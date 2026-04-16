Bộ Nội vụ lấy ý kiến về 9 nhóm đối tượng được tiếp nhận vào viên chức từ 1/7

Thu Hằng

16/04/2026, 10:12

Lần đầu tiên, nhóm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng, sẽ được xem xét tiếp nhận vào viên chức, dự kiến thực hiện từ 1/7...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026. Trong đó, có đề xuất bổ sung thêm các trường hợp được tiếp nhận vào viên chức.

Theo đó, cùng với bỏ đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, dự thảo bổ sung đối tượng tiếp nhận viên chức là chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc bổ sung các đối tượng nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Viên chức trong việc thực hiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu công việc vào làm việc.

Như vậy, sau khi bổ sung, có 9 nhóm đối tượng được tiếp nhận vào viên chức, như sau:

Thứ nhất, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng.

Thứ hai, người có đủ 5 năm công tác trở lên đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thời gian công tác là thời gian làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ có yêu cầu trình độ đào tạo phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn.

Thứ ba, người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền quyết định bằng văn bản chuyển công tác đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, nhưng vẫn làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Thứ tư, người có trình độ tiến sĩ trở lên (được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định) đang làm việc tại cơ quan, tổ chức có trụ sở hoặc chi nhánh được thành lập ở nước ngoài hoặc tại cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở hoặc chi nhánh được thành lập ở Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, và có đủ 3 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Thứ năm, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các nghề truyền thống theo quy định của pháp luật chuyên ngành và về ngành, lĩnh vực.

Thứ sáu, người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ bảy, đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đang ký hợp đồng lao động làm việc tại xã.

Thứ tám, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1/7/2025.

Thứ chín, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền.

Đề xuất giữ nguyên cách xếp lương viên chức đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới

Thời hạn hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức

Đề xuất quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức

