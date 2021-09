Bên trong dinh thự 61,5 triệu USD mới tậu của cựu CEO Google

Tỷ phú Eric Schmidt, cựu Giám đốc điều hành của Google, cách đây vài tháng đã trả số tiền 61,5 triệu USD để sở hữu dinh thự Jay Paley Residences từ tay của Barron Hilton – con trai của nhà sáng lập tập đoàn Hilton. Cơ ngơi này được phát giá 75 triệu USD nhưng sau đó được bán với giá thấp hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là ngôi nhà có giá bán cao thứ 2 tại khu vực California tính đến nay, chỉ sau tư dinh 87 triệu USD của “ông trùm” công nghệ Jan Koum tại Malibu.

Phần tạo nên sự hấp dẫn của ngôi nhà chính là nó được thiết kế vào năm 1936 bởi Paul Revere Williams, kiến ​​trúc sư da màu đã cho ra đời hàng loạt dinh thự cho giới thượng lưu Hollywood như Frank Sinatra, Barbara Stanwyck, Lucille Ball và Tyrone Power.

Đầu thập niên 1960, Hilton đã mua nó với giá 475.000 USD và sinh sống trong biệt thự gần 60 năm, sau đó, ông qua đời vào tháng 9/2019 cũng chính tại đây. Tờ New York Post cho hay, ngôi nhà trước đây từng là bối cảnh buổi chụp ảnh của cô cháu gái ông, Paris Hilton, trên tạp chí Vanity Fair năm 2000 – một cột mốc được xem là bệ phóng cho sự nghiệp của ngôi sao này.

Dù trong hồ sơ ghi nhận rằng Jay Paley Residence tọa lạc tại Holmby Hills, nhưng trên thực tế dinh thự lại nằm ở ngã tư đắc địa – nơi hội tụ tất cả những khu phố danh giá của giới thượng lưu như Beverly Hills, Bel Air, Holmby Hills và Benedict Canyon. Đương nhiên, nếu chỉ đứng ngoài quan sát, bạn không thể nào bao quát hết cơ ngơi mang hình dáng của khẩu súng trường AR-15 này. Ngôi nhà “ẩn mình” sau cánh cổng sắt cao vút, tường rào kiên cố và một cung đường dài tới bãi đậu xe khổng lồ, bao quanh bởi vườn cây phong hương.

Dinh thự Paley được làm theo phong cách Thuộc địa Georgia rộng 1.393 m2 được xây dựng bởi nhà sáng lập mạng phát thanh và truyền hình CBS – William S. Paley. Dinh thự có một hồ bơi với kích thước gần đạt tiêu chuẩn Olympic với hàng nghìn viên gạch lát nhiều màu, được sơn thủ công tại Pháp để tạo thành bức tranh khảm kết hợp 12 cung hoàng đạo với các sắc thái tinh tế của màu ngọc lam, vàng và xanh lam.

Ngôi nhà được thiết kế vào năm 1936 bởi Paul Revere Williams, kiến ​​trúc sư da màu đã cho ra đời hàng loạt dinh thự cho giới thượng lưu Hollywood.

Ngôi nhà có 13 phòng ngủ và hơn 17 phòng tắm với không gian xung quanh rộng lớn, có sân tennis phía sau. Phòng ăn được ốp gỗ tuyệt đẹp, phòng khách có lò sưởi, quầy bar ấm cùng và phòng chơi bi-a. Quy mô nhà bếp rất lớn, có thể phục vụ những buổi dạ tiệc hoành tráng. Tại đây, những bữa tiệc của người sáng lập đế chế Hilton đã từng được diễn ra với quy mô lên đến 1.000 khách mời tràn hết cả khuôn viên vườn và sân tennis. Trong đó, có một sự kiện đáng nhớ là khi bán Beverly Hilton cho Merv Griffin.

Ngoài khu dinh thự chính, trang viên này bố trí khu nhà cho nhân viên và nhà cho khách ở khu vực kín đáo, khuất hẳn tầm nhìn từ lối vào chính. Không những vậy, tòa nhà còn dành một khu vực đỗ xe và lối đi riêng dành cho nhân viên, cùng những tiện nghi khác. Hầu như tất cả các phòng đều được trang hoàng lộng lẫy với những đường gờ trang trí tinh xảo.

Theo New York Post, thời gian gần đây tỷ phú Schmidt đã đổ rất nhiều tiền để mua bất động sản.Ông cũng vừa mới mua một căn penthouse trị giá 27,5 triệu USD ở khu phố thượng lưu Noho, thành phố New York. Căn hộ áp mái này trước đây thuộc về ông trùm Bitcoin Michael D. Daffey và từng được diễn viên Will Smith thuê lại vào năm 2015. New York Post cho rằng tỷ phú Schmidt mua căn hộ này để đầu tư.

Năm ngoái, cựu CEO Google cũng đã mua một bất động sản rộng 44.515 m2 ở Montecito, California, với giá 30,8 triệu USD. Ngoài ra ông trùm công nghệ này còn sở hữu một ngôi nhà ở Holmby Hills trị giá 22 triệu USD, một khu nhà ở Montecito trị giá 20 triệu USD, một căn penthouse ở Manhattan trị giá 15 triệu USD...