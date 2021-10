Blog chứng khoán: VN30 vẫn đang test đỉnh tháng 8, trụ lùi lấy đà?

Chiến lược Long hôm nay bị hạn chế vì basis đảo dương cả ngày, đồng thời các trụ điều chỉnh kéo theo VN30 lùi lại. Một vài điểm Long cũng không tệ, nhưng biên độ kém xa nhịp giảm. Vì vậy nếu Short hôm nay thì dễ ăn hơn.

Nửa đầu phiên sáng thị trường cơ sở khá tốt, ít nhất các mã lớn vẫn phối hợp với nhau để giữ nhịp tăng. Tuy nhiên đến khi các trụ ngân hàng đồng loạt suy yếu, thêm VHM, HPG, VNM trượt giảm thì gần như tất cả các trụ quan trọng đều có khả năng điều hướng VN30. Duy nhất VIC cầm cự là không đủ.

Các trụ giảm không nhiều, kể cả đến cuối phiên sáng thì mức độ phân hóa vẫn khá tốt. Nhưng sang chiều độ rộng co hẹp nhanh trong VN30 và VIC lại trở thành yếu tố nhiễu. Cổ phiếu này giữ giá đến khoảng 2h mới đột ngột hạ độ cao, thành ra các chỉ số bị kéo xuống nhiều hơn.

Diễn biến điều chỉnh hôm nay không có gì đặc biệt, đà giảm không có quán tính kể cả khi VN30 đa số là giảm giá. TCB, MSN, STB và VHM là 4 cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất lên VN30. Các mã này tăng chưa nhiều những phiên gần đây nhưng phiên này bị chốt khá mạnh.

Với độ rộng chung còn tốt ở VNI, chỉ có VN30 là giảm áp đảo cho thấy đang có hiện tượng giằng co tại nhóm blue-chips. Điểm tốt là sức ép vẫn không nhiều, thanh khoản rổ này giảm tiếp xuống 6,9k tỷ và biên độ dao động không quá rộng. Giá giảm sâu vẫn có xen kẽ vài đợt giật lên. Tuy nhiên bình quân mức hồi giá đến cuối ngày của VN30 chỉ khoảng 0,66% so với đáy, vẫn chưa đáng kể, trong khi đó bình quân mức ép xuống tới 1,36% so với đỉnh intraday.

Sau một nhịp tăng liên tiếp kéo dài 7 phiên thì nhu cầu chốt lời sẽ gia tăng. Hôm qua thị trường đã có tín hiệu này, nhưng bán vẫn cầm chừng. Hôm nay lực bán cũng không mạnh hơn, nhưng cầu lùi cũng sâu hơn. Với đà giảm cộng hưởng từ đa số blue-chips thì các chỉ số khó có thể ngược chiều được.

VN30 hiện vẫn đang trong giai đoạn vượt đỉnh tháng 8, dù VNI đã vượt trước. Yếu tố vốn hóa như đã nói, kéo VNI tốt hơn VN30. Hôm nay vốn hóa đã kéo các chỉ số xuống. Nên nhìn VN30 lúc này sẽ chính xác hơn VNI, cơ hội kiểm định đỉnh của VN30 có thể ở thời điểm VNI vượt đỉnh, nhưng nếu không có sự xác nhận lẫn nhau thì mức độ chắc chắn sẽ thấp.

Hai phiên điều chỉnh nhẹ ở VN30 không làm thay đổi gì diễn biến ngắn hạn, thị trường có thể điều chỉnh thêm chút nữa. Điều cần vẫn là quan sát áp lực bán xuống lớn hay không. Đây là lúc người có lãi ngắn hạn, người không muốn đặt cửa ở giai đoạn nhạy cảm sẽ xuống tàu hoặc ít nhất cũng giảm tỷ trọng. Vì vậy bán nhiều là không tốt, thể hiện sự thiếu tin tưởng. Quán tính giá cũng đáng chú ý, bán chậm, canh giá luôn tốt hơn tháo chạy. Các nhịp hồi giá xen kẽ càng nhiều càng tốt và mức hồi lên càng rộng càng tốt.

Thị trường phái sinh cuối phiên hôm nay lại đảo basis sang âm ở F1 sau 2 phiên dương. Tuy nhiên điều này chưa đủ để thể hiện sự thay đổi quan điểm. Áp lực cuối ngày có thể chỉ đơn giản là do Long cắt lỗ. Chiến lược là canh Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1505.55, ngay sát cản 1506. Cản kế tiếp là 1512; 1518; 1522; 1526; 1533. Hỗ trợ 1502; 1499; 1494; 1489; 1483; 1477.

Cuối phiên chiều có một đợt Long cắt lỗ rất mạnh.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.