Bloomberg: Mỹ và Trung Quốc thảo luận về giảm thuế quan nông sản và năng lượng

Mỹ và Trung Quốc được cho là đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng nhất định, bao gồm năng lượng và nông sản của Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Đây là một dấu hiệu cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới có thể dẫn đến việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đã duy trì 1 năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết các cuộc gặp giữa giới chức hai bên cũng có khả năng dẫn đến thỏa thuận giảm thuế quan của Mỹ đối với các nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc.

Nếu được tiến hành, các động thái này sẽ được thực hiện theo một kế hoạch trước đó về việc cắt giảm thuế quan cho nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đối với lượng hàng hóa thương mại trị giá khoảng 30 tỷ USD của mỗi nước.

Các nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng mức thuế tối huệ quốc (MFN) sẽ được Mỹ áp dụng đối với một số mặt hàng từ Trung Quốc.

Trong một dấu hiệu cho thấy vai trò trọng tâm tiềm năng của lĩnh vực nông nghiệp trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, đại diện từ tập đoàn lương thực quốc doanh Trung Quốc Cofco có thể sẽ tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, theo tiết lộ của nguồn thạo tin. Cũng theo các nguồn tin này, hơn một chục doanh nghiệp đang được cân nhắc để tham gia phái đoàn các CEO Trung Quốc đi cùng ông Tập trong thăm Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Quy mô một thỏa thuận giảm thuế quan như được tiết lộ được đánh giá là ở mức hạn chế, xét tới việc kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Trung đạt hơn 400 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm này. Tuy nhiên, việc đạt thỏa thuận này sẽ phát đi tín hiệu rằng hai bên đang duy trì sự tương tác đủ để giữ vững thỏa thuận đình chiến thuế quan đã đạt được vào tháng 10 năm ngoái.

Một thỏa thuận cũng sẽ cho thấy Washington và Bắc Kinh có thể duy trì quan hệ ổn định bất chấp những bất đồng ngày càng lớn về cách thức quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm soát xuất khẩu và vấn đề Đài Loan. Đồng thời, điều này cũng cho thấy Hội đồng Thương mại chung giữa hai nước, cơ quan được công bố thành lập khi ông Trump gặp ông Tập tại Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, đang hoạt động hiệu quả và có thể mang lại kết quả cụ thể.

Trong một dấu hiệu tích cực khác của quan hệ thương mại Mỹ - Trung, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc đang đạt được những bước tiến ổn định trong cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028.

Tuần trước, 4 thương nhân tiết lộ với Reuters rằng Trung Quốc đã mua khoảng 1 triệu tấn đậu tương Mỹ trong tuần. Các giao dịch mua này đã nâng tổng khối lượng đậu tương Mỹ mà Trung Quốc thu mua từ đầu năm đến nay lên gần một nửa mức cam kết 25 triệu tấn cho cả năm.

Theo thông báo của Nhà Trắng vào tháng 5, Bắc Kinh cũng cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản khác từ Mỹ trong năm 2026, bên cạnh cam kết mua đậu tương.

Việc Trung Quốc mua đậu tương Mỹ có thể giúp củng cố quan hệ thương mại và ngoại giao với Washington, nhưng cũng cần lưu ý rằng hoạt động này cũng diễn ra đúng thời điểm nguồn cung hạt có dầu toàn cầu đang thắt chặt do lượng hàng tồn kho sụt giảm tại Brazil, quốc gia xuất khẩu hàng đầu.

"Sinograin đã thực hiện thêm nhiều giao dịch mua trong vài ngày qua. Họ đã tiến hành thu mua trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập”, một thương nhân tại châu Á cho biết.

Trung Quốc hiện vẫn áp mức thuế bổ sung 10% đối với tất cả hàng hóa Mỹ, bao gồm cả nông sản, sau cuộc chiến thuế quan "ăn miếng trả miếng" giữa hai nước hồi năm ngoái. Một động thái cắt giảm thuế đối với đậu tương có thể thu hút các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc quay lại mua hàng từ Mỹ, vì thuế quan cao gần như đã “cấm cửa” họ nhập đậu tương Mỹ.

Vào cuối tháng 7 năm nay, ông Trump cho biết ông Tập sẽ đến thăm Washington vào ngày 24/9. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận ngày thăm hay khối lượng dự kiến mua đậu tương hoặc các loại nông sản khác của Mỹ. Theo thông lệ, nước này chỉ công bố lịch chỉ vài ngày trước khi chuyến thăm diễn ra.