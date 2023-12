Ngành đường sắt bổ sung thêm 3.000 vé tàu Tết

Ngày 26/12, ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết công ty sẽ bổ sung thêm chỗ để đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón tết. Cụ thể, bổ sung lần thứ nhất thêm 3.000 chỗ đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại. Số chỗ được bổ sung này rơi vào các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, từ ngày 31/1 đến 19/2/2024 (tức từ ngày 21 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng).

Theo ông Truyền, số vé tàu tết trước tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó từ ngày 1/2/2024 trở về trước và ngày 8, 9/2/2024 (nhằm ngày 22 tháng Chạp trở về trước và ngày 29, 30 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga. Các ngày từ 2/2 đến 7/2/2024 (nhằm ngày 23 đến 28 tháng Chạp) còn ít vé. Còn những ngày sau tết, hành khách có nhiều lựa chọn hơn vì còn nhiều vé đi tất cả các ngày.

Về giá vé, do giá nhiên liệu tăng khoảng 6 - 7% so với cùng kỳ và một số chi phí đầu vào tăng nên giá vé cao điểm tết cũng phải điều chỉnh tăng từ 1 - 4% tùy ngày, cung - chặng, loại tàu… Chiều ngược lại giảm từ 1 - 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành đường sắt cũng cho biết dịp tết Nguyên đán 2024 vẫn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, như: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng; Giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên; Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Hành khách có thể mua vé tàu tết bổ sung từ 14 giờ chiều nay 26/12 tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt như website: www.dsvn.vn; www.vetau.com.vn. Hoặc qua các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt.Hành khách cũng có thể gọi mua vé qua tổng đài bán vé 19001520 (TP.HCM), 19000109 (Hà Nội).

Giá vé máy bay quá cao so với thu nhập của công nhân nên năm nay, đa số người lao động lựa chọn mua vé xe, vé tàu để về quê dịp Tết. Năm nay, ngành đường sắt dự kiến cung ứng chiều TP.HCM đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi TP.HCM 15 ngày sau Tết khoảng 390 chuyến, tương đương hơn 200.000 chỗ. Như vậy, đến nay đã có hơn 60% vé tàu Tết được bán. Do nhu cầu của người dân tăng cao, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã chạy thêm tàu Tết dương lịch 2024 bên cạnh các đoàn tàu chạy thường xuyên.

Tuy nhiên, vận tải đường sắt cũng đang đứng trước nhiều thách thức khi hạ tầng lạc hậu, chất lượng dịch vụ đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt, giá vé cũng được đánh giá là còn khá cao. Đồng thời, nhiều tuyến đường cao tốc đi vào hoạt động khiến nhiều người dân lựa chọn hình thức tự chạy xe hoặc đi xe khách thay vì đi tàu hay máy bay, thời gian trên đường ngắn, chi phí “dễ chịu” mà lại được chủ động hành trình, giờ giấc.

Ông Thái Văn Truyền cho biết, song song với công tác bán vé, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý toa xe tăng cường sửa chữa, đưa tối đa các toa xe ra vận dụng dịp Tết; thành lập các tổ kiểm tra, giám sát công tác chỉnh bị, khám chữa toa xe trước khi đưa toa xe ra chạy tàu để đảm bảo an toàn. Hàng tuần, Công ty gửi các thông tin mới nhất về kế hoạch chạy tàu, chính sách bán vé, sản phẩm mới hay thông tin vé tàu Tết đến các cơ quan báo chí để kịp thời thông tin đến hành khách đi tàu được biết.

Đặc biệt, năm nay Công ty liên kết với các ứng dụng ví điện tử để tích hợp bán vé và thanh toán vé tàu thuận tiện, dễ dàng. Một số nhà ga được trang bị máy lấy số tự động để phục vụ hành khách khi mua vé tàu Tết. Bên cạnh đó, Công ty cũng số điện thoại của hành khách khi mua vé để thông báo cho hành khách đi tàu khi hành trình của đoàn tàu có sự thay đổi. Khi hành khách mua ghế phụ, hành khách được bố trí ngồi ghế xếp thay thế ghế nhựa để nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Từ cuối năm 2023, Công ty đã triển khai dịch vụ bán hàng qua App, hành khách trên tàu chỉ cần quét mã QR để chọn đồ ăn, nước uống và sẽ được nhân viên trên tàu phục vụ tận nơi. Các sản phẩm phục vụ trong suốt hành trình đi tàu như nước uống, mỳ tôm, đồ ăn sáng, cơm, ăn vặt... và các đặc sản vùng miền đã được lựa chọn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.