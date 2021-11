Blog chứng khoán: “Gáo nước lạnh”

Đợt xả lớn ở các cổ phiếu đầu cơ đã tạt “gáo nước lạnh” vào những cái đầu nóng. Chưa rõ đợt tăng nóng đã kết thúc hay chưa, nhưng thanh khoản thật sự choáng váng.

Hơn 80 cổ phiếu giảm sàn trên HSX và HNX hôm nay là một sự đảo ngược so với hôm qua (87 mã trần). Riêng HSX khoảng 60 mã. Điều duy nhất khiến tình thế xoay chiều chỉ sau 1 đêm là hành động chốt lời, xả hàng, vì các yếu tố cơ bản thì không thể lật mặt nhanh như vậy.

Blue-chips có phần tốt, VN30 vẫn tăng 0,61%. Giao dịch rất ấn tượng với hơn 14,6k tỷ. Kỷ lục của rổ này là 18,7k tỷ hồi giữa tháng 7. Rõ ràng phải có dòng tiền mạnh vào nâng đỡ nhóm này mới giúp giá ổn định và thanh khoản lớn như vậy. Cổ phiếu ngân hàng hút tiền rất tốt với TCB trên 2,1k tỷ, HPG gần 1,7k tỷ, STB trên 1,1k tỷ...

Tuy vậy cổ phiếu ngân hàng tăng lúc này lại dễ gợi đến cảm giác cuối sóng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng rơi rất thảm, đặc biệt là smallcap. Ngoài chuyện chỉ số của nhóm này mất 3,66% giá trị, trong nhóm còn có tới 41 mã giảm sàn. Biến động này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 9 vừa qua, luôn là một đợt bùng phát kết thúc bằng sự kiện đảo chiều thảm khốc. Điều khác là hôm nay giao dịch lớn đến mức choáng váng: smallcap giao dịch 8,6k tỷ, midcap hơn 13,8k tỷ. Đây đều là mức giao dịch lớn chưa từng thấy trong lịch sử của hai rổ này.

Thanh khoản quá lớn, giá đảo chiều giảm rất rộng là một kết hợp không tốt. Hẳn phải có động thái xả hàng đồng loạt. Đây thật sự là điều bất ngờ, thay vì dòng tiền chạy từ blue-chips sang các nhóm khác thì hôm nay ngược lại, tiền vào hàng đầu cơ gặp khối lượng bán khổng lồ, còn tiền vào blue-chips lại cực mạnh. VN30 giao dịch 14,6k tỷ cũng là con số rất cao, dù chưa tới ngưỡng kỷ lục.

Thị trường hôm nay không có gì xấu hơn ngày hôm qua. Nói cách khác là chẳng có gì lý giải được tình thế xoay chiều kiểu này, có chăng là hoạt động xả hàng đồng loạt diễn ra. Không cần phải tìm lý do ở đâu cả, đã tham gia cuộc chơi đầu cơ thì những phiên như thế này là điều cần chuẩn bị trước. Sóng quá mạnh đã tạo cơn say, mà say rồi thì hành động không cần lý do. Điều quan trọng là những người đi ngược chiều.

Phiên xả lớn hôm nay chủ yếu ở các mã vừa và nhỏ, nhóm này không có khả năng đảo chiều được xu hướng của VNI hay VN30. Tuy vậy ngay trong các blue-chips diễn biến cũng chỉ tụ lại ở các mã ngân hàng, nổi bật là TCB, BID, VPB, HDB, CTG. Diễn biến này khá kỳ lạ, vì dường như chỉ là dòng tiền xoay vòng, còn yếu tố hỗ trợ không có gì đặc biệt.

Mức thanh khoản quá lớn hôm nay là điều cần lưu ý. Từng đó tiền hẳn phải do lượng vốn bên ngoài đổ vào mua. Giá như sức mua này đẩy giá tăng thì tốt hơn, còn khi giá giảm nghĩa là bán quá lớn. Vn30 cũng có độ rộng kém và trừ ngân hàng, vài mã như SAB, VRE, HPG không mang tính đại diện. Cũng phải lưu ý là VN30 không có triển vọng gì đặc biệt khi vẫn chỉ dao động gần đỉnh lịch sử. Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ, chờ cơ hội tích lũy blue-chips.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động chuẩn xác trong biên độ 1537.xx và 1520.xx. Ngay cả khi không có tín hiệu rõ ràng nào về đợt xả lớn hôm nay thì basis F1 cũng đã rất chặt. Thanh khoản F1 tăng 46% và basis chiết khấu gần 2,2 điểm về cuối cho thấy đã có sự thay đổi về quan điểm. Rõ ràng là cổ phiếu ngân hàng đang đỡ VN30 đáng kể, nhưng các tay chơi phái sinh không tin vào điều đó.

Hôm nay không giao dịch buổi chiều, nhưng các setup Short tốt hơn Long. Hai lần VN30 va chạm vào 1537.xx đều rất rõ ràng. Các trụ hoạt động nhịp nhàng ở thời điểm đạt 1537.xx và được nâng đỡ quanh 1520.xx. Chiến lược Long trước Short sau được duy trì trên cơ sở các nhịp tăng đều là cơ hội để chốt blue-chips.

VN30 hôm nay đóng cửa tại 1530.65, ngay tại một ngưỡng cản. Cản kết tiếp cho ngày mai là 1533; 1538; 1541; 1543; 1548; 1550. Hỗ trợ 1526; 1522; 1520; 1516; 1510; 1506; 1501; 1494; 1492.

F1 đã đảo basis.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.