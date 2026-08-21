Lý do thị trường cạn thanh khoản: 25 “cá mập” gia tăng “ôm” tiền mặt phòng thủ

Có 25/36 quỹ ghi nhận tăng nắm giữ tiền, cao hơn đáng kể so với 16/36 quỹ trong tháng 6/2026. Diễn biến này xuất hiện đồng thời với nhịp giảm 6,7% của VN-Index, phù hợp với xu hướng phân bổ danh mục thận trọng hơn của các quỹ chủ động trong giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Tổng giá trị rút ròng tại các quỹ đầu tư đạt gần 5 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2026, tăng nhẹ 16,7% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp quy mô rút ròng gia tăng, theo dữ liệu từ FiinTrade.

Áp lực rút ròng chủ yếu đến từ quỹ đóng cổ phiếu, với 4,3 nghìn tỷ đồng, tập trung ở quỹ VEIL với khoảng 4,1 nghìn tỷ đồng, liên quan đến hoạt động mua lại cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình mua lại được quỹ công bố cuối năm 2025. Nếu không tính đến VEIL, dòng tiền rút ròng giảm mạnh xuống còn hơn 91 tỷ đồng ở nhóm quỹ cổ phiếu nhờ sự đảo chiều vào ròng ở nhóm quỹ mở cổ phiếu.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, quy mô rút ròng tăng 20,2% trong tháng 7/2026, với hơn 700 tỷ đồng, sau 3 tháng thu hẹp liên tiếp. Đây là tháng rút ròng thứ 11 liên tiếp, đưa giá trị lũy kế lên gần 14,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực dòng vốn tại nhóm này vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.

Trái ngược với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 6/2026, xu hướng tăng nắm giữ tiền trở lại ở nhóm quỹ mở cổ phiếu.

Có 25/36 quỹ ghi nhận tăng nắm giữ tiền, cao hơn đáng kể so với 16/36 quỹ trong tháng 6/2026. Diễn biến này xuất hiện đồng thời với nhịp giảm 6,7% của VN-Index, phù hợp với xu hướng phân bổ danh mục thận trọng hơn của các quỹ chủ động trong giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Phần lớn các quỹ có quy mô NAV lớn (1,5 – 2,8 nghìn tỷ) đảo chiều tăng tỷ trọng tiền trong tháng 7/2026. Đáng chú ý là quỹ DCDS khi tăng nắm giữ tỷ trọng tiền lên 27,4%, từ 11,2% trong tháng 6/2026, trong bối cảnh quỹ hút ròng hơn 119 tỷ đồng và khoản tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, gấp 3,1 lần so với tháng 6/2026. Diễn biến này cho thấy quỹ vẫn đang nắm giữ tiền mặt và chưa giải ngân vào thị trường.

Quỹ Chủ động VND có mức tăng tỷ trọng tiền mạnh nhất trong bảng, từ 14,5% trong tháng 6 lên 51,8% vào tháng 7/2026, tương ứng tăng 37,3 điểm phần trăm. Trong tháng 7, quỹ này có hiệu suất -4,8% nhưng vẫn ghi nhận hiệu suất lũy kế 7 tháng ở mức dương 1,2%. Dòng tiền vào ròng trong tháng đạt 6 tỷ đồng, nâng mức vào ròng lũy kế 7 tháng lên 30 tỷ đồng.

Quỹ CP Tập trung Cổ tức DC cũng tăng mạnh tỷ trọng tiền, từ 15,3% lên 37,9%, tương ứng tăng 22,6 điểm phần trăm. Dòng tiền vào ròng trong tháng đạt 24 tỷ đồng và lũy kế 7 tháng đạt 182 tỷ đồng. Hiệu suất tháng 7 của quỹ giảm 13,8%, trong khi hiệu suất 7 tháng giảm 15,6%.

