảm. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn với VnDirect như ở giai đoạn hiện tại", bà Hương nhấn mạnh.

Đây không còn là giai đoạn doanh nghiệp tăng trưởng nhờ yếu tố may mắn hay hưởng lợi từ những “con sóng” của thị trường. Thay vào đó, đang bước vào giai đoạn phải vận hành bằng năng lực thực chất của một định chế tài chính, đủ khả năng nắm bắt cơ hội và cung cấp những giải pháp thực sự đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

"Trước đây, cơ hội đến từ việc doanh nghiệp đi trước thị trường, sở hữu lợi thế nhất định về thời điểm, quy mô vốn lớn và khả năng cạnh tranh nhờ những yếu tố đó. Tuy nhiên, hiện tại những lợi thế này không còn là lựa chọn cạnh tranh cốt lõi của VnDirect. Dù doanh nghiệp vẫn nằm trong nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường, chúng tôi hiểu rằng không thể tiếp tục cạnh tranh theo cách cũ", Chủ tịch VnDiect chia sẻ.

Vì vậy, ban lãnh đạo buộc phải lựa chọn một hướng đi mới. Hướng đi đó đúng hay sai vẫn cần thời gian kiểm chứng, nhưng các tiêu chí được đặt ra rất rõ ràng: đảm bảo an toàn vốn cho cổ đông, duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity) ở mức 15%, đồng thời xây dựng một đội ngũ trưởng thành và bền vững.

Chia sẻ thêm về tình hình Trung Nam, ông Nguyễn Vũ Long, Tổng giám đốc VnDirect, cho hay trong khoảng 3 năm vừa qua, dòng tiền của doanh nghiệp bị đứt gãy, doanh nghiệp gần như phải gồng mình để chống chịu trước những biến động rất lớn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hoạt động quản trị và vận hành chung của doanh nghiệp đang dần được tháo gỡ nhờ những chuyển biến tích cực từ chính sách của nhà nước, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trường hợp điển hình là dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những dự án được đưa vào nhóm chống lãng phí. Gần đây, Trung Nam đã bắt đầu được giao lại quỹ đất sau khi thực hiện đầu tư hạ tầng. Trước đó, doanh nghiệp bỏ vốn để đầu tư và hiện đang từng bước được hoàn trả quỹ đất tương ứng với phần chi phí đã bỏ ra. Quá trình tháo gỡ đang diễn ra tích cực.

Ở mảng năng lượng, gần đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang đề xuất phương án tháo gỡ cuối cùng. Đây là bước đi quan trọng không chỉ với Trung Nam mà còn với toàn bộ ngành năng lượng – lĩnh vực trọng điểm trong chu kỳ phát triển kinh tế của đất nước. Những tháo gỡ này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp khơi thông khả năng huy động vốn, đặc biệt từ hệ thống ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Năng lượng Trung Nam hiện có tổng tài sản khoảng 41.000 tỷ đồng, dư nợ vay hơn 27.000 tỷ đồng. Doanh thu tiền điện mỗi năm dao động từ 5.500–6.000 tỷ đồng. Trong điều kiện bình thường của thị trường vốn, nếu không phát sinh những vấn đề như giai đoạn vừa qua, doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng chi trả gốc, lãi định kỳ và toàn bộ nghĩa vụ nợ.

Theo kế hoạch, trong năm nay Trung Nam sẽ tái cấu trúc toàn bộ các khoản nợ quá hạn, chậm trả trong 3 năm qua, phần lớn đến từ các yếu tố khách quan. Đây là thông tin tích cực đối với doanh nghiệp.

VnDirect hiện đang nắm giữ 4.000 tỷ trái phiếu Trung Nam. VnDirect đã phối hợp cùng doanh nghiệp để tái cấu trúc lại các khoản này nhằm đảm bảo những nghĩa vụ quá hạn trước đây được cơ cấu phù hợp, đồng thời duy trì dòng tiền trả gốc và lãi định kỳ trong thời gian tới.