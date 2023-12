Bình Thuận phá kỷ lục doanh thu nhờ “Năm du lịch quốc gia”

Kết quả trên được ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, công bố trong lễ bế mạc năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" tại TP Phan Thiết, tối 27/12. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An... và hơn 5.000 người dân Bình Thuận cùng du khách đang cư trú tại các khu du lịch ở Mũi Né, TP Phan Thiết.

BÌNH THUẬN ĐÃ HỘI TỤ XANH

Xuyên suốt 9 tháng qua, Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đã diễn ra chuỗi hơn 200 sự kiện, hoạt động tại 41 tỉnh, thành phố trên cả nước với nhiều hình thức đặc sắc, hấp dẫn. Trong đó, Bình Thuận chủ trì và tổ chức trên 30 sự kiện. Có thể nói, nhờ phát huy tốt thời cơ và cơ hội Năm Du lịch quốc gia mang lại, du lịch Bình Thuận đã có bước chuyển mình mạnh mẽ; ghi nhận sự tăng trưởng chưa từng có về lượng khách lẫn doanh thu du lịch.

Các sự kiện, hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức tại Bình Thuận, bao gồm: Lễ hội Mô tô Việt Nam - Bình Thuận 2023 với sự tham gia trên 2500 biker. Giải xe đạp phong trào Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng lần thứ I năm 2023 với sự tham gia của 184 vận động viên. Giải đua Ô tô - Mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận - Bình Thuận (Vòng 1 tại tỉnh Ninh Thuận) với sự tham gia khoảng 200 vận động viên. Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” với hơn 22 đơn vị trực thuộc, thành phố tham gia. Tuần Lễ văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023…

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" đã diễn ra tại TP Phan Thiết, tối 27/12.

Đối với tỉnh Bình Thuận, Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Doanh thu du lịch đã tác động tích cực vào việc tăng thu nhập quốc dân, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân, mang lại nguồn thu không chỉ cho những đối tượng trực tiếp kinh doanh du lịch, mà còn cho các ngành liên quan gián tiếp, tạo thu nhập cho các cộng đồng dân cư địa phương.

Ông Đoàn Anh Dũng khẳng định: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” thực sự là cơ hội lớn để Bình Thuận lan tỏa đến du khách trong, ngoài nước thông điệp của một vùng đất thân thiện, hiền hòa, mến khách, giàu bản sắc lịch sử - văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc; nổi bật với những danh lam, thắng cảnh và thiên nhiên vô cùng quyến rũ, xinh đẹp và một Mũi Né “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng” cùng hòa quyện làm mê đắm lòng người.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết năm 2023, Việt Nam đón hơn 12,5 triệu lượt khách quốc tế và 108 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng. Bình Thuận lọt vào danh sách 9 tỉnh, thành phố trên cả nước có doanh thu du lịch trên 10.000 tỷ đồng. "Thành công của năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Bình Thuận nói riêng", Thứ trưởng Cương đánh giá.

TIẾP ĐÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Mới đây, ứng dụng đặt phòng Booking.com có đối tác tại hơn 220 quốc gia, vùng lãnh thổ đã công bố danh sách 10 điểm đến trong nước sẽ được khách Việt ghé thăm nhiều nhất dịp Tết Dương lịch 2024. Thêm tin vui cho du lịch Bình Thuận là trong số đó, du khách nội địa đã gọi tên Mũi Né (Bình Thuận) bên cạnh Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Sa Pa (Lào Cai).

Nắm bắt nhu cầu du lịch dịp năm mới 2024, một số đơn vị lữ hành đã xây dựng các tour tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết vào dịp Tết Dương lịch 2024. Có tour với thời gian 3 ngày - 2 đêm (khởi hành tại TP.HCM), theo đó du khách dừng chân tại Khu du lịch Tà Cú, tham quan và trải nghiệm các trò chơi thể thao trên cát tại Bàu Trắng và Đồi Cát bay Mũi Né, check in “cánh đồng điện gió” nơi đây… Có tour triển khai hành trình “Phan Thiết - Núi Tà Cú - Hòn Rơm - Đồi Cát Hồng - Tắm Bùn Khoáng - Lâu Đài Rượu Vang” (3 ngày - 2 đêm, khởi hành từ TP.HCM).

Bên cạnh đó, có không ít tour có giá khuyến mãi như tour Phan Thiết - Mũi Né (2 ngày - 1 đêm, khởi hành từ TP.HCM) đưa khách check in và tham quan Bikini Beach, vui chơi tại Công viên giải trí Circus Land, tham quan Bàu Trắng, ngắm hoàng hôn trên biển cùng Mango Beach… Ngoài ra, còn có tour Đảo Phú Quý (3 ngày - 3 đêm), khi tham gia du khách được trải nghiệm chương trình câu cá và lặn ngắm san hô, check in những điểm sống ảo tuyệt đẹp, thưởng thức hải sản tươi ngon và tìm hiểu cuộc sống dân dã của ngư dân trên đảo…

Bước chuyển mình trong năm “thiên thời, địa lợi” cũng đặt ra mục tiêu phát triển bền vững cho du lịch Bình Thuận trước chặng đường dài sắp tới.

Dự báo đón lượng khách đông đảo vào dịp đầu năm mới, đến nay công tác chuẩn bị phục vụ du khách tại địa phương cũng được các đơn vị chức năng, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch tích cực triển khai. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Holiday Mũi Né, nhờ có các tuyến cao tốc kết nối các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên, Trung bộ, du lịch Bình Thuận đã có bước đột phá lớn về doanh thu và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp.

Du lịch Bình Thuận cũng được dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều từ sân bay Phan Thiết, dự kiến khai thác đầu năm 2024. Cùng với đó là chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, các tour du lịch sẽ được ký kết nhiều hơn, doanh thu cũng sẽ tăng, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch.

Bước chuyển mình mang tính đột phá trong năm “thiên thời, địa lợi” cũng đặt ra mục tiêu phát triển bền vững cho du lịch Bình Thuận trước chặng đường dài sắp tới. Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do UBND tổ chức mới đây, ngành du lịch tỉnh đề xuất chỉ tiêu đón khách năm 2024 sẽ phấn đấu chạm con số 8,8 triệu lượt khách (tăng hơn 5% so năm 2023).

Ngoài ra, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Khu du lịch Cà Ty đến Khu du lịc Sài Gòn - Mũi Né), phường Hàm Tiến, Phan Thiết. Tổ chức, sắp xếp các chuỗi hoạt động như quán ăn đêm, bar, pub, karaoke, điểm biểu diễn văn hóa, văn nghệ, điểm vui chơi về đêm, phố đêm, phố đi bộ… để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách, nhất là du khách nước ngoài; đồng thời, quy hoạch các tuyến đường giao thông kết nối, bãi đỗ xe phù hợp và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật để thu hút du khách.