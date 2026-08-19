Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm việc tăng giá vé vận tải bất hợp lý và trục lợi dịp 2/9

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để tăng giá bất hợp lý...

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Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục quản lý chuyên ngành, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp vận tải, yêu cầu tăng cường công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp vận tải cần chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhất là trên các tuyến kết nối với ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe cũng được tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Trên các tuyến đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam được giao rà soát, tổ chức giao thông trên quốc lộ, đường cao tốc, kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn, ùn tắc và các đoạn tuyến đang thi công, sửa chữa. Công tác phân luồng, điều tiết sẽ được tăng cường tại các tuyến, nút giao, cửa ngõ đô thị và đầu mối giao thông có lưu lượng tăng cao. Các tuyến miền núi, khu vực đèo dốc, trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế cũng được chú trọng cảnh báo.

Đối với đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án tăng chuyến, tăng năng lực vận chuyển phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra an toàn chạy tàu, tại nhà ga, đường ngang và các vị trí có nguy cơ cao; chủ động phương án xử lý sự cố, thiên tai, gián đoạn chạy tàu và kịp thời thông tin cho hành khách.

Ở lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại cảng, bến, bến khách ngang sông và các tuyến vận tải hành khách. Năng lực vận chuyển trên các tuyến đường thủy nội địa, hàng hải, nhất là tuyến du lịch và tuyến từ bờ ra đảo, được yêu cầu bảo đảm phù hợp với nhu cầu. Cơ quan quản lý cũng sẽ theo dõi chặt diễn biến khí tượng, thủy văn để kịp thời hạn chế hoặc đình chỉ hoạt động khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động phương án khai thác, tăng chuyến phù hợp với năng lực hạ tầng và điều hành bay. Các đơn vị cần bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, chất lượng phục vụ, đồng thời hạn chế chậm, hủy chuyến do nguyên nhân chủ quan và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với hành khách khi chuyến bay thay đổi.

Tại các địa phương, Sở Xây dựng phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương quản lý chặt hoạt động vận tải, xây dựng phương án tăng cường phương tiện, kiểm soát chi phí vận tải phù hợp với biến động giá nhiên liệu. Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu thường xuyên biến động.

Cùng với việc bảo đảm phương tiện, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, vận tải thủy từ bờ ra đảo, vận tải khách ngang sông và hoạt động tại nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, bến thủy nội địa.

Sở Xây dựng các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá vé theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Các hãng hàng không, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay, chuyến tàu phục vụ trong các ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, an toàn đường sắt; hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ.