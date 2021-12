Blog chứng khoán: “Quẩy” bằng trụ

Blue-chips đang đuối hơn hẳn và dòng tiền cũng khá thất vọng. Trừ phi qua “đận” tái cơ cấu ETF dòng tiền mạnh lên, còn không khả năng quay lại test đáy khá cao.

Thị trường hôm nay không xấu nhưng cũng không nhiều tín hiệu tích cực. Trừ chút đột biến ở HPG và nhóm thép, chỉ có các mã đầu cơ là nổi bật.

Từ khía cạnh giao dịch thì cơ hội vẫn khá nhiều, dòng tiền vẫn quanh quẩn tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu cụ thể, đôi khi một nhóm ngành bùng tăng giá nhưng cũng không bền vững. Vừa rồi là các mã bất động sản nhỏ, hôm nay là nhóm thép. Tuy nhiên trạng thái thị trường như vậy không có lợi cho xu hướng chung.

Thứ nhất là dòng tiền vẫn đang ưu tiên cổ phiếu vừa và nhỏ, hàng đầu cơ, tức là sóng ở nhóm này vẫn rơi rớt. Nhịp điều chỉnh nhanh và khá mạnh vừa qua khiến nhiều mã đầu cơ lao dốc, lại hấp dẫn được lòng tham.

Thứ hai, nhóm blue-chips sau vài phiên hồi lên, đã nhanh chóng bị bán cản hoặc dòng tiền hụt đi ngay lập tức. Tiền không vào blue-chips như chờ đợi, tức là niềm tin vào khả năng hình thành sóng mới chưa đủ. Chưa có sự dịch chuyển dòng tiền nào cả.

Hôm nay VN30 thanh khoản còn duy trì được loanh quanh 7,7k tỷ là do HPG. Giao dịch cả rổ tăng chưa tới 3% so với hôm qua, nhưng nếu cùng loại đi HPG thì thực ra là giảm 13%. Nếu nhìn riêng vào HPG thì giao dịch lớn nhưng giá chịu sức ép rất rõ. Vol giao dịch chiều tăng giá intraday của HPG chỉ chiếm khoảng 41% tổng Vol của phiên. Biên độ giá bị ép xuống khoảng 2,85% so với đỉnh intraday. Ngay cả khi giá vẫn trên tham chiếu tích cực thì vẫn có dấu hiệu của khối lượng bán cản dày đặc.

Nhóm ngân hàng thì quá kém. Biên độ nảy giá của các mã ngân hàng trong VN30 mấy ngày qua không nhiều, nhưng mức điều chỉnh đã khá mạnh. Rất nhiều mã mới hồi giá trên góc độ kỹ thuật thuần túy, chưa tạo được đáy đủ vững.

Nói chung nền giá của blue-chips chưa có độ tin cậy cao, cũng phù hợp với kịch bản VN30 hay VNI chỉ là phục hồi kỹ thuật. Tuần này thị trường có thể xáo trộn mạnh vì có phiên đáo hạn lẫn các quỹ ETF ngoại tái cơ cấu. Trong trường hợp dòng tiền thận trọng vì lý do này thì còn tốt, nếu không cần một nhịp điều chỉnh nữa để hấp dẫn tiền vào.

Nhìn từ góc độ trao đổi kỳ vọng, quá trình tích lũy cổ phiếu thường kéo dài vì kể cả khi mua lại chính danh mục đã bán, bên mua cũng giải ngân theo vùng giá hoặc theo từng món. Thị trường khi nảy kỹ thuật thì trừ phi có yếu tố bất ngờ nào đó, còn không thì không có lý do gì khiến người cầm tiền phải sốt ruột quá mức.

Hiện có hai thông tin có thể khiến thị trường thận trọng trong tháng 12. Thứ nhất là kỳ họp của FED, không biết có gì bất ngờ dẫn tới phản ứng lớn từ các thị trường hay không. Nhiều chỉ số thế giới cũng đang test đỉnh cũ giống VNI. Thứ hai là gói kích thích kinh tế trong nước vẫn chưa thể chốt lại một cách rõ ràng trong tháng 12 như kỳ vọng của thị trường.

Nói tóm lại thị trường không xấu, bối cảnh cũng không tệ, nhưng động lực mới là dấu hỏi. Thị trường giai đoạn này coi như phản ánh hết những gì đã biết, nên cần gì đó mới hơn, đủ sức nặng để hội tụ được đồng thuận trong kỳ vọng. Trong bối cảnh này thì blue-chips khó có sức bật tốt hơn được. Dòng tiền lại đang tìm về các mã đầu cơ để “giết thời gian”.

Thị trường phái sinh hôm nay gắn chặt với diễn biến của trụ HPG, VPB và TCB. Ba mã điều tiết VN30 cộng hưởng tại nên nhịp tăng tốt đầu phiên, sau đó lao dốc. HPG đặc biệt thú vị vì tiền vào hàng ra quy mô lớn đột biến, thanh khoản cao hơn MA20 khoảng 45%. Vì vậy khó đoán nhất là HPG.

Hôm nay không giao dịch, nhưng có nhiều setup cũng khá ổn. Đầu phiên VN30 giảm xuống gần 1513.xx nhưng basis F1 duy trì dương bình quân gần 5 điểm ở nhịp này. VN30 sau đó được HPG, VPB, TCB dẫn lên 1530.xx, basis không đáng kể là setup Short tốt vì muốn đi cao hơn ít nhất VN30 phải test 1530.xx. Basis còn duy trì dương rộng ngay cả khi Vn30 tụt trở lại gần 1522.xx. Nhịp điều chỉnh dài sau đó đẩy chỉ số test hẳn 1513.xx lần thứ hai và đảo ngược lên, basis cũng thuận cho Long.

Nói chung khi vào thời điểm sắp đáo hạn, biến động của trụ sẽ giúp gia tăng biên độ và basis chênh lệch lớn không thể kéo dài. Do đó chiến lược vẫn là Long/Short linh hoạt theo trụ.

VN30 chốt hôm nay tại 1516.44. Cản gần nhất ngày mai là 1520; 1523; 1527; 1530; 1537; 1542; 1550. Hỗ trợ 1513; 1509; 1505; 1501; 1497; 1495; 1486; 1480.

F1 nửa đầu phiên “dám chấp” basis khá rộng dù gần đáo hạn. Đó là mồi ngon cho Short vì ép trụ không quá khó.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.