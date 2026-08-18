Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ sự cố chuyến bay VN34 tại Munich

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khẩn trương triển khai các biện pháp liên quan đến sự cố chuyến bay VN34 xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich, Đức...

Một tàu bay của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam phải thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức, phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và các cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin, đồng thời tham gia công tác điều tra theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu tăng cường giám sát an toàn đối với hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam. Cơ quan này phải cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời về sự cố, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kịp thời báo cáo kết quả điều tra của nhà chức trách Đức và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sau sự cố.

Với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Đức, nhà sản xuất tàu bay và nhà sản xuất động cơ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Hãng đồng thời phải rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay, đồng thời thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại Munich.

Theo thông tin ban đầu từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 dự kiến khai thác chặng Munich - Nội Bài, cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương ngày 15/8, tương đương 18h57 giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, tàu bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Sau khi hạ cánh, tổ lái phối hợp với kiểm soát không lưu và nhân viên mặt đất đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn. Tàu bay sau đó được đưa vào bãi đỗ để kiểm tra và phục vụ đánh giá, điều tra.

Có 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay, tất cả đều an toàn và không có người bị thương.

Theo quy định tại Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về điều tra tai nạn và sự cố tàu bay, nhà chức trách điều tra của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố xảy ra tại Munich.

Trong khi đó, Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về chức năng, nhiệm vụ của Nhà chức trách hàng không Việt Nam, an toàn hàng không và điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp và đề nghị cung cấp thông tin sớm nhất về sự cố cũng như quá trình điều tra.