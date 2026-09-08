Blog chứng khoán: Tiền không chịu vào

Thị trường phục hồi nhẹ trong phiên chiều nay giúp giảm bớt mức độ tiêu cực của phiên đầu tuần. Độ rộng cân bằng trên nền thanh khoản rất thấp đang phát tín hiệu áp lực bán giảm. Tuy nhiên dòng tiền vẫn chưa quay trở lại ở mức độ tin cậy.

Tranh minh họa.

VIC là trụ “sáng” nhất trong buổi chiều và thực sự có dòng tiền lớn vào mua. So với buổi sáng VIC lên giá đáng kể 3,27% và thanh khoản cũng gấp gần 4 lần. Cổ phiếu này đương nhiên đem lại hiệu quả lớn về điểm số, kéo theo sự phục hồi của khá nhiều cổ phiếu.

Nhìn vào thời điểm và quá trình phục hồi giá của VIC thì tất cả các cổ phiếu khác đều đi sau. Ngay cả nhóm dầu khí – phản ứng mạnh buổi chiều nhờ giá dầu thế giới lên cao – nhưng nhiều mã như PVD, BSR cũng chỉ bùng lên từ khoảng 2h trong khi VIC được kéo ngay từ đầu phiên chiều. Điểm tốt là VNI đi lên cũng có sự lan tỏa nhất định, tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu vào khoảng 0,96/1, tức là gần như cân bằng.

Sau phiên bán khá mạnh và giá giảm sâu (hôm qua 140 cổ phiếu ở HSX giảm quá 1%), sự cân bằng này là tín hiệu tích cực. Thị trường đã không có phiên bán tháo nối tiếp và nền thanh khoản rất thấp từ sáng cho thấy nhà đầu tư cầm cổ bình tĩnh hơn. Diễn biến này gợi mở khả năng phiên giảm hôm qua chỉ là biến động cộng hưởng do chốt lời mang tính thời điểm. Dĩ nhiên phiên phục hồi hôm nay cũng không hẳn đợt bán đã kết thúc. Cả chiều tăng lẫn chiều giảm, biến động một ngày rất khó để xác nhận.

Điểm đáng chú ý nhất hiện tại là thanh khoản đã co về ngưỡng thấp kỷ lục. Giá trị khớp lệnh HSX và HNX trong tầm 10-11k tỷ/ngày (không tính thỏa thuận) tạm coi là đáy. Đó là chưa kể tới mức độ tập trung thanh khoản quá cao. Hai sàn hôm nay nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thì phần còn lại chỉ khoảng 7,9k tỷ, tương đương mức thấp kỷ lục của ngày 11/6 vừa qua (hôm đó tổng khớp hai sàn chưa tới 10,1k tỷ, thanh khoản “lõi” khoảng 7,8k tỷ). Với sức mạnh dòng tiền này thì rất khó để có thể thay đổi trạng thái thị trường chung.

Kỳ vọng có sơ sở nhất lúc này cũng chỉ là bên bán quay lại trạng thái chán nản và giảm áp lực. Giá dầu giao sau tăng mạnh lên gần 100 USD/thùng kết hợp với CPI tăng trở lại trong tháng 8 sau hai tháng giảm trước đó hứa hẹn lặp lại áp lực hồi tháng 4, 5. Không có động lực nào trong ngắn hạn để dòng tiền hoạt động mạnh hơn sau nhịp tạo đáy tháng 8.

Về mặt kỹ thuật thì VNI vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn và diễn biến điều chỉnh giữa tháng 8 hay thời điểm hiện tại mới chỉ là sóng điều chỉnh bình thường. Tuy nhiên VNI phụ thuộc quá nhiều vào khả năng lôi kéo của các cổ phiếu lớn nên ngay cả khi sóng tăng cuối xuất hiện thì mức độ phân hóa vẫn rất cao.

Thị trường phái sinh hôm nay lình xình, VN30 dao động hẹp các setup giao dịch đạt chuẩn nhưng bị dao động triệt tiêu. Chỉ số đánh võng quanh 1964.xx nhưng tăng thì không tới được 1973.xx mà giảm không tới 1955.xx. Thanh khoản F1 phiên này xuống thấp nhất kể từ đầu tháng 8 cũng phản ánh sự khó khăn trong giao dịch. Nói chung thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi, hi vọng thanh khoản thấp có thể thúc đẩy khả năng tác động trụ để kéo dãn dao động intraday hơn. Phái sinh không quan tâm tới tăng hay giảm mà chỉ thích dao động.

VN30 đóng cửa tại 1968.52. Cản gần nhất ngày mai là 1977; 1984; 1993; 2004; 2013; 2025. Hỗ trợ 1966; 1955; 1945; 1934; 1923.

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