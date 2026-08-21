Bán rất ít, thị trường đảo chiều tích cực

Quá 2/3 thời gian của phiên sáng nay thị trường chìm trong sắc đỏ, nhưng áp lực bán tiếp tục “cạn kiệt” tương tự các phiên trước, giúp dòng tiền đảo ngược tình thế khá dễ dàng. Không chỉ VN-Index, độ rộng cũng xác nhận trạng thái đảo chiều tích cực ở cổ phiếu.

Các trụ vẫn chủ đạo là giữ nhịp, thay vì kéo mạnh điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,28% (+4,89 điểm) từ mức đáy lúc 9h30 giảm 0,51% (-8,84 điểm). Độ rộng sàn HoSE lúc kém nhất ghi nhận 103 mã tăng/123 mã giảm lúc 9h37 và kết phiên là 166 mã tăng/114 mã giảm.

Dẫn dắt nhịp đảo chiều dĩ nhiên vẫn là các cổ phiếu blue-chips. Rổ VN30 phục hồi cũng khá muộn trong bối cảnh không có cổ phiếu dẫn dắt: Nhóm vốn hóa lớn nhất đều tăng kém: VIC tăng 0,1%, VCB tăng 0,69%, VHM tăng 0,72%, BID tăng 0,7%, TCB tăng 0,32%, VPB tăng 0,6% trong khi GAS giảm 1,32%. Dù vậy các trụ này cũng phục hồi khá tích cực trong phiên, phản ánh áp lực bán nhẹ: VIC hồi lên 1,15% so với giá thấp nhất đầu ngày, VHM hồi 1,6%, VCB hồi 1,22%.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,49% với 20 mã xanh và 8 mã đỏ, trạng thái rất tốt nếu so với thời điểm đầu phiên chỉ có duy nhất SSI xanh. Tiếc rằng những cổ phiếu mạnh nhất rổ này lại chưa đủ lớn về vốn hóa: SSI tăng 3,35%, MSN tăng 1,62%, FPT tăng 1,43%, MWG tăng 1,38%, VRE tăng 1,24%. Điểm ấn tượng là các cổ phiếu này đều đảo chiều với biên độ rất rộng, ví dụ VRE tăng 2,3% so với đáy, MWG tăng 2,65%, MSN tăng 191%...

Trạng thái đảo chiều rộng cũng được ghi nhận ở mặt bằng chung: Thống kê tới 40% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index sáng nay đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất, khoảng 14% đảo chiều vượt 2%. Kết quả này có được là nhờ áp lực bán cực thấp. Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay chỉ đạt 4.327 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Do thời gian đảo chiều vượt tham chiếu khá ngắn, hầu hết cổ phiếu xanh sáng nay biên độ tăng còn kém. Trong 166 cổ phiếu tăng giá có 70 mã tăng từ 1% trở lên. Đại đa số nhóm này ghi nhận biên độ đảo chiều rộng cho thấy nỗ lực có hiệu quả từ dòng tiền mua. Các giao dịch đáng chú ý nhất thu hút dòng tiền tốt là SSI khớp 334,9 tỷ đồng, giá tăng 3,35%; VIX khớp 286,4 tỷ, giá tăng 4,35%; MSN khớp 233,3 tỷ, giá tăng 1,62%; FPT khớp 156,7 tỷ, giá tăng 1,43%; PNJ khớp 138,9 tỷ, giá tăng 6,97%; MWG khớp 111,3 tỷ, giá tăng 1,38%. Nhóm tầm trung có GEX, VSC, VCI, PVT, GEE khớp khá cao. Tính chung thanh khoản của 70 cổ phiếu mạnh nhất chiếm 47% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cho thấy sự tập trung dòng tiền khá rõ giữa bối cảnh giao dịch tổng thể chậm chạp.

Ở phía giảm, nhịp phục hồi giúp hầu hết cổ phiếu thu hẹp biên độ giảm. Trong 114 mã đỏ chỉ còn 53 mã giảm quá 1%, trong đó 15 mã đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Yếu tố thanh khoản thấp ở nhóm này cho thấy dòng tiền không chú ý. LPB giảm 1%, PLX giảm 1,18%, GAS giảm 1,56%, BVH giảm 2,1%, FRT giảm 2,07%, VTP giảm 1,81% là các cổ phiếu thanh khoản cao nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng phục hồi cường độ giao dịch, tăng mua 118% so với hôm qua, đạt 773,5 tỷ đồng trên HoSE. Phía bán ra cũng tăng 64%, đạt 1.065,7 tỷ, tương ứng bán ròng 292 tỷ đồng.

VN-Index phục hồi với độ rộng ủng hộ là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản duy trì thấp trong cả tuần. Sau diễn biến giảm khá mạnh cuối tuần trước, đây là tín hiệu của áp lực bán đang cạn kiệt,