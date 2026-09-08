Chuyên gia: Ngoại trừ nhóm trụ, thị trường vẫn tích lũy trong ba tháng vừa qua

Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...

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Thị trường đã bắt đầu tháng 9, điểm lại tình hình thị trường trong tháng 8 vừa qua, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của Chứng khoán SHS, cho rằng trong tháng 8 vừa rồi, dưới ảnh hưởng của cổ phiếu nhóm Vingroup, chỉ số VN-Index đã vượt được xu hướng giảm giá ngắn hạn nối từ các đỉnh tháng 5, tháng 6 và tháng 7.

Sau khi vượt được xu hướng giảm giá ngắn hạn, VN-Index đang được kỳ vọng quay trở lại vùng 1.900, tức vùng đỉnh lịch sử trước đây.

Tuy nhiên, VN-Index đã tăng giá tốt từ vùng 1.720 lên vùng hiện tại là vùng 1.850. Dự kiến trong tháng 9 này, áp lực cung sẽ gia tăng trở lại ở vùng 1.800, tương ứng với đỉnh của tháng 6/2026. Trong khi đó, VN30 sẽ tương ứng vùng 1.200 tới 1.225, là đỉnh cao nhất của tháng 7/2026.

"Dự kiến trong tuần này có thể rung lắc liên tục ở vùng khoảng 1.845. Đối với chỉ số, hiện tại có hai xu hướng chính để tăng trưởng. Dòng tiền ngắn hạn đang tích lũy và chủ yếu tích lũy ở các mã chưa tăng nhiều, chúng ta có thể lưu ý. Dòng tiền trung hạn vẫn tăng. Tích cực nhất VN-Index lên lại vùng đỉnh cũ 1.930. Tức với chỉ số tại vùng giá này, chúng ta không nên kỳ vọng nhiều hơn và áp lực cung sẽ gia tăng", ông Nhật nhấn mạnh.

Trong tuần vừa rồi, mặt bằng lãi suất qua đêm có xu hướng giảm. Lãi suất ngắn hạn như 1 tháng, 6 tháng cũng đang có xu hướng giảm. Một phần lớn do trong tháng 8, theo thông tin có được, huy động vốn của ngân hàng đã tăng trở lại và bắt đầu tăng nhỉnh hơn tín dụng trong tháng 8. Áp lực huy động vốn đã giảm và qua đó lãi suất ngắn hạn đã giảm. Đây có thể là một hỗ trợ tốt cho thị trường.

Kết thúc tuần vừa rồi, tổng vốn hóa thị trường khoảng 427 tỷ USD và tương ứng với 84% GDP năm 2025. Đây cũng không phải mức vốn hóa rẻ. Vùng hợp lý khoảng 74% GDP.

Trong khi đó, vốn hóa VN30 khoảng 271 tỷ USD và chiếm 65% vốn hóa thị trường. P/E của VN30 là 13,3, P/B là 2,47. Còn đối với VN-Index P/E là 12,64 và P/B là 2,48.

Trong khi đó, nhóm vốn hóa Vingroup khoảng 112 tỷ USD và chiếm 26,2% vốn hóa thị trường. Nếu chúng ta không tính Vingroup thì toàn thị trường có vốn hóa khoảng 315 tỷ USD và mức P/E là 10,45, tương ứng với VN-Index ở mức giá 1.563.

Như vậy, về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua. Điều kiện để nhóm này tăng trưởng trở lại là chúng ta phải kỳ vọng dòng tiền mới, kỳ vọng vào FA, kỳ vọng vào các động lực đến từ vĩ mô. Lúc đó, dòng tiền mới, dòng tiền lớn mới quay trở lại nhóm ngành này.

Hiện tại dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm Vingroup và những cổ phiếu có kỳ vọng ở nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng có mức P/E là 8,62, chiếm khoảng 26% vốn hóa thị trường, P/B 1,43. Như vậy, nhóm ngân hàng về P/E và P/B vẫn thấp nhất trên thị trường và hầu như tích lũy trong thời gian dài, trong 3 tháng vừa qua.

"Nếu thị trường có thanh khoản tăng lại thì tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng. Nếu ngân hàng cải thiện, dòng tiền sẽ tăng trở lại", ông Nhật kỳ vọng.

Đối với số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn, theo ông Nhật, sau một thời gian dài, tất cả các mã phục hồi từ vùng thấp thì khoảng 70% số mã đã đạt đỉnh rồi. Tức là những mã chất lượng kém sau thời gian phục hồi thì bắt đầu bị áp lực bán và chuyển qua tích lũy.

Nhà đầu tư nên lưu ý nếu danh mục có những mã chất lượng kém hoặc là hoặc là yếu hơn so với tiền chung thì nên xem xét cơ cấu để dịch chuyển qua các mã chất lượng tốt đầu ngành để thấy hiệu quả đầu tư tốt hơn.

"Chỉ số VN-Index đang hướng tới đỉnh cũ lịch sử vùng 1.900. Ảnh hưởng tích cực của VN-Index là nhóm Vingroup. Dự kiến nếu một, hai phiên tới thị trường tăng điểm thì sẽ đi vào vùng quá mua và chịu áp lực chốt lời ở vùng giá cao. Nên lưu ý hạn chế mua giá cao ở vùng này. Khả năng cao chúng ta cần chờ thanh khoản trở lại và tăng trưởng trở lại mới có thể kỳ vọng được", Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của Chứng khoán SHS nhấn mạnh.