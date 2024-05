Bình Dương đã quy hoạch định hướng 18.500ha đất đô thị công nghiệp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34, khóa XI (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến về báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông tin về đồ án xây dựng Quy hoạch chung ​tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cho biết địa phương đã bám sát Luật Quy hoạch, lấy Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và Quy hoạch vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) làm nền tảng và kim chỉ nam để thực hiện.

Đồ án quy hoạch định hình không gian phát triển tỉnh Bình Dương thành 03 vùng động lực. Vùng đô thị cửa ngõ (TP.Thuận An, TP.Dĩ An) với chức năng là đô thị thông minh, hiện đại, thật sự là nơi đáng sống và là trung tâm kinh tế - tài chính cho cả vùng Đông Nam bộ. Do đó, nhiệm vụ chính là nâng cấp, tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Vùng lõi trung tâm (gồm các TP: Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát và huyện Bàu Bàng) sẽ có chức năng là đô thị thông minh, tập trung phát triển mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ thế hệ mới. Vùng lõi trung tâm này sẽ là cực tăng trưởng, vùng động lực phát triển của tỉnh, với hạt nhân là hình thành khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung, để từng bước hình thành công viên khoa học - công nghệ của tỉnh và định hình phát triển cho các lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, dịch vụ chất lượng cao; thu hút các ngành nghề sản xuất điện, điện tử, chíp, công nghệ bán dẫn.

Vùng đô thị phía Bắc (gồm các huyện: Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên) sẽ là vùng dự trữ xanh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái và phát triển công nghiệp xanh, sinh thái; là vùng vệ tinh của tỉnh sau khi đã lấp đầy ở vùng trung tâm gắn với di dời công nghiệp từ phía Nam lên.

Định hình hành lang sinh thái: sông Đồng Nai và hành lang sinh thái dọc sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng để phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại chất lượng cao.

Về phát triển công nghiệp, từ nay đến năm 2030, tỉnh Bình Dương đã quy hoạch định hướng khoảng 18.500 ha đất đô thị công nghiệp và cần khoảng 18.000 - 20.000 ha cho phát triển đô thị, dịch vụ dọc các đường vành đai, cao tốc để hình thành hành lang kinh tế cho cả vùng từ cửa khẩu Tây Ninh - cảng Cái Mép và sân bay Long Thành.

Tỉnh Bình Dương cũng sẽ phát triển Khu liên hợp 1.500 ha tại huyện Bàu Bàng tập trung cho các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ. Đây là nơi phát triển thương mại, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2030 khoảng 10%, đạt được mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Cho ý kiến về đồ án quy hoạch tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 34 - khóa XI (mở rộng), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho rằng đồ án quy hoạch tỉnh lần này được chuẩn bị công phu, trải qua nhiều vòng góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và định hướng phát triển. Các sở, ngành đã bám sát lĩnh vực quản lý để rà soát các nội dung đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Quy hoạch đã cơ bản hoàn thành về mặt nội dung, trình tỉnh ủy thông qua và tiếp tục hoàn thiện trình HĐND tỉnh thông qua. Trên cơ sở đó, hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2024.

Tỉnh dự kiến tổ chức lễ công bố quy hoạch trong tháng 7/2024, gắn với thu hút đầu tư và khởi công dự án đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn qua tỉnh Bình Dương).