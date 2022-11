Bán tháo tăng cường độ, vốn ngoại tung tiền gom

Mặc dù VN-Index kết phiên giảm nhẹ hơn buổi sáng khoảng 1 điểm, nhưng số cổ phiếu giảm sàn tăng vọt từ 61 mã lên tới 136 mã. Trong bối cảnh dòng tiền trong nước co mình sợ hãi, khối ngoại chiều nay lại tung ra tới gần 1.400 tỷ đồng mua vào, tập trung gom toàn blue-chips.

Về mặt điểm số, VN-Index đóng cửa giảm 21,92 điểm tương đương 2,2% so với tham chiếu, tức là lấy lại được khoảng 1 điểm so với lúc chốt phiên sáng. Đây là thay đổi không đáng kể, chủ yếu do sự lên xuống của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cụ thể, VHM chiều nay có cải thiện, từ mức giảm 4,16% thời điểm cuối phiên sáng đã thu hẹp lại còn giảm 1,35% lúc đóng cửa. Như vậy tính riêng phiên chiều VHM đã tăng 2,93% giá trị. VIC cũng tăng gần 1,33% so với buổi sáng và chốt phiên thu hẹp mức giảm còn -1,66% so với tham chiếu. VJC, VNM, VPB, GAS và ACB là các cổ phiếu khác giao dịch tốt hơn. Số này đã bù lại tổng thể mặt bằng giá cổ phiếu còn lại rơi sâu hơn.

Giao dịch của khối ngoại là điểm sáng hiếm hoi chiều nay và cũng có tác dụng nâng đỡ ở một số mã. Cuối phiên sáng HoSE mới được giải ngân 380,3 tỷ đồng nhưng kết phiên vọt lên 1.766,5 tỷ đồng. Như vậy riêng buổi chiều nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra 1.386,2 tỷ đồng để mua. Mức bán ra cũng tăng vọt thêm 857,8 tỷ đồng. Nhờ đó vị thế giao dịch tổng thể cả phiên đảo ngược thành mua ròng gần 520,8 tỷ đồng.

VNM được mua khá nhất và riêng buổi chiều được gom hơn 900.000 đơn vị, chiếm 60% thanh khoản. Tổng giá trị mua ròng đạt 96,1 tỷ đồng. Trong đợt ATC cổ phiếu này được đẩy giá tăng vọt 2,75% so với tham chiếu, là tác nhân quan trọng giúp VN-Index lấy lại chút ít điểm số. MSN cũng là mã được gom khá tốt chiều nay với hơn 862.000 cổ, chiếm 94% giao dịch. Mức ròng tương ứng hơn 30 tỷ đồng cho cả ngày. Loạt blue-chips khác được mua ròng tốt là DGC +79,7 tỷ, VND +46,8 tỷ, SSI +46 tỷ, HPG +20 tỷ, STB +27,6 tỷ...

Hoạt động mua ròng khá mạnh hôm nay giúp dòng vốn này đảo chiều mua trở lại kéo dài sang phiên thứ 3 liên tiếp, với tổng mức ròng 1.183 tỷ đồng. Mặc dù mua khá mạnh nhưng cũng không “bõ bèn” gì so với các tuần bán ròng liên miên trước đó. Rất có thể đây cũng chỉ là những giao dịch lướt sóng của khối ngoại mà thôi.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của VN-Index cũng có khá nhiều mã giảm sàn.

Việc một vài cổ phiếu vốn hóa lớn cố gắng chặn đà rơi của VN-Index không có nhiều ý nghĩa. Thị trường chủ đạo vẫn bị bán tháo rất lớn. Nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ tiếp tục hứng chịu áp lực bán kinh hoàng, nhưng do mất thanh khoản ở giá thấp nhất nên không thể xuống sâu hơn nữa. Bù lại lượng bán sàn tăng lên hàng chục triệu đơn vị và số lượng giảm dây chuyền rộng hơn. Nhóm ngân hàng, chứng khoán cũng rất yếu, với TCB, EIB, HDB, LPB giảm sàn. Tới 14 cổ phiếu nhóm chứng khoán cũng đóng cửa giá sàn và mất thanh khoản, bao gồm cả loạt cổ phiếu lớn MBS, VCI, FTS, HCM, VND, SSI...

HoSE kết phiên với 75 cổ phiếu vẫn còn xanh, về số lượng có khá hơn buổi sáng (57 mã giảm). Tuy nhiên những cổ phiếu nổi bật vẫn là những mã từ sáng, với thanh khoản khá lớn như VNM, ACB, GAS, VHC, SAB, VPB, PNJ, MSN.

Thanh khoản chiều nay có tăng 27% so với buổi sáng, đạt 5.175 tỷ đồng khớp lệnh trên hai sàn niêm yết. Riêng HoSE tăng 27% với 4.689 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại giải ngân mua buổi chiều chiếm tới gần 30% giao dịch của HoSE. Đây cũng là một nguyên nhân giúp thanh khoản tăng, còn nhà đầu tư trong nước gần như co cụm phòng thủ và giải ngân rất yếu.