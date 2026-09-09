Một cổ phiếu ngân hàng hưởng lợi kép từ dòng tiền mua theo nâng hạng và Fubon tái phân bổ

VCB chỉ nhận khoảng 8 triệu USD dòng tiền mua từ FTSE GEIS, nhưng được hưởng thêm 22,7 triệu USD từ phần vốn Fubon tái phân bổ, đưa tổng giá trị mua ròng lên mức cao nhất trong danh sách...

Đợt cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trong tuần cao điểm từ 14-18/9/2026 dự kiến tạo ra những biến động đáng chú ý tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VCB được hưởng lợi kép từ dòng tiền mua theo chỉ số FTSE GEIS và phần vốn tái phân bổ của Fubon Vietnam ETF, với tổng giá trị mua ròng thực tế ước khoảng 30,7 triệu USD.

Cụ thể, theo thống kê của Chứng khoán Rồng Việt về dòng vốn ETF cơ cấu trong tuần cao điểm từ ngày 14-18/9/2026, tổng giá trị giao dịch xoay vòng danh mục của Fubon Vietnam ETF có thể lên tới 103,2 triệu USD, tương đương khoảng 28,9% danh mục được xoay vòng trong một kỳ.

Điểm đáng chú ý trong đợt cơ cấu lần này là Fubon mua vào một lượng cổ phiếu có giá trị tương đương phần phải bán ra, đồng thời thực hiện điều chỉnh giới hạn tỷ trọng đối với một số cổ phiếu lớn. Dòng tiền đối ứng từ hoạt động tái cơ cấu của Fubon kết hợp với giao dịch mua theo rổ chỉ số FTSE GEIS có thể tạo ra tác động đáng kể lên từng cổ phiếu, dù ảnh hưởng tổng thể tới chỉ số được đánh giá không quá lớn.

Trong danh sách các cổ phiếu được mua ròng thực tế, VCB là mã nổi bật nhất với giá trị mua ròng ước khoảng 30,7 triệu USD. Theo đó, VCB chỉ nhận khoảng 8 triệu USD dòng tiền mua từ FTSE GEIS, nhưng được hưởng thêm 22,7 triệu USD từ phần vốn Fubon tái phân bổ, đưa tổng giá trị mua ròng lên mức cao nhất trong danh sách.

Ngoài VCB, nhiều cổ phiếu khác cũng được hưởng lợi từ sự cộng hưởng của hai dòng vốn như MCH, VIC, FPT, VPB, VHM, BID, ACB, VPL, MSN, VNM, SSI.

Nhóm cổ phiếu được hưởng lợi kép bao gồm VCB, FPT, VPB, MCH, ACB và VPL, được xem là nơi hai dòng tiền cộng dồn. Trong đó, MCH và VPL có thanh khoản mỏng hơn, vì vậy hoạt động tái cơ cấu có thể tạo ra tác động đáng kể hơn lên diễn biến giá. Ngược lại, đối với các cổ phiếu như VCB, VPB và FPT, thanh khoản cao hơn có thể giúp hấp thụ các lệnh giao dịch lớn.

Ở chiều ngược lại, có 4 cổ phiếu bị Fubon bán ròng, gồm KBC, VCI, KDH và VND. Các mã này dự kiến bị Fubon bán toàn bộ 100% vị thế. Giá trị bán ròng thực tế ước tính: KBC -4,5 triệu USD; VCI -3,9 triệu USD; KDH -3,5 triệu USD; VND -3,2 triệu USD

Đáng chú ý, KBC và KDH không nằm trong rổ hưởng lợi từ sự kiện nâng hạng FTSE, do đó không có dòng tiền đối ứng đủ lớn để hấp thụ lượng cổ phiếu bị bán ra từ Fubon. Điều này khiến áp lực cung - cầu tại từng cổ phiếu có thể trở nên rõ nét hơn so với các mã được hưởng lợi từ dòng tiền mua đồng thời của nhiều quỹ.

Một điểm quan trọng khác đến từ việc Fubon thực hiện giới hạn tỷ trọng 10% và thay đổi thành phần danh mục. Quỹ dự kiến bán 42,8 triệu USD VIC và 12,6 triệu USD VHM để đưa tỷ trọng các cổ phiếu này về mức trần 10%.

Toàn bộ số vốn thu được từ hoạt động bán ra sẽ được phân bổ lại cho 28 mã cổ phiếu còn lại trong danh mục. Hoạt động tái cơ cấu này có thể được thực hiện trước ngày hiệu lực 21/9.

Chính cơ chế tái phân bổ này tạo ra dòng tiền mua bổ sung cho nhiều cổ phiếu, đặc biệt là những mã vừa có tên trong danh mục hưởng lợi từ FTSE GEIS, vừa nhận được phần vốn tái phân bổ từ Fubon.

Bên cạnh FTSE GEIS và Fubon Vietnam ETF, các quỹ như Xtrackers và VanEck cũng nằm trong nhóm đáng chú ý trong kỳ cơ cấu lần này. Theo đánh giá, hai quỹ này không tham chiếu chỉ số FTSE, do đó kỳ rà soát này không bắt buộc hai quỹ phải giao dịch theo thay đổi chỉ số. Tuy nhiên, lịch cơ cấu quý của các quỹ lại diễn ra cùng thời điểm.

Trong kỳ cơ cấu là Quỹ tham chiếu Frontier, theo thông tin được đưa ra, Việt Nam bị xóa khỏi FTSE Frontier Index Series trong một đợt duy nhất. Điều này khiến quy mô tài sản quản lý tham chiếu chỉ số, tức AUM tham chiếu, phải thực hiện bán ra nhiều hơn đáng kể so với chiều mua.

Đây là yếu tố cần được theo dõi trong bối cảnh dòng vốn ETF có sự dịch chuyển giữa các nhóm chỉ số. Tuy nhiên, xét riêng tác động từ sự kiện nâng hạng, chiều tác động chung vẫn đang nghiêng nhiều hơn về phía tích cực nhờ dòng vốn ròng theo chiều mua.