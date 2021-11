Blog chứng khoán: Đảo trụ hiệu quả, thị trường có thoát hiểm?

Ảnh hưởng từ biến động mạnh trên thị trường quốc tế cuối tuần qua đã khiến thị trường trong nước giảm hôm nay là điều hiển nhiên. Mức giảm khá nhẹ của các chỉ số tạo cảm giác an toàn, nhưng chỉ khi có hiện tượng đảo trụ.

VIC và VHM nâng đỡ VNI lẫn VN30 rất tích cực hôm nay mới phần nào giảm được áp lực từ nhóm ngân hàng. VIC có một phiên kịch trần đầy bất ngờ. Biên độ tăng mạnh đưa VIC lên tới vùng kháng cự và nguy cơ điều chỉnh là hiện hữu. Vì vậy thị trường cần đảo trụ lần nữa.

Khi khả năng điều chỉnh rất dễ nhìn thấy thì điều cần quan tâm là dòng tiền bắt đáy. Mức giảm mạnh nhất xuất hiện đầu phiên như mọi lần và sau đó thị trường giảm ổn định. Tuy nhiên hôm nay dù thanh khoản khá tốt thì vẫn không thấy có hiện tượng đẩy giá lên dần về cuối phiên một cách rõ ràng với nhóm blue-chips. Đây là hiệu ứng của cách mua thụ động chờ giá, thay vì bên cầm tiền chủ động đánh chiếm các mức dư bán.

Lối giao dịch này có nghĩa là bên mua vẫn đang mua theo chiều giá xuống, với dự phòng là tình hình còn xấu thêm. Trong bối cảnh này thì thanh khoản cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào việc người bán tháo chạy như thế nào. Hôm nay HSX và HNX khớp khoảng 33,8k tỷ, tổng giao dịch khoảng 36,4k tỷ, khá cao.

Hiện tượng nâng trụ VIC và VHM có thể giúp giảm thiệt hại về điểm số, nhưng với cổ phiếu thì không. Độ rộng vẫn hẹp và biên độ giảm ở cổ phiếu vẫn khá lớn. Nâng trụ chủ yếu có tác động tâm lý, còn các cổ phiếu khác nhau vẫn chịu ảnh hưởng từ cung cầu riêng.

VIC tăng nhanh có thể dẫn đến đảo chiều ngắn hạn và để duy trì biên độ giảm nhẹ ở chỉ số thì cần các trụ khác tăng bù vào. Do đó hiện tượng đảo trụ phiên kế tiếp sẽ quyết định. Sau một phiên giảm mạnh, chứng khoán thế giới cũng có cơ hội hồi lại đêm nay (Futures đã tăng ngay trong phiên châu Á và châu Âu đã tăng nhẹ). Khả năng cao ngày mai chứng khoán trong nước cũng sẽ có một phiên tăng – dù còn phụ thuộc diễn biến thế giới đêm nay – nhưng nếu thanh khoản giảm thì nghĩa là bên mua lại dừng lại chờ đợi. Đây là lúc thi gan cùng nhau và bên mua có lợi thế nhất định.

Lý do của biến động giảm của chứng khoán toàn cầu được cho là do biến chủng covid mới. Nhưng cũng có hiện tượng chuyển hướng sang vàng và trái phiếu. Nói chung truyền thông khi thị trường giảm thì tìm được lắm lý do, cái nào nghe cũng đúng cả. Tuy nhiên đôi khi thị trường chỉ cần một cái cớ để điều chỉnh. Thị trường quốc tế lâu nay chẳng ảnh hưởng gì tới Việt Nam, nhưng cung cầu thay đổi quan điểm thì vẫn giảm như thường.

Nhóm cổ phiếu nhỏ hôm nay tăng rất khá, nhất là bất động sản và liên quan đến đầu tư công. Đây là những mã có khả năng hưởng lợi bất kể gói kích thích có thay đổi như thế nào, vì đầu tư hạ tầng là cấu phần quan trọng trong gói kích thích. Hiện đang có nhiều thông tin về quy mô gói này có thể khác đề xuất ban đầu. Điều quan trọng là chờ đợi nội dung cụ thể, vì kích thích cần phải bơm tiền ra, chứ không phải là giãn hoãn như trước theo kiểu “mỡ nó rán nó”. Các điều kiện được hưởng hỗ trợ lãi suất cũng cần chi tiết hơn.

Vẫn giữ quan điểm rằng thị trường khả năng cao bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Đây là cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó giao dịch vì basis chiết khấu quá rộng. Chiến lược Long trước Short sau là đúng nhưng biên lợi nhuận bị ảnh hưởng nhiều. Biên dao động của VN30 cũng tương đối hẹp, cản cao nhất quanh 1560.xx và hỗ trợ quanh 1543.xx. Trong trường hợp cổ ngân hàng hồi lại ngày mai, có thể dao động sẽ rộng hơn một chút. Chiến lược vẫn là Long trước Short sau, chú ý điểm đảo chiều của VIC nếu xảy ra và tương quan với 4 trụ ngân hàng.

Vn30 chốt hôm nay tại 1553.04. Cản gần nhất ngày mai là 1554; 1557; 1561; 1568; 1571; 1575; 1580; Hỗ trợ 1550; 1546; 1542; 1538; 1533; 1530; 1524.

Basis F1 hôm nay chiết khấu rất rộng.

