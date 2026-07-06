Bắc Ninh tăng nguồn vật liệu san lấp cho các công trình trọng điểm

Nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ sung, điều chỉnh một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn….

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bắc Ninh bổ sung 21 khu vực cát sỏi, đất san lấp với tổng diện tích 292,37ha, tổng tài nguyên dự báo 110.980.000m3 vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công; dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, các mỏ phục vụ công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia gồm 3 điểm mỏ đất san lấp: khu vực bản Đồng An, xã Xuân Lương (khu I) với tài nguyên dự báo 11.000.000m3; khu vực bản Đống Cao, bản Khuôn Đống, xã Xuân Lương tài nguyên dự báo 5.000.000m3; và khu vực bản Trại Sông, Đồng Cả, xã Xuân Lương (khu II) tài nguyên dự báo 1.800.000m3

Các mỏ phục vụ dự án đầu tư công gồm 7 điểm mỏ đất san lấp: khu vực núi Khống, tổ dân phố Mỏ Thổ, phường Việt Yên tài nguyên dự báo 120.000m3; khu vực núi Phang, tổ dân phố Mỏ Thổ, phường Việt Yên tài nguyên dự báo 150.000m3

Khu vực đồi Sim, tổ dân phố Ải Quang và tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà tài nguyên dự báo 500.000m3; khu vực núi Đèo, tổ dân phố Thần Chúc, phường Vân Hà (Khu I) tài nguyên dự báo 560.000m3; khu vực thôn Tân Phúc, xã Tiên Lục (Khu vực 3) tài nguyên dự báo 800.000m3; khu vực núi Châu, thôn Hương, xã Phúc Hòa tài nguyên dự báo 500.000m3; khu vực đồi Na Ca, thôn Mải Hạ, xã Mỹ Thái tài nguyên dự báo 450.000m3.

Các mỏ phục vụ dự án phát triển kinh tế-xã hội gồm 11 mỏ. Trong đó, nhóm cát kết đồi có Khu vực Bàng Dãng, thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo tài nguyên dự báo 2.500.000m3; Khu vực Bàng Dãng, thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo tài nguyên dự báo 800.000m3; Khu vực Cỗ Bồng, thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo (Khu V) tài nguyên dự báo 7.000.000m3

Nhóm đất san lấp có mỏ san lấp khu vực 1: Đồi Ba Biểu + Hòn Ngọc + Rừng Dâu, xã Nghĩa Phương tài nguyên dự báo 2.500.000m3; Khu vực 2: Đồi Ba Biểu + Hòn Ngọc + Rừng Dâu, xã Nghĩa Phương tài nguyên dự báo 150.000; Khu vực 3: Đồi Ba Biểu + Hòn Ngọc + Rừng Dâu, xã Nghĩa Phương tài nguyên dự báo 250.000m3;

Khu vực thôn Bến Trăm, xã Bố Hạ tài nguyên dự báo 1.300.000m3; Khu vực thôn Trường Sơn, xã Bố Hạ tài nguyên dự báo 700.000m3; Khu vực thôn Hố Dích, xã Bố Hạ tài nguyên dự báo 6.500.000m3; Khu vực bản Đồng An, xã Xuân Lương tài nguyên dự báo 8.600.000m3; Khu vực bản Trại Nấm, xã Xuân Lương tài nguyên dự báo 5.000.000m3.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết trường hợp khu vực khoáng sản đã khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên, có khối lượng nhiều hơn nhu cầu sử dụng khoáng sản của công trình, dự án mà nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã đăng ký, thì phần khoáng sản dôi dư được xem xét, xử lý cho các dự án, công trình khác theo quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản.

Ngoài việc bổ sung các khu vực, tỉnh cũng điều chỉnh 1 khu vực đất san lấp tại khu vực thôn Hố Nước, xã Nghĩa Phương, với diện tích 44,0ha, tài nguyên dự báo 20.900.000m3, để phục vụ thi công dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án BT có liên quan dự án; các dự án, công trình xây dựng của Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, điều chỉnh 2 khu vực đất san lấp tại xã Nghĩa Phương ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 20ha, tài nguyên dự báo 4.450.000m3.

Việc bổ sung và điều chỉnh các khu vực khoáng sản diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm.

Theo thông tin tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải, đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh), địa phương được giao làm chủ quản 2 dự án thành phần gồm: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng đường song hành. Đến nay, Bắc Ninh đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích cốt lõi. Tỷ lệ giải ngân toàn dự án đạt 74%. Tuy nhiên, khối lượng thi công đường song hành mới đạt 48,7% giá trị hợp đồng.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đến ngày 18/6/2026, tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 1.700 hộ dân trong khu vực quy hoạch. Ngày 20/6/2026, Bắc Ninh đã bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công…