Bất động sản lội ngược dòng tăng, khối ngoại tranh thủ xả cá nhân tung tiền "bắt đáy"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/02/2023, chỉ số Vn-Index tăng 0,92% đóng cửa ở mức 1.048,2 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 9.856 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 11.232,4 tỷ đồng, tăng 49,6% so với phiên liền trước nhưng giảm 1,4% so với 5 phiên và 10,4% so với 20 phiên trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 319,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 329,3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: E1VFVN30, KDH, VCG, PVD, BID, VNM, HPG, VCI, DPM, POW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, NVL, DXG, VIC, VND, SSI, DGC, GEX, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân ngược lại mua ròng 121,4 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh là 196,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, NVL, DXG, VIC, VND, VHM, HPG, SSI, DGC, GEX.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có VNM, KDH, ACB, VCG, GAS, FPT, MSN, HSG, MWG.

Tự doanh cũng mua ròng 56.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh chứng khoán mua ròng 48.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, KDH, HDG, VPB, TCB, MWG, VHM, MBB, VNM, ACB.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm E1VFVN30, FUEVFVND, DGW, NVL, HSG, FUEVN100, GMD, CTR, FUESSV30, FUEMAV30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 148,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhà đầu tư tổ chức mua ròng 84,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có HPG, HAH, DPM, VIC, VPB, MBB, PHR, DXG, GVR, PVD.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, VNM, ACB, FUEVFVND, HSG, GAS, VCB, FPT, CTG, AAA. Top các giao dịch thỏa thuận hôm nay có ACB, FPT, MBB, MWG, MSN Trong đó nước ngoài thỏa thuận 4 mã đầu.

Nhóm cổ phiếu ngành Xây dựng và vật liệu ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành ở mức 10,15%, cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số ngành tăng 2,12% là một trong số những nhóm ngành tăng bền vững từ đầu phiên. Top cổ phiếu có giao dịch cao nhất là VCG, LCG, HHV, C4G, HT1, FCN, PC1, HBC, CII, BCC, Toàn bộ tăng điểm mạnh trên 3%, có 4 mã tăng trần.

Nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản ghi nhận giá trị giao dịch tăng lên 23,95%, cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số ngành tăng 0,45% nhờ sự phục hồi của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi nhóm vốn hóa lớn bớt đà giảm cuối phiên. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm NVL, IDC, VHM, VIC, CEO, DXG, DIG, KBC, PDR, KDH, trong đó 7/10 mã tăng điểm.

Đáng chú ý phiên nay có gần 52 triệu cổ phiếu NVL trao tay trên sàn, giá biến động hẹp trong phiên nhưng vẫn kết thúc ở mức sàn, đây là phiên thứ 3 liên tiếp NVL giảm sàn. NVL là cổ phiếu đã giảm 88% từ đỉnh, và mất đến 85% trong vòng 1 năm, riêng 3 tháng đã giảm 69%.

Một cố phiếu khác trong nhóm bất động sản vốn hóa lớn là VHM đã giảm về sát đáy tháng 11/2022 và hồi phục mạnh vào cuối phiên. Nhóm bất động sản đang chờ ngóng thông tin trong phiên họp tới đây của Thủ tướng chính phủ với các bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng lên 52,58% trên HOSE. Chỉ số VN30 tăng 0,81%. Dòng tiền tập trung vào các mã STB, NVL, HPG, VPB, SSI, VHM, VIC, TPB, MBB, VNM trong đó 6/10 mã tăng, NVL tiếp tục giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp với 51,7 triệu cổ phiếu trao tay.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 31,76% chỉ số VNMID tăng 1,01%. Dòng tiền tập trung vào các mã HSG, VND, VCG,DXG, NKG, PVD, DPM, DIG, VCI, KBC trong đó 10/10 mã tăng điểm, VCG, DXG tăng trần.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng lên 13,34%. Chỉ số VNSML tăng 1,76%. Dòng tiền tập trung vào các mã LCG, HHV, KSB, BAF,TCM, VIX, IDI, HAH, CTF, FCN trong đó toàn bộ tăng điểm, 4 mã tăng trần.