“Dò dẫm” phục hồi, HoSE khớp lệnh dưới 10.000 tỷ

Giao dịch có khởi sắc hơn chút ít trong phiên chiều nay khi độ rộng xác nhận sự cải thiện. Dù vậy biên độ tăng ở cả cổ phiếu lẫn chỉ số đều nhỏ, đặc biệt là nền thanh khoản cực thấp khi sàn HoSE có phiên thứ hai trong vòng 16 tháng khớp lệnh dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục đi ngang trên nền thanh khoản rất nhỏ.

Phiên giao dịch gần nhất giá trị khớp lệnh sàn này dưới ngưỡng 10.000 tỷ là phiên ngày 11/6/2026, đạt 9.305 tỷ đồng. Hôm nay dù phiên chiều thanh khoản tăng, HoSE cũng chỉ đạt 9.779 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.

Đây là mức thanh khoản cực nhỏ, khiến các biến động giá trở nên kém tin cậy. VN-Index đóng cửa tăng 0,44% (+7,55 điểm) là tốt hơn buổi sáng một chút (+0,3%/+5,12 điểm). Độ rộng cũng cho thấy có cải thiện với 165 mã tăng/137 mã giảm (chốt phiên sáng là 138 mã tăng/142 mã giảm).

Tuy vậy mặt bằng giá không được nâng lên cao hơn một cách rõ nét. Đại đa số cổ phiếu có được sắc xanh chỉ là vượt nhẹ tham chiếu. Trong 165 mã tăng giá cuối ngày chỉ có 69 mã tăng từ 1% trở lên, phần lớn cải thiện là ở các mã giao dịch cực nhỏ (chốt phiên sáng có 47 mã): Một nửa số này thanh khoản trên 1 tỷ đồng, với 16 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Nếu như một cổ phiếu tăng giá chỉ nhờ lệnh mua quy mô vài triệu hay vài chục triệu đồng thì đó không phải là biến động đáng tin cậy.

Việc cải thiện nhỏ của điểm số chiều nay cũng do các blue-chips không biến động nhiều. VIC và VHM lùi giá nhẹ, đóng cửa chỉ tăng 1% và 0,58%. VCB đảo chiều thanh công từ mức giảm 0,17% buổi sáng thành tăng 0,7%. Các cổ phiếu mạnh nổi bật chiều nay lại là các mã vốn hóa chưa đủ lớn. MSN sau 10 phút thị trường mở cửa trở lại xuất hiện dòng tiền mua vào ấn tượng, kéo giá tăng vọt. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 2,56% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng 2,25%, thanh khoản cao gấp 7 lần phiên sáng. BSR có màn đảo chiều từ khoảng 1h30 trở đi, giá tăng khoảng 2,08% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,12% với thanh khoản gấp 3 lần.

VN30 đóng cửa với 9 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên nhưng hầu hết đã tăng sẵn từ sáng. FPT tăng 1,31%, CTG tăng 1,29%, MBB tăng 1,75%, SAB tăng 1,96%, VIC tăng 1%, VNM tăng 1,43% thì nhiều mã thậm chí còn là tụt giá trong phiên chiều. Chỉ số đại diện rổ blue-chips chốt phiên tăng 0,6% với 23 mã xanh/5 mã đỏ, thể hiện sức mạnh không đồng đều, thậm chí nhóm vốn hóa lớn còn khá đuối.

Lý do quan trọng khiến giá cổ phiếu blue-chips không tích cực hơn rõ nét là do dòng tiền hạn chế. So với phiên sáng VN30 chiều nay tăng 80% thanh khoản, tương đương khoảng 1.782 tỷ đồng. Tuy nhiên mức tăng thanh khoản này lại dồn hết vào số ít cổ phiếu. Cụ thể, VIC, VHM, VNM, MSN, HPG đã giao dịch tới 1.740 tỷ, tức là chiếm gần hết mức thanh khoản tăng thêm nói trên, nhưng trừ MSN, các cổ phiếu còn lại hoặc tụt giá, hoặc đứng im. Giao dịch ở 25 cổ phiếu còn lại thực sự nhỏ.

Với nhóm cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường cuối phiên cũng vậy, giao dịch dồn phần lớn vào số ít mã nổi bật. Ngoài các blue-chips tăng tốt kể trên, PNJ tăng 4,48% khớp 211,9 tỷ; VPI tăng 1,28% với 117,1 tỷ; DCM tăng 2,62% với 102,1 tỷ; FRT tăng 1,4% với 61,7 tỷ, HCM tăng 1,01% với 39,9 tỷ là các “gương mặt” mới duy nhất đáng chú ý so với phiên sáng.

Ngưỡng thanh khoản rất thấp cả phiên hôm nay tiếp tục cho thấy trạng thái cung cầu hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm. Không có nền tảng sức mạnh mua đỡ đủ lớn, bất kỳ trạng thái tăng giá nào cũng có nguy cơ đảo ngược chỉ sau một đêm. Chiều nay khoảng 30 cổ phiếu đổi màu giá thành công so với phiên sáng cũng không phải là nhiều, nhất là trên cơ sở thanh khoản quá nhỏ.