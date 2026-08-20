“Dò dẫm” phục hồi, HoSE khớp lệnh dưới 10.000 tỷ

Phiên giao dịch gần nhất giá trị khớp lệnh sàn này dưới ngưỡng 10.000 tỷ là phiên ngày 11/6/2026, đạt 9.305 tỷ đồng. Hôm nay dù phiên chiều thanh khoản tăng, HoSE cũng chỉ đạt 9.779 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.
Đây là mức thanh khoản cực nhỏ, khiến các biến động giá trở nên kém tin cậy. VN-Index đóng cửa tăng 0,44% (+7,55 điểm) là tốt hơn buổi sáng một chút (+0,3%/+5,12 điểm). Độ rộng cũng cho thấy có cải thiện với 165 mã tăng/137 mã giảm (chốt phiên sáng là 138 mã tăng/142 mã giảm).
Tuy vậy mặt bằng giá không được nâng lên cao hơn một cách rõ nét. Đại đa số cổ phiếu có được sắc xanh chỉ là vượt nhẹ tham chiếu. Trong 165 mã tăng giá cuối ngày chỉ có 69 mã tăng từ 1% trở lên, phần lớn cải thiện là ở các mã giao dịch cực nhỏ (chốt phiên sáng có 47 mã): Một nửa số này thanh khoản trên 1 tỷ đồng, với 16 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Nếu như một cổ phiếu tăng giá chỉ nhờ lệnh mua quy mô vài triệu hay vài chục triệu đồng thì đó không phải là biến động đáng tin cậy.
Việc cải thiện nhỏ của điểm số chiều nay cũng do các blue-chips không biến động nhiều. VIC và VHM lùi giá nhẹ, đóng cửa chỉ tăng 1% và 0,58%. VCB đảo chiều thanh công từ mức giảm 0,17% buổi sáng thành tăng 0,7%. Các cổ phiếu mạnh nổi bật chiều nay lại là các mã vốn hóa chưa đủ lớn. MSN sau 10 phút thị trường mở cửa trở lại xuất hiện dòng tiền mua vào ấn tượng, kéo giá tăng vọt. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 2,56% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng 2,25%, thanh khoản cao gấp 7 lần phiên sáng. BSR có màn đảo chiều từ khoảng 1h30 trở đi, giá tăng khoảng 2,08% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,12% với thanh khoản gấp 3 lần.
VN30 đóng cửa với 9 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên nhưng hầu hết đã tăng sẵn từ sáng. FPT tăng 1,31%, CTG tăng 1,29%, MBB tăng 1,75%, SAB tăng 1,96%, VIC tăng 1%, VNM tăng 1,43% thì nhiều mã thậm chí còn là tụt giá trong phiên chiều. Chỉ số đại diện rổ blue-chips chốt phiên tăng 0,6% với 23 mã xanh/5 mã đỏ, thể hiện sức mạnh không đồng đều, thậm chí nhóm vốn hóa lớn còn khá đuối.
Lý do quan trọng khiến giá cổ phiếu blue-chips không tích cực hơn rõ nét là do dòng tiền hạn chế. So với phiên sáng VN30 chiều nay tăng 80% thanh khoản, tương đương khoảng 1.782 tỷ đồng. Tuy nhiên mức tăng thanh khoản này lại dồn hết vào số ít cổ phiếu. Cụ thể, VIC, VHM, VNM, MSN, HPG đã giao dịch tới 1.740 tỷ, tức là chiếm gần hết mức thanh khoản tăng thêm nói trên, nhưng trừ MSN, các cổ phiếu còn lại hoặc tụt giá, hoặc đứng im. Giao dịch ở 25 cổ phiếu còn lại thực sự nhỏ.
Với nhóm cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường cuối phiên cũng vậy, giao dịch dồn phần lớn vào số ít mã nổi bật. Ngoài các blue-chips tăng tốt kể trên, PNJ tăng 4,48% khớp 211,9 tỷ; VPI tăng 1,28% với 117,1 tỷ; DCM tăng 2,62% với 102,1 tỷ; FRT tăng 1,4% với 61,7 tỷ, HCM tăng 1,01% với 39,9 tỷ là các “gương mặt” mới duy nhất đáng chú ý so với phiên sáng.
Ngưỡng thanh khoản rất thấp cả phiên hôm nay tiếp tục cho thấy trạng thái cung cầu hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm. Không có nền tảng sức mạnh mua đỡ đủ lớn, bất kỳ trạng thái tăng giá nào cũng có nguy cơ đảo ngược chỉ sau một đêm. Chiều nay khoảng 30 cổ phiếu đổi màu giá thành công so với phiên sáng cũng không phải là nhiều, nhất là trên cơ sở thanh khoản quá nhỏ.
Áp lực bán ròng không đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại hoàn toàn rút khỏi thị trường, mà một phần dòng tiền vẫn đang được luân chuyển và tái phân bổ giữa các nhóm tài sản và cổ phiếu.
Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên rất hấp dẫn, đáng kể so với lịch sử, ngang với các giai đoạn như thuế quan năm 2025 hay cuộc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.
Hai quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vietnam ETF hiện có tổng vốn quản lý gần 1 tỷ USD và dự kiến thực hiện tái cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 18/9.
Sức mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ đảm bảo VN-Index “xanh” trong phiên sáng nay. Tuy nhiên một lần nữa biến động giá cổ phiếu lại cho thấy sự “phập phù” khi diễn biến tăng giá không có nền tảng thanh khoản đủ vững chắc.
Vào ngày 19/8, Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ có động thái tăng hỗ trợ cho thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, nhằm ngăn chặn đà tăng mạnh của lợi suất trong thời gian gần đây...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Vừa hoàn thành các mốc tiến độ nhằm vượt lũ tiểu mãn trên sông Hồng, công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo sẵn sàng bước vào hạng mục lắp dựng vòm thép trong những ngày tới.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...