Định hướng phát triển đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt ra nhiều nội dung nghiên cứu và định hướng phát triển nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tập trung vào nội dung như: vị trí, vai trò liên kết vùng; các khu chức năng, khu vực trọng tâm; kiến trúc, cảnh quan và không gian xanh…

Dự báo đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn của Bắc Ninh khoảng 170.000 - 200.000ha. Ảnh: bacninh.gov.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 4.718,6 (theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh).

Mục tiêu nhằm cụ thể hoá định hướng phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư và sử dụng đất hợp lý để phát triển TP. Bắc Ninh thành hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu; tổ chức hệ thống đô thị - nông thôn phát triển hài hoà, cân đối giữa các địa phương trong thành phố…

Theo đó, quy hoạch xác định phát triển Bắc Ninh là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của vùng đô thị Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng; là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hoá Kinh Bắc; là đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm logistics đa phương thức kết nối các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế…

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2040, tổng quy mô dân số toàn đô thị khoảng 7,0 - 8,0 triệu người; đến năm 2050, tổng quy mô dân số toàn đô thị khoảng 8,0 - 9,0 triệu người; tầm nhìn đến năm 2075, đô thị có thể dung nạp được trên 10 triệu người.

Dự báo diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn đến năm 2040 là khoảng 170.000 - 200.000 ha; đến năm 2050 khoảng 200.000 - 240.000 ha.

Trên cơ sở mục tiêu và định hướng phát triển, nội dung nghiên cứu bao gồm: vị trí, vai trò liên kết vùng; đánh giá hiện trạng tổng hợp; đánh giá công tác quản lý và thực hiện quy hoach; nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế; quan điểm, mục tiêu, tính chất và tiền đề phát triển; dự báo và chỉ tiêu phát triển; cơ cấu và phương án phát triển đô thị; mô hình và cấu trúc không gian tổng thể; tổ chức các khu chức năng, khu vực trọng tâm phát triển; kiến trúc và cảnh quan không gian; thiết kế đô thị tổng hợp; định hướng sử dụng đất; không gian ngầm và hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chương trình và dự án ưu tiên…

Trong đó, đối với việc tổ chức các khu chức năng, khu vực trọng tâm phát triển, cần xác định vị trí, phạm vi và định hướng tổ chức không gian các khu chức năng, khu vực trọng tâm phát triển và khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh, quốc phòng (nếu có).

Đồng thời, định hướng hệ thống trung tâm hành chính cấp toàn đô thị, trung tâm đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, trung tâm đổi mới sáng tạo; xác định các trung tâm Logistics hiện đại, cảng cạn - ICD gắn với các đầu mối giao thông và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Định hướng phát triển mạng lưới khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), công nghiệp điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; xác định các trung tâm chuyên ngành khác theo cấp quốc gia, cấp vùng, cấp đô thị; nghiên cứu đề xuất khu vực đô thị hạt nhân, trung tâm phức hợp chính trị - hành chính - kinh tế mới, đồng bộ để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Nghiên cứu định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, trọng tâm là y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và các thiết chế an sinh xã hội phù hợp với mô hình phát triển đô thị và phân bố dân cư.

Ngoài ra, đối với kiến trúc, cảnh quan và không gian xanh, cần định hướng phân vùng kiến trúc, cảnh quan; tổ chức hệ thống không gian mở, không gian xanh, mặt nước, các trục không gian chính, cửa ngõ và điểm nhấn đô thị. Song song là định hướng phát triển không gian hai bên các lưu vực sông Cầu, sông Đuống, sông Thương và sông Lục Nam thành hành lang sinh thái, không gian xanh, không gian văn hóa và trục cảnh quan của đô thị; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc, làng nghề truyền thống và các không gian đặc trưng...