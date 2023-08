Bổ sung 3.250 tỷ đồng cho cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng

Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ vừa có quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 cho dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa phận Cần Thơ.

Dự án cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn Cần Thơ, do Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ (Ban đầu tư) làm chủ đầu tư, có chiều dài dự án trên 37 km, qua địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai. Tổng mức đầu tư dự án 9.845 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương 8.845 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, trước đó đã giao cho dự án 837 tỷ đồng. Với việc giao bổ sung 3.250 tỷ đồng, đến nay tổng nguồn vốn từ ngân sách trung ương đã giao cho dự án đạt 4.087 tỷ đồng.

Theo Ban đầu tư, dự án có khoảng 994 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, tổng nhu cầu tái định cư khoảng 200 nền. Tính đến cuối tháng 7/2023 đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 737/994 trường hợp với giá trị hơn 674 tỷ đồng,… Kế hoạch giải ngân vốn năm 2023, dự án được bố trí 1.837 tỷ đồng, giải ngân đến hết tháng 7/2023 là 665,137 tỷ đồng, đạt 36,20% kế hoạch.

Dự án gồm 4 gói thầu 11, 12, 13 và 14. Trong đó, gói thầu số 11 đang được triển khai; gói thầu 12 vừa được thẩm định, sẽ hoàn thành việc chọn thầu trong tháng 8/2023; hai gói số 13 và 14 đang trình thẩm định, phê duyệt.

Quyết định của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ cũng đã giao ủy ban nhân dân các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (kiểm đếm, đo đạc, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả cho người dân bảo đảm đúng theo quy định). Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng, phấn đấu trước ngày 31/10/2023 bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các nhà thầu tổ chức thi công toàn tuyến.

Ngày 17/6/2023, dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ dài 188 km đã đồng loạt khởi công trực tiếp và trực tuyến tại 4 điểm đầu cầu An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công tại đầu cầu An Giang.

Dự án được chia làm 4 dự án thành phần và giao ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản triển khai đầu tư. Dự án thành phần 1 qua địa phận tỉnh An Giang dài hơn 57 km; dự án thành phần 2 qua TP. Cần Thơ dài hơn 37 km; dự án thành phần 3 qua tỉnh Hậu Giang dài khoảng 37 km và dự án thành phần 4 qua tỉnh Sóc Trăng dài 57 km.