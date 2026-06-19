[Bài 3] Tìm nhà đầu tư cho 22 dự án bất đô thị - du lịch

Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến sẽ đem lại hơn 49.646 tỷ đồng tiền sử dụng đất...

Theo kế hoạch của UBND TP. Hải Phòng, trong tổng số 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (khu vực phía Đông Hải Phòng 16 dự án, khu vực phía Tây Hải Phòng 6 dự án), có 8 dự án thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và 14 dự án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

8 DỰ ÁN ĐẦU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ QUY MÔ LỚN

Đáng chú ý, chỉ với 8 dự án sử dụng đất quy mô lớn tại khu vực phía Đông (tổng diện tích hơn 717ha, trong đó có hơn 114ha đất ở) đã đóng góp tới hơn 44.469 tỷ đồng, bằng gần 90% tổng nguồn thu tiền sử dụng đất của 22 dự án thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nổi bật là dự án khu đô thị tại phường Hải An với diện tích 161,08 ha (trong đó có 10,55 ha đất ở), tổng mức đầu tư hạ tầng 5.151,56 tỷ đồng, dự kiến số tiền sử dụng đất thu được sau khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư là hơn 12.886 tỷ đồng. Tiếp đó là dự án Khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng (dự án 2) tại phường Hưng Đạo, có diện tích 97,49 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 7.588 tỷ đồng, dự kiến số tiền sử dụng đất thu được là hơn 10.012 tỷ đồng.

Tại đặc khu Cát Hải, dự án khu đô thị du lịch dịch vụ khoáng nóng và sân golf quốc tế Xuân Đám có diện tích 199,10 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 5.765 tỷ đồng, dự kiến đóng góp hơn 8.959 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho thành phố Hải Phòng. Dự án Khu đô thị tại các phường Hưng Đạo và Phù Liễn với diện tích 90,6ha, tổng mức đầu tư hạ tầng hơn 806 tỷ đồng, dự kiến nộp 7.248 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu đô thị mới tại xã Kiến Minh có diện tích 83,60 ha, tổng mức đầu tư hơn 744 tỷ đồng, dự kiến nộp 3.762 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Bên cạnh các dự án nghìn tỷ kể trên còn có 3 dự án nhà ở thương mại, khu dân cư dự kiến có số thu tiền sử dụng đất hàng trăm tỷ đồng. Đó là dự án Nhà ở thương mại phục vụ chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại phường An Hải diện tích 7,92ha, dự kiến nộp hơn 475 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu nhà ở nông thôn tại phường An Phong diện tích 12,78ha, dự kiến nộp hơn 766 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu dân cư nông thôn mới An Đồng diện tích 65,16ha, dự kiến nộp hơn 359 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

SỚM XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 14 DỰ ÁN

Ngoài 8 dự án đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khu vực phía Đông Hải Phòng còn có 8 dự án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tập trung tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm và khu vực Hải An.

Tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng khu vực hồ Tân Hòa diện tích 18,89ha, dự kiến thu được hơn 1.462 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án đấu giá lô L17/CTHH-O1 dự kiến thu được hơn 794 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Lô L20 CTHH-01 dự kiến thu được hơn 662 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Lô L16 CTHH-01 dự kiến thu được hơn 535 tỷ đồng. Lô L14/CTHH-O1 dự kiến thu được hơn 169 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại khu vực Hải An, dự án khu nhà ở thương mại tại phường Hải An dự kiến thu được hơn 636 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án nhà ở thương mại tại tổ dân phố số 6 phường Hải An dự kiến thu được hơn 87 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tại phường Hồng An có khu đất thu hồi của Công ty Thép cơ khí vật liệu xây dựng dự kiến thu được 240 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Ngoài ra, khu nhà ở và công trình dịch vụ tại số 305 Lê Thánh Tông (phường Ngô Quyền) đang tiếp tục được hoàn thiện thủ tục đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có 6 dự án đấu giá quyền sử dụng đất có quy mô vừa và nhỏ. Trong đó, dự án có số thu tiền sử dụng đất cao nhất là dự án đấu giá khu đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Tuấn Long (tại xã An Thành) diện tích 1,97 ha, dự kiến thu được hơn 424 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, các dự án đô thị, khu dân cư đã có chủ trương đầu tư này phải hoàn thành bước xác định giá đất trong năm 2026 để tổ chức đấu giá, qua đó tạo nguồn thu ngân sách ngay trong giai đoạn 2026 - 2027.

Với tổng diện tích quy hoạch 795,17 ha (trong đó có 133,10 ha đất ở), dự kiến thu được hơn 49.646 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Việc đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn tạo dư địa phát triển cho các cực tăng trưởng mới ở cả khu vực Đông và Tây Hải Phòng.