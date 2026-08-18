Thanh khoản “khô kiệt”, phục hồi thất bại

VN-Index đóng cửa còn tăng 0,26% (+4,56 điểm), yếu hơn buổi sáng một chút (+0,42%/+7,26 điểm). Tuy nhiên độ rộng thì thay đổi đáng kể: Chốt phiên sáng HoSE còn có 151 mã tăng/135 mã giảm, đóng cửa chỉ còn 129 mã tăng/167 mã giảm.
Nhóm dầu khí chiều nay vẫn khá tích cực, GAS nhích lên thêm 0,12% so với phiên sáng, đóng cửa tăng 5,56%. BSR tăng thêm 0,37%, chốt tăng 4,62%. PLX tiếp tục kịch trần. Hai trụ VIC và VHM cũng tăng thêm được một bước giá, VIC đóng cửa tăng 1,01%, VHM tăng 1,47%. 5 cổ phiếu mạnh nhất này đem về gần 9 điểm cho VN-Index.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,08% trong khi chốt phiên sáng tăng 0,12%. Độ rộng khác biệt không đáng kể, chốt phiên rổ này có 15 mã tăng/12 mã giảm. Tuy nhiên so với phiên sáng, số trượt giảm vẫn nhỉnh hơn với 14 mã, trong khi số cải thiện là 11 mã. Phía tăng cũng có vài diễn biến bất ngờ: VPB trong 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục được mua khá tốt, giá hồi nhanh và đóng cửa vượt tham chiếu 0,61%. Như vậy nếu so với phiên sáng, VPB chiều nay tăng 1,43%, thanh khoản tăng 36%. STB cũng có nhịp lên giá tốt, cổ phiếu thậm chí tăng thanh khoản gần 15 lần so với phiên sáng, giá tăng riêng chiều nay tới 1,62% và đảo chiều vượt tham chiếu 1,35%. SAB cũng ghi nhận diễn biến đảo chiều tăng 1,2%, trong đó riêng buổi chiều tăng 1,54%.
Phía giảm giá trong rổ VN30 tuy ít có mã rơi sâu nhưng cũng khá nhiều cổ phiếu lớn. TCB chịu đợt xả mạnh, thanh khoản tăng 89% so với phiên sáng và giá cũng giảm thêm 0,8%, đóng cửa bốc hơi 2,99% giá trị. LPB cũng xuất hiện thanh khoản tăng 148%, giá lao dốc chiều nay tới 2,15% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 1,77%. BID, ACB, CTG, VCB là các cổ phiếu ngân hàng lớn khác cũng suy yếu trong buổi chiều.
Với phần còn lại của thị trường, độ rộng phản ánh rõ nét trạng thái suy yếu: Chốt phiên sáng VN-Index còn có 151 mã tăng và 135 mã giảm, đóng cửa đảo ngược với 129 mã tăng/167 mã giảm. Số mã giảm sâu quá 1% cũng tăng lên 93 mã (phiên sáng 38 mã). Đây là hệ quả của dòng tiền đỡ quá yếu và giá cổ phiếu duy trì được phiên sáng chủ đạo là nhờ bán chưa “ra hàng”. Nhóm thanh khoản cao nhất có TCB giảm 2,99%, VIX giảm 1,5%, SSI giảm 1,52%, VCI giảm 1,63%, PNJ giảm 3,18%, LPB giảm 1,77%, CII giảm 2,71%, DXG giảm 3,91% đều với thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Ở phía tăng, thanh khoản cũng có cải thiện ở nhóm dẫn đầu nhưng tổng thể thì các mã tăng tốt nhất thanh khoản rất hạn chế. Cụ thể, VIC, BSR, VHM, STB, GAS, PLX, GVR là những cổ phiếu tập trung phần lớn thanh khoản ở nhóm tăng từ 1% trở lên. Các mã này vốn đã mạnh sẵn từ sáng và chiều nay thu hút thêm thanh khoản cũng là bình thường. Ngoài số này chỉ có GEX tăng 1,43% với 210 tỷ đồng; VPI tăng 2,31% với 115,1 tỷ; VPD tăng 1,93% với 79,7 tỷ; VTP tăng 2,01% với 73,7 tỷ là đáng kể. Dù HoSE vẫn ghi nhận 56 cổ phiếu tăng lúc đóng cửa từ 1% trở lên nhưng nếu trừ đi các cổ phiếu kể trên thì số còn lại chiếm chỉ 3,3% thanh khoản sàn HoSE.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cải thiện cả mua lẫn bán, nhưng bán vẫn áp đảo. Vị thế ròng cả ngày đạt -767,3 tỷ đồng, trong đó buổi chiều bán ròng 362,4 tỷ. Các cổ phiếu bị xả lớn nhất là VIC -150,8 tỷ, VPB -116,9 tỷ, SSI -64,8 tỷ, VCB -61 tỷ, VHM -49,6 tỷ, GMD -41,3 tỷ. Phía mua ròng có chứng chỉ quỹ FUESSVFL +60,8 tỷ, VNM +29,8 tỷ.
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