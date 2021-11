Blog chứng khoán: Điều chỉnh là cơ hội

Nhịp tăng chạm 1500 điểm lần này có yếu tố kéo trụ và rất gấp gáp, trong khi chưa tìm thấy sự đồng thuận ở blue-chips và nhất là dòng tiền chưa chuyển biến rõ rệt trong nhóm này.

Mốc 1500 điểm chẳng qua cũng chỉ là một con số tròn, mang tính tâm lý nhiều hơn. Điểm số có thể được tạo ra không quá khó. Cổ phiếu ngân hàng đưa VNI qua 1500 được thì cũng bẻ gãy được như thường.

Sự thay đổi lớn nhất trong tuần này là blue-chips có tín hiệu mạnh lên. Thống kê thì 23/30 mã có lời qua 5 phiên và giá trị khớp lệnh bình quân tuần tăng khoảng 14,3%. Tuy vậy mức tăng tốt nhất và đẩy điểm số chủ đạo là ngân hàng, cũng như thanh khoản nằm trong nhóm này là chính. Sự dẫn dắt của ngân hàng chưa đem lại lan tỏa về thanh khoản cho các blue-chips còn lại.

Tín hiệu tốt hơn là giao dịch đang giảm nhanh ở các nhóm cổ phiếu còn lại, còn UPCOM thì giảm tới 23% về thanh khoản. Như vậy bắt đầu có tín hiệu dòng tiền dịch chuyển dần về phía blue-chips, tỷ trọng nhóm này bình quân tuần này khoảng 40% sàn HSX, cao nhất 7 tuần.

Blue-chips có được dòng tiền sẽ giúp ổn định thị trường và củng cố xu hướng. Dù vậy hiện tượng đảo chiều giảm nhanh dưới áp lực chốt lời phiên cuối tuần cho thấy cần có thêm sự hấp dẫn nhất định để dòng tiền vào nhiều hơn. Có một sự tương quan nhất định trong quá khứ giữa xu hướng đi lên ổn định hơn với tỷ trọng giao dịch khoảng 50% trở lên ở nhóm VN30 so với tổng sàn HSX. Hiện các blue-chips vẫn chỉ là những giao dịch ngắn hạn. Áp lực lướt sóng, giảm giá vốn ở nhóm blue-chips khiến mốc 1.500 điểm có vẻ “nguy hiểm”, còn thực tế đây cũng chỉ là một mốc tâm lý thông thường.

Giai đoạn củng cố của các blue-chips vẫn đang diễn ra nhưng thanh khoản chỉ mới cải thiện tuần này. Sức nặng của blue-chips không đơn giản như penny, cần một dòng tiền lớn ổn định. Vẫn giữ quan điểm đây là thời điểm để canh tích lũy blue-chips. Các diễn biến điều chỉnh tới đây bất kể là giá giảm, nếu thanh khoản tiếp tục tăng lên thì là dấu hiệu tốt. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn thuận lợi, kỳ vọng phía trước vẫn có.

Dòng tiền có nhu cầu đầu tư vẫn rất bức bối. Nếu nhìn rộng ra thì dù gói hỗ trợ tới đây bị điều chỉnh giảm quy mô như thế nào thì vẫn có ít nhất hai yếu tố không thay đổi: Thứ nhất là có gói hỗ trợ đi kèm chính sách kích thích tăng trưởng; Thứ hai, mặt bằng lãi suất vẫn tiếp tục duy trì thấp để tương thích chính sách hỗ trợ. Cho đến khi các mặt xấu của chính sách này bộc lộ thì đây là môi trường thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Hôm nay không giao dịch phái sinh, nhưng tín hiệu từ các cổ phiếu ngân hàng là quá rõ. Kể cả khi VIC hay VPB co kéo thì sức nặng ở các mã còn lại đủ sức đảo hướng chỉ số. Điểm nhiễu một chút là biến động so le giữa hai trụ của VN30 này với số còn lại. Do đó tín hiệu sẽ là từ chính hai trụ này, khi gặp phải lực cung dày hơn. Khi các mã khác đã giảm có quán tính, chỉ cần trụ đỡ yếu, quán tính giảm sẽ tăng.

Một tín hiệu nữa khá sớm, là VNI lần thứ 2 bật cao qua mốc tâm lý 1500, VN30 bứt phá cực tốt gần 1%, nhưng basis của F1 lại mở rộng. Sáng nay basis bình quân tới -11 điểm, nhiều thời điểm tới gần -14 điểm. Ngay cả khi thị trường “nghi ngờ” mốc 1500 điểm như 2 phiên trước, basis cũng không chiết khấu rộng như vậy, nhất là bối cảnh thanh khoản phái sinh lại tăng. Phải có lực Short cản đủ lớn để khiến F1 đi ngược hướng như vậy.

Khả năng cao thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh ngắn hạn tuần tới. Chiến lược là tích lũy cổ phiếu và Long trước, Short sau với phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1566,55 điểm, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1568; 1571; 1575; 1580; 1584. Hỗ trợ 1560; 1554; 1550; 1543; 1537; 1530.

Basis F1 đột nhiên mở rộng rất sớm hôm nay.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.