Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Cốc Cốc là nền tảng số phục vụ người dân

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết Việt Nam đang tập trung vào 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ coi việc phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó nền tảng số đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân giống như các dịch vụ thiết yếu là điện và nước.

“Theo thống kê, thời gian trung bình mỗi người dân Việt Nam sử dụng 7 tiếng mỗi ngày trên môi trường số. Vì vậy, công cụ trình duyệt và tìm kiếm là công cụ không thể thiếu.

Đây là nền tảng quan trọng với 70 triệu người dùng Internet Việt Nam, khi có nhu cầu kết nối với toàn cầu, nhưng cũng sẽ có những dịch vụ chỉ cần thiết cho người Việt Nam như dịch vụ công. Vì vậy, cỗ máy tìm kiếm toàn cầu sẽ không đáp ứng được yêu cầu này. Nên nền tảng tìm kiếm của Việt Nam sẽ không giống với nền tảng tìm kiếm trên toàn thế giới”, Thứ trưởng Dũng cho biết.

Cốc Cốc hiện đứng thứ 2 tại Việt Nam về thị phần trình duyệt và công cụ tìm kiếm, có trên 28 triệu người dùng trên nền tảng máy tính và di động. Khác với các sản phẩm công cụ tìm kiếm khác trên thế giới, nền tảng Công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc Cốc được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Chromium và sử dụng giao diện thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Điểm nổi bật của trình duyệt web này là có khả năng tự động thêm dấu tiếng Việt tại bất kỳ vị trí nào trên Internet khi người dùng gõ văn bản không dấu.

Ngoài ra, khả năng hoạt động đa nền tảng trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng và di động, tương thích với cả hệ điều hành Android và iOS giúp mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng. Do được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây nên các tính năng của sản phẩm được cập nhật miễn phí và nhanh chóng, quá trình cài đặt cũng đơn giản và dễ dàng cho người dùng.

Ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng giám đốc Cốc Cốc cho hay, hiện cứ 3 người dân Việt Nam thì có 1 người dùng Cốc Cốc. Nền tảng của này được đưa ra dựa trên nhu cầu của người dân Việt Nam, nhưng rất cần sự quan tâm đồng hành của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để có thể cung cấp dịch vụ này đến 70 triệu người dùng Internet trong nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, với 70 triệu người dùng Internet là dư địa rất lớn cho nền tảng tìm kiếm và trình duyệt Make in Vietnam. Tuy nhiên, theo ông Dũng, Cốc Cốc phải có trách nhiệm lưu trữ và bảo vệ dữ liệu người dùng tại Việt Nam.

Nền tảng số phục vụ người dân là chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhằm triển khai Quyết định 578/QĐ-BTTTT với mục tiêu tìm ra những nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và phục vụ những nhu cầu khác nhau của người dân.

Theo Quyết định này, để trở thành Nền tảng số phục vụ người dân năm 2022, các sản phẩm công nghệ phải đạt đủ 4 tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra bao gồm: Tư cách pháp nhân và năng lực của tổ chức, doanh nghiệp; chức năng và tính năng của nền tảng số; an toàn, an ninh mạng; tiêu chí khác theo từng tình huống, nền tảng cụ thể. Trong đó, ưu tiên những nền tảng có thể đáp ứng một số nhóm nhu cầu cơ bản, phổ biến của người dân như thông tin liên lạc, mua sắm, an toàn thông tin mạng,...