Bộ Khoa học và Công nghệ và IAEA thúc đẩy hợp tác chiến lược công nghệ hạt nhân

Ngày 9/7, tại buổi làm việc với Bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam chú trọng phát triển khoa học, công nghệ hạt nhân và xem đây là một trong những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia.
Bộ trưởng nêu ba định hướng ưu tiên cốt lõi trong kế hoạch hành động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và IAEA, bao gồm: Đào tạo, phát triển đội ngũ lãnh đạo và nhân lực kế cận; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh hạt nhân; Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong lĩnh vực hạt nhân.
Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, Bà Najat Mokhtar cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên kiểu mẫu hợp tác hiệu quả với IAEA trên nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, giám sát môi trường và an toàn bức xạ.
Đại diện IAEA bày tỏ cam kết sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực chuyên môn dựa trên nền tảng hợp tác bền vững suốt 50 năm qua.
Trong buổi làm việc cùng ngày với bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc IAEA và Đoàn công tác, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (VARANS), cũng cho biết trong giai đoạn tới, Cục mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn, kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và phát triển các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân.
VARANS đề nghị IAEA tiếp tục quan tâm, hỗ trợ: Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân nói riêng, trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói chung; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, pháp quy; tăng cường năng lực pháp quy về bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và an toàn bức xạ; triển khai các dự án hạt nhân Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân; phát triển các kỹ thuật hạt nhân tiên tiến trong y tế; tăng cường năng lực quản lý pháp quy của cán bộ VARANS.
Bà Najat Mokhtar khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nói chung và VARANS nói riêng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Đồng thời, khuyến khích Việt Nam tham gia nhiều hơn vào sáng kiến của IAEA, tiêu biểu như ZODIAC, NUTEC Plastics, Atoms4Food, Rays of Hope và các chương trình hợp tác kỹ thuật và trao đổi về định hướng ưu tiên cho các hoạt động hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và VARANS trong thời gian tới.
Thời gian qua, IAEA đã hỗ trợ Việt Nam nói chung và VARANS nói riêng nhiều hoạt động, trong đó có các Dự án hợp tác kỹ thuật (TC Project) trong Chương trình hợp tác kỹ thuật (TC Program).
Trong giai đoạn từ 2018 đến nay, Việt Nam đã được IAEA trực tiếp hỗ trợ 20 dự án quốc gia và tham gia 67 dự án vùng, liên vùng. Trong số đó, VARANS làm đối tác cho 5 dự án quốc gia và tham gia 13 dự án vùng, liên vùng góp phần phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực kỹ thuật quản lý an toàn, an ninh đối với phát triển các kỹ thuật mới, tiên tiến trong ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường.
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