BCM phát hành thành công lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo kết quả phát hành trái phiếu ngày 29/12/2023.

Cụ thể: BCM công bố thông tin đã phát hành thành công lô trái phiếu BCMH2328003, với giá trị 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, vào ngày 24/1/2024.

Theo đó, lô trái phiếu BCMH2328003 được Becamex phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được Becamex phát hành vào ngày 29/12/2023 và hoàn tất vào ngày 24/1/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 29/12/2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương”.

Về lãi suất, lô trái phiếu BCMH2328003 có lãi suất 12%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo, sẽ bằng trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng biên độ 4,5% nhưng không thấp hơn 10,5%/năm cho các kỳ tiếp theo.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan là Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, BCM công bố doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.012 nghìn tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ và 264 tỷ đồng, giảm 84,1% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 31,8% và 14% kế hoạch năm 2023 của công ty.

Lợi nhuận của BCM giảm mạnh so với kỳ vọng của SSI Research là do nhu cầu thuê đất giảm; KCN Cây Trường lùi hoạt động cho thuê đất từ quý 3/2023 sang năm 2024; và lợi nhuận từ công ty liên doanh giảm 97% so với cùng kỳ, trong khi BCM không nhận được khoản cổ tức nào từ VSIP (trong khi 9 tháng 2022 ghi nhận 402 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, BCM có 795 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ trái phiếu đến hạn thanh toán. Đồng thời, nguồn vốn vay từ phát hành trái phiếu dài hạn đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng 2023, BCM đã tất toán 1,2 nghìn tỷ trái phiếu đến hạn và phát hành mới 2,9 nghìn tỷ đồng với lãi suất dao động từ 10%-11%, thấp hơn 0,4% so với cùng kỳ. Phần lớn trái phiếu được đảm bảo bằng bất động sản và cổ phần ở công ty liên doanh liên kết.

Được biết, SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 lần lượt đạt 7.601 tỷ đồng (gấp 7,5 lần so với cùng kỳ) và 2.386 tỷ đồng (gấp 344 lần so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ việc ghi nhận doanh thu bán 18,9 ha đất tại dự án Thành phố mới Bình Dương cho Capitaland, với doanh thu đạt 5,05 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 2.102 tỷ đồng.

Ngoài ra, SSI Research kỳ vọng BCM sẽ ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ VSIP trong quý 4/2023, tương tự như năm 2022 khi VSIP giao đất KCN cho khách thuê mới.

Cho năm 2023, SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ và 2,65 nghìn tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ – hoàn thành 117% kế hoạch của công ty.

Chốt phiên ngày 29/1, sau khi giảm về còn 59.200 đồng/cp (10/1/2024) thì nay giá cổ phiếu được giao dịch quanh mốc 62.000 đồng/cổ phiếu.