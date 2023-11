Bình Định quy trách nhiệm người đứng đầu nếu xảy ra sai phạm trong xây dựng nhà ở

UBND tỉnh Bình Định vừa có Văn bản số 7938/UBND-KT yêu cầu công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Theo đó, công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, công điện, nhất là Công điện số 991 (ngày 22/10/2023) của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của UBND tỉnh và văn bản có liên quan về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

UBND tỉnh Bình Đình yêu cầu tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ; rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả, xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp công an tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cụ thể các nhiệm vụ theo văn bản nêu trên, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Sở Xây dựng, các sở, ngành và UBDN các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý chất lượng xây dựng công trình dự án khi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng chủ đầu tư thiếu kiểm tra, giám sát dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng, vẫn còn những công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp…

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời, để xảy ra sai phạm, không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Giao Sở Xây dựng tổng kiểm tra, rà soát chất lượng công trình xây dựng, báo cáo, đề xuất trước ngày 15/11/2023.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về quản lý dự án và chất lượng công trình.

Các chủ đầu tư dự án cần quán triệt quan điểm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Tổ chức triển khai các công trình, dự án đúng quy định về trình tự, thủ tục…

Công tác quản lý chất lượng cần thực hiện ngay từ bước chuẩn bị đầu tư đến bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tăng cường kiểm tra các đơn vị tư vấn, thi công, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm, không đáp ứng chất lượng công trình, tiến độ…

Trước đó, từ ngày 21/9/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định và công an các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh này đã tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đơn vị vi phạm như: không duy trì hoạt động của hệ thống thông gió, hút khói... Một số trường hợp tại thời điểm thẩm duyệt, hồ sơ thiết kế không thể hiện hệ thống hút khói hành lang và giải pháp ngăn cháy theo trục đứng. Công an tỉnh Bình Định xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 100 triệu đồng.