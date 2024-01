Bài thuốc cổ phương 1.500 tuổi Tiểu thanh long thang

Nguyên văn Thương Hàn luận: Tiểu thanh long thang điều trị cho chứng bên ngoài có "ngoại cảm phong hàn", bên trong thủy thấp, đàm ẩm ứ trệ. Các triệu chứng sợ lạnh, phát sốt, không ra mồ hôi, ho suyễn, đờm trắng loãng; nặng thì khó thở không nằm thẳng được; nôn khan, đị tiện lỏng nát; nuốt nghẹn; tiểu dắt, tiểu nhiều lần; bụng dưới chướng; chân, mặt phù; miệng khát, rêu lưỡi trắng nhuận, mạch phù khẩn.

PHỔ BỆNH ĐIỀU TRỊ CỦA BÀI THUỐC CỔ TIỂU THANH LONG THANG

Tổng hợp kết quả nhiều nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy Tiểu thanh long thang trong hỗ trợ cải thiện triệu chứng của các bệnh lý đường hô hấp, hiệu quả thấy rõ nhất ở 3 triệu chứng sau: Ho, viêm, suyễn. Ngoài ra có thể có các triệu chứng kèm theo như sốt, nôn khan, miệng khát, nuốt nghẹn, tiểu dắt, tiểu nhiều lần, bụng dưới chướng, phù (thủy thũng).

Theo nguyên lý của y học cổ truyền, Tiểu thanh long được phối hợp hài hòa theo quy luật cổ phương: Quân, Thần, Tá, Sứ; chủ trị chứng háo suyễn. Háo suyễn trong Đông y bao gồm nhiều bệnh lý theo quan niệm của Tây y như hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)…

TIỂU THANH LONG THANG ĐIỀU TRỊ CHỨNG HÁO SUYỄN

Đông y quan niệm háo suyễn không phải chỉ là bệnh ở một nơi trên cơ thể mà là vấn đề của toàn cơ thể bởi cơ thể con người là một thể hữu cơ thống nhất và thân thể chính là tấm gương của nội tạng (tạng - phủ); khi tạng phủ suy yếu mất cân bằng thì gây nên các bệnh lý, cụ thể:

- Tỳ hư mất đi sự kiện vận, tích thấp sinh đàm, dần dần tích luỹ từ trung tiêu mà đưa lên phế, làm phế trướng mãn và phế khí không tuyên thông, khó hạ giáng, làm hô hấp bị trở ngại mà phát thành suyễn. Tỳ hư sinh đàm, đàm dưới dạng nhầy, đục, đặc, do nôn, do khạc ra hay nghe thấy tiếng lọc xọc trong cổ, trong ngực khi ho, khi thở...

- Phế - thận hư nhược: Do chức năng chủ yếu của tạng phế là chủ khí và điều hành hô hấp, cho nên trong Hoàng đế - Nội kinh có nói "hễ là khí cấp - suyễn thở các bệnh chứng thuộc khí phận, ngực, tức đều thuộc phế". Hô hấp bình thường ngoài dựa vào phế khí túc giáng ra, còn yêu cầu quyền nhiếp nạp của tạng thận. Thận chủ nạp khí, thận có tác dụng hỗ trợ phế khí hít khí và giáng khí. Một khi nguyên khí của thận bị tổn thương, khí mất đi sự nhiếp nạp, thì thở vào không về tới gốc, khí nghịch dồn lên mà thành suyễn.

Từ đó, để điều trị chứng háo suyễn, Đông y cho rằng phải phục hồi chức năng nội tạng mà chủ yếu là Tỳ, Phế, Thận nhờ đó sức đề kháng của cơ thể tăng lên, các kháng thể tự sinh ra, tiêu viêm, khí quản và phế quản trở lại bình thường, đờm được tiêu trừ, hen, viêm phế quản, tình trạng phổi tắc nghẽn mạn tính không còn nữa.

Với hiệu quả đã được khẳng định qua hơn nghìn năm ứng dụng trong điều trị chứng háo suyễn, bài thuốc cổ phương Tiểu thanh long thang đã được Đông dược Phúc Hưng gia giảm và bào chế thành phẩm dưới dạng cao lỏng thảo dược vừa tiện sử dụng, vừa đáp ứng được trong hỗ trợ cải thiện nhiều thể bệnh khác nhau thuộc chứng háo suyễn của Đông y.

GÌN GIỮ TINH HOA BÀI THUỐC CỔ DƯỚI DẠNG CHẾ PHẨM DẠNG CAO LỎNG TRUYỀN THỐNG

Bảo tồn dạng bào chế truyền thống cao lỏng cho chế phẩm bào chế kế thừa tinh hoa bài thuốc cổ Tiểu thanh long thang cũng là nỗ lực của các dược sĩ, lương y nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm:

- Bài thuốc cổ phương 1.500 tuổi Tiểu Thanh Long thang gồm nhiều thành phần thảo dược (nhiều vị thuốc) nên để tránh loại bỏ các hoạt chất sinh học quý, mà đôi khi nó đóng vai trò bổ trợ hoàn hảo cho thang thuốc cổ phương quý. Thuốc được giữ nguyên dạng bào chế cao lỏng truyền thống là đảm bảo giữ nguyên hàm lượng và chất lượng của dược liệu, mang đến tác dụng tốt nhất.

- Dạng cao lỏng (đã cô thành cao) có mùi thơm của các loại thảo mộc, vị dễ uống, chữa bệnh mạn tính, trị bổ, điều lý đều rất thích hợp.

- Dạng bào chế cao lỏng ít bị ảnh hưởng bởi không khí và hơi nước, dễ bảo quản; Có khả năng kháng khuẩn cao; Đảm bảo độ ổn định và hoạt tính của dược chất có trong sản phẩm.

Bảo tồn dạng bào chế truyền thống, Đông dược Phúc Hưng cũng luôn nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Bộ Y tế. Dây truyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực đó. Đảm bảo mỗi sản phẩm ra đời đều được trải qua quy trình sản xuất ổn định và được kiểm soát theo đúng các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng cũng như đúng các quy định của giấy phép lưu hành.

Thành phần (cho 250ml chế phẩm): Tô tử (Fructus Perillae frutescensis): 20g; Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae chinensis): 20g; Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae): 20g; Cam thảo (Radix et rhizoma Glycyrrhyzae): 20g; Can khương (Zingiber officinalis Ross): 20g; Bối mẫu (Bulbus Fritillariae): 20g; Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne): 20g; Cát cánh (Radix Platycodi): 15g; Lá táo (Zizyphus mauritiana Lamk): 30g; Tế tân (Radix et rhizoma Asari): 6g; Tá dược vừa đủ 250ml…

Công dụng: Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản mạn. Giúp đường hô hấp thông thoáng.

Cách dùng - Liều dùng: Ngày uống 2 - 3 lần

- Từ 3 – 6 tuổi: Mỗi lần 15ml.

- Từ 6 – 14 tuổi: Mỗi lần 20 ml.

- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần 25 ml.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