Một số quỹ khác cũng ghi nhận mức tăng tỷ trọng tiền đáng kể. Quỹ CP DN Vừa và Nhỏ Techcom tăng từ 31,3% lên 41,8%, tăng 10,5 điểm phần trăm. Quỹ Chứng khoán Năng động DC tăng từ 11,2% lên 27,4%, tăng 16,2 điểm phần trăm. Quỹ TCFIN tăng từ 13,6% lên 27,7%, tương ứng tăng 14,1 điểm phần trăm. Quỹ CP Techcom tăng từ 14,0% lên 25,5%, tăng 11,5 điểm phần trăm.

Ở nhóm các quỹ có quy mô NAV lớn, Quỹ CP Việt Nam Chọn lọc có NAV 8.106 tỷ đồng tăng tỷ trọng tiền từ 3,6% lên 8,6%. Quỹ CP Hưng Thịnh VinaCapital, NAV 1.519 tỷ đồng, tăng từ 2,0% lên 2,8%. EVESG, với NAV 2.487 tỷ đồng, tăng tỷ trọng tiền từ 3,6% lên 4,6%. SSI-SCA cũng tăng từ 4,7% lên 11,6%.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quỹ đều gia tăng nắm giữ tiền. Quỹ VINACAPITAL-VESAF giảm tỷ trọng tiền từ 11,4% xuống 7,9%, trong khi VINACAPITAL-VMEEF giảm từ 5,7% xuống 5,1%. VCBF-BCF giảm từ 5,7% xuống 4,6%; VCBF-MGF giảm từ 3,4% xuống 1,9%; VCBF-AIF giảm từ 3,1% xuống 2,1%.

Một số quỹ có tỷ trọng tiền vốn ở mức cao cũng giảm đáng kể. Quỹ Tăng trưởng Bording giảm từ 32,1% xuống 18,5%, Quỹ Giá trị MB Capital giảm từ 28,4% xuống 19,0%, trong khi Quỹ CP Cổ tức Tăng trưởng KIM giảm từ 7,4% xuống 3,6%.

Nhìn tổng thể bảng số liệu, sự gia tăng tỷ trọng tiền tại nhiều quỹ diễn ra đồng thời với hiệu suất cổ phiếu âm trong tháng 7. Mức độ điều chỉnh danh mục khác nhau giữa từng quỹ, từ những quỹ tăng mạnh tỷ trọng tiền lên trên 30-40% đến những quỹ chỉ điều chỉnh nhẹ. Bên cạnh đó, vẫn có một nhóm quỹ tiếp tục giảm tỷ trọng tiền, cho thấy chiến lược phân bổ vốn giữa các quỹ có sự khác biệt đáng kể trong tháng 7/2026.

Về xu hướng mua bán của các quỹ, HDB đứng đầu danh sách được các quỹ mua ròng trong tháng 7/2026 với lực cầu từ các quỹ mở DCDS, VFMVSF, EVESG.

Nhóm Dầu khí (PVD, PVS, BSR) nằm trong top mua ròng. Trong đó, cổ phiếu PVD tiếp tục được mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp bởi các quỹ ETF ngoại như VanEck Vietnam ETF, Global X MSCI Vietnam và các quỹ mở DFVN-CAF, EVESG, DCDS.

VCB là cổ phiếu đáng chú ý khi được các quỹ mua ròng tháng thứ 4 liên tiếp, đồng thời có nhiều quỹ tham gia nhất (~ 27 quỹ). Bên mua ròng chủ yếu là các quỹ mở DCDS, EVESG, MAFEQI, VFMVSF.

Trong tháng 7/2026, HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất. Bên bán bao gồm quỹ mở PYN Elite (~11,1 triệu cổ phiếu), VLGF (-1,6 triệu cổ phiếu), DCDS (-1,4 triệu cổ phiếu) và các quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam, VanEck Vietnam ETF.

Chứng khoán (SHS, VCI) cũng chịu áp lực bán ròng. Riêng SHS bị bán ròng tháng thứ 3 liên tiếp, chủ yếu do quỹ PYN Elite và TCSME. Ngoài ra, các quỹ đầu tư cổ phiếu đảo chiều bán ròng Ngân hàng (OCB, VIB, STB, ACB, MSB, VPB) trong tháng 7/2026.